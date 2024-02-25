У березні-квітні Україні буде складно. Росія готує контрнаступ на кінець травня-початок літа, - Зеленський
У березні-квітні Україні буде складно, крім того Росія планує наступ на кінець травня або на початок літа.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є коливання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску.
Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план. Переломним моментом стануть вибори у США. І після цього ми розумітимемо, що відбудеться далі", - розповів президент.
Будь ласка, зачекайте...
Усратий президент боїться стати начолі мобілізації ЗА ЙОГО КОНСТИТЦІЙНИМИ обовʼязками. А коли почнуть без навчання й підготовки гребти навесні , а там 150 тис навчених далеко вже не чмобіків ...
Залужному не давали поповнень ,а м"ясник кине не навчених? Так виходить ?
{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом https://protocol.ua/go/2259-20 № 2259-IX від 12.05.2022 }
3. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
- У Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта - це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень… Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться, - зазначив заступник голови ЦВК.
Зміни до законодавства, які б дозволяли вибори під час воєнного стану, не вносилися.
Крапка.
"У Конституції чітко записано, що президент України..." - це яка стаття?
ж"ОПа своіх не бросаєт"
Наркоман? Авдіївка, Мар'їнка, тактичні просування на всіх напрямках. Всерйоз обговорюють ризики для Куп'янська(а тряпка ярмака заговорила за Харків), Курахово, Вугледара, Константинівки .
Якби ще й СОРОМНО комусь було, але на це ні найменших надій не маю...
Кракенамордоворотов из "Квартала 95"!
Взагалі-то в них там у Мар'яши Безумної найвищий IQ - вона вже давно знає різницю між спецоперацією і спецзаходом (див. прес-конференцію М.Безумної за підсумками "розслідування" у ВРУ "вагнергейта").
А ось все те що було взимку це наш наступ?
Чи говнокомандувач ідіот?
Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Джерело:
Де це все???
Це звучить ніби лікар поставив пацієнту діагноз : рак першої стадії і виписав для лікування вітамін С 🤦🤦🤦
******* цирк при владі 🤬🤬🤬