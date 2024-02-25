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Зеленський (22448) Patriot (285)

У березні-квітні Україні буде складно. Росія готує контрнаступ на кінець травня-початок літа, - Зеленський

Patriot

У березні-квітні Україні буде складно, крім того Росія планує наступ на кінець травня або на початок літа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є коливання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску.

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Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план. Переломним моментом стануть вибори у США. І після цього ми розумітимемо, що відбудеться далі", - розповів президент.

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Топ коментарі
+37
Чем он отличается от Путина. Такое же враньё по всем вопросам
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25.02.2024 20:14
+36
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25.02.2024 20:19
+34
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25.02.2024 20:14
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Чем он отличается от Путина. Такое же враньё по всем вопросам
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25.02.2024 20:14 Відповісти
***** умнее, чем єта напалечная кукла
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25.02.2024 20:18 Відповісти
***** туповатый, скажем прямо, но наш в разы тупее
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25.02.2024 20:24 Відповісти
зато йому приставлений Єрмак від *****, шоб шось шарудіти на користь Кацапії
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25.02.2024 20:29 Відповісти
не пиши нісенітниці
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25.02.2024 20:34 Відповісти
І шоб тримати у руках, бо Богдан з порошком не вправився.
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25.02.2024 21:29 Відповісти
Розтлумачте, хто-небудь, пану президенту значення слова "контрнаступ".
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25.02.2024 20:35 Відповісти
В нього є 5-6 манагерів, які йому все пояснюють...
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25.02.2024 20:38 Відповісти
Зате вже знає, коли рашка планує наступ, на початку літа! О, який розумний став. А у 2022 році не знав, навіть коли з ЦРУ з картами приїздили і все пояснювали, бідолашечка.
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25.02.2024 21:27 Відповісти
То шо, шашлычки на майские уже не будут? А обещали же ...
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25.02.2024 22:47 Відповісти
Вадим, Зе и от Трампа ничем особо не отличается. Кстати, вот прочитал, среди американцев без высшего образования за Трампа 75 а а за его конкурентку Гейли - 25 процентов! Цифры ничего не напоминают? Видимо, это не случайно. Три четверти общества - шариковы, швондеры, домком, Зинка и так далее. А когда у них оказывается власть, "маємо те, що маємо"
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25.02.2024 23:01 Відповісти
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25.02.2024 20:14 Відповісти
У Кремлі ще й знають про саботування мобілізації . Послухала Луценко -їздив на фронт до побратимів, слухала й ревіла .
Усратий президент боїться стати начолі мобілізації ЗА ЙОГО КОНСТИТЦІЙНИМИ обовʼязками. А коли почнуть без навчання й підготовки гребти навесні , а там 150 тис навчених далеко вже не чмобіків ...

Залужному не давали поповнень ,а м"ясник кине не навчених? Так виходить ?
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25.02.2024 20:35 Відповісти
Й ще від Луценка - -лінія фронту вся на Херсонщині в "зубах дракона" , здогадайтеся , з якого боку ті зуби?
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25.02.2024 20:38 Відповісти
А те що ми зброю не робимо і на передовій не мають чим воювати... від того втрати і як наслідок немає кому воювати ви від цього не плачите?
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26.02.2024 00:01 Відповісти
О, це один з тих манагерів!
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25.02.2024 20:41 Відповісти
А нам все одно .. Ми чарівную курим трин-Траву..
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25.02.2024 20:15 Відповісти
завязывай с травой
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25.02.2024 20:19 Відповісти
я це всім кажу
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25.02.2024 20:33 Відповісти
30 років намагаюсь.. ніфіга не намагаюсь...)
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25.02.2024 20:27 Відповісти
20 травня не згадує куйпіду?
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25.02.2024 20:15 Відповісти
не буде нічого 20 травня...під час дії воєнного стану повноваження президента продовжуються до закінчення вс і обрання нового преза..тому прийдеться нам терпіти цю сволоч,ще деякий час((
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25.02.2024 20:31 Відповісти
читайте Конституцію уважно....
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25.02.2024 20:37 Відповісти
читаю...

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом https://protocol.ua/go/2259-20 № 2259-IX від 12.05.2022 }

3. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
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25.02.2024 20:41 Відповісти
Закон не може змінити Конституцію
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25.02.2024 20:45 Відповісти
В Конституцію зміни вносяться тільки конституційною більшістю, іншого варіанту нема.
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25.02.2024 20:55 Відповісти
але є інше положення...

- У Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта - це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень… Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться, - зазначив заступник голови ЦВК.

Зміни до законодавства, які б дозволяли вибори під час воєнного стану, не вносилися.
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25.02.2024 21:04 Відповісти
Я вам нічого не пишу про закони, а про Конституцію. Конституція вище всіх законів, вона є законом прямої дії, а зміни до неї вносяться тільки конституційною більшістю. А далі повинен розбиратися конституційний суд, тільки він має право трактувати статті Конституції. Але ж він у нас мабуть теж позеленілий.
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25.02.2024 21:13 Відповісти
Ще й зміни до Конституції під час воєнного стану не вносяться.
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25.02.2024 21:47 Відповісти
"Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
Крапка.
"У Конституції чітко записано, що президент України..." - це яка стаття?
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25.02.2024 21:46 Відповісти
Зразу видно - зебілоїд
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25.02.2024 21:59 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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26.02.2024 00:10 Відповісти
Ви на правильному шляху - "виконує обовязки...."
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26.02.2024 07:54 Відповісти
''Мєчтать нє врєдна''
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25.02.2024 20:45 Відповісти
Все, шашликів не буде ?
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25.02.2024 20:16 Відповісти
Яке ж воно обізнане...планами з ****** обмінюється?
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25.02.2024 20:17 Відповісти
Цікаво, чи досі "соска" гогілашвілі по сумісництву "сєкрєтутка" зєлєнского?
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25.02.2024 20:17 Відповісти
ж"ОПа своіх не бросаєт"
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25.02.2024 20:19 Відповісти
так присмоктались що й не струсити?
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25.02.2024 20:32 Відповісти
Теж "Зі мною прийшла, зі мною і піде"
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25.02.2024 21:50 Відповісти
Бенефіс брехні та самодурства
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25.02.2024 20:18 Відповісти
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25.02.2024 20:19 Відповісти
> Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату

Наркоман? Авдіївка, Мар'їнка, тактичні просування на всіх напрямках. Всерйоз обговорюють ризики для Куп'янська(а тряпка ярмака заговорила за Харків), Курахово, Вугледара, Константинівки .
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25.02.2024 20:20 Відповісти
для Зе "стратегія - це тактика"
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25.02.2024 20:23 Відповісти
Бизнес стратегия. Вот это его конек.
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25.02.2024 20:26 Відповісти
Сам же казав, що стратегією йому ніколи займатися.
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25.02.2024 21:51 Відповісти
що значить московити почнуть свій наступ в травні? вони вже наступають з осені! і мають чималі успіхи за рахунок переваги у всьому! влітку ми вже мабуть словянськ з краматорськом будемо обороняти. коротше все по оманському плану - здати бамбас і південь як мінімум, а тпм дати московитами передишку наростити свіжі сили і за рік-два почати знову
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25.02.2024 20:21 Відповісти
У нас план и у них план. С чем всех можно поздравить. Ну мощно же.
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25.02.2024 20:22 Відповісти
ПОТУЖНО!
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25.02.2024 21:52 Відповісти
З тобою, курва, вже 5 рік чим дальше тим складніше.
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25.02.2024 20:22 Відповісти
ну звичайно, після того, як ти, клоун, нахамив британському прем'єру, демонстративно відізвав посла, а потім на зустріч з американськими сенаторами відрядив свою секретарку єрмака - красень-блазень, ні зброї, ні грошей і повна кишеня папірців з "гарантіямі безопасності".
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25.02.2024 20:22 Відповісти
😀
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25.02.2024 20:57 Відповісти
А сейчас что? Стратег квартальный? А почему на конец мая? Сразу после шашлычков? И будем шампурами отбиваться? Зашибись что этот поток сознания я не смотрел и не слышал от наивеличнейшего клоуна. Огромная ************* от людей с сильной психикой выкладывать перлы этого недоразумения.
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25.02.2024 20:24 Відповісти
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25.02.2024 20:24 Відповісти
Нам складно буде найближчі місяці Джерело:

Якби ще й СОРОМНО комусь було, але на це ні найменших надій не маю...
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25.02.2024 20:25 Відповісти
Соромно всім. Тільки то іспанський сором.
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25.02.2024 21:54 Відповісти
Тобто Сирський остаточно проявить себе в березні-квітні?
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25.02.2024 20:29 Відповісти
Він уже почав. Хіба ж не видно?
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27.02.2024 00:57 Відповісти
Складно буде тим, кого ви поженете під КАБи та масовані обстріли через нестачу зброї, їх цивільним родичам, яких ви грабуєте щодня, а у вас все чудово - ви в цей час рубитимете бабло, аби родини в США та ЄС насолоджувалися розкішним життям.
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25.02.2024 20:30 Відповісти
Для украинского народа война-это кровь и слёзы, для банды Зеленского это время сказочного обогащения.
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25.02.2024 20:39 Відповісти
Складно буде в "березні-квітні", а потім "кінець травня-початок літа" - буде ПРОСТО З А Є Б І С Ь .
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25.02.2024 20:32 Відповісти
Вован, з травня 2019, щойно ти креативно на@бал "мудрий нарід", твоє "буде складно" поступово перетворилося в твоє "я ваш вирок" ... І тут вже питання не стоїть як нам всім буде далі, вже всім зрозуміло, що поки ти, курва при владі, то просто та добре не буде. Питання тепер стоїть руба: або ти з твоєю офісною шоблою ведеш всіх к "міру на умовах *****", або Україна веде тебе та твою шоблу к прокурору, судить за держзраду та нарешті перемагає твоїх оманських партнерів з кремля.
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25.02.2024 20:34 Відповісти
Далі у Зєлі традиційно травневі шашлики...
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25.02.2024 20:36 Відповісти
Время выпускать на фронт Кракена мордоворотов из "Квартала 95"!
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25.02.2024 20:36 Відповісти
Блііін! "Складно буде у березні-квітні, а на травень-червень росвя готує контрнаступ..." Тобто складно у травні-червні вже не буде? І кому, цікаво складно не буде? Зєлєнскому з Єрмаком? 🤔 І що це за кацапський контрнаступ у травні - червні? Щоб він відбувся, спочатку повинен відбутися український наступ!!! Цікаво, а що кацапи зараз проводять?
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25.02.2024 20:37 Відповісти
Зєля вважає, що зараз кацапи проводять контр-контрнаступ, а потім буде просто контрнаступ.

Взагалі-то в них там у Мар'яши Безумної найвищий IQ - вона вже давно знає різницю між спецоперацією і спецзаходом (див. прес-конференцію М.Безумної за підсумками "розслідування" у ВРУ "вагнергейта").
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25.02.2024 20:49 Відповісти
іншими словами...в березні, квітні нам буде складно, а потім кінець травня - початок літа нам внєзапна полегшає ? у росії буде контрнаступ ???? ну чому воно таке тупе, заздрісне і не розуміє шо несе...
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25.02.2024 20:37 Відповісти
Бо воно вирок. З цим він українців не на_бав.
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25.02.2024 20:43 Відповісти
Біда не стільки в тому, що воно тупе і не розуміє, що несе, а більша біда - чому, навіщо ОТАКЕ усадили в крісло "виборці"?
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26.02.2024 06:19 Відповісти
А це можна казати? Паніки не викличе? Економіка не впаде? Бо більше двох років назад про наступ орків на казали саме з цих причин, так вони казали
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25.02.2024 20:40 Відповісти
Березень-квітень-літо, а потім осінь, а за ними зима. Зелуньський, з своїми заявами , ского кличка перегоне.
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25.02.2024 20:45 Відповісти
Контрнаступ це коли видихається наступ противника і ти наступаєш....
А ось все те що було взимку це наш наступ?
Чи говнокомандувач ідіот?
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25.02.2024 20:46 Відповісти
Чи хтось читає лише заголовки, а не текст статті, у який нічого немає про контрнаступ.
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25.02.2024 21:31 Відповісти
марний текст, вони й так непогано наступають, без жодних дат
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25.02.2024 22:03 Відповісти
І у статті є, і у словах Зеленського.
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25.02.2024 22:22 Відповісти
А це що? Не з цієї статті? Хоча ви праві - іноді люди не читають статті...
Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Джерело:
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26.02.2024 00:00 Відповісти
Молімося. Вистоїмо. Переможемо.
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25.02.2024 20:46 Відповісти
A зараз москалі хіба не в наступі?((Контранаступ настає коли одна зі сторін бере ініціативу,хіба Україна була останні місяці в наступі?((
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25.02.2024 20:49 Відповісти
Ну добре, не дають цьому блазню спокою чужі рейтинги, але ж повторив твердження, які і Бутусов і Луценко і багато інших казали. Так зроби те що тобі кажуть і підніми рейтинги: запусти ВПК, направ техніку з зеленого крадівництва на побудову захисних споруд, проведи мобілізацію. Якщо своїх мізків не має, так роби хоч те, що розумні люди кажуть!
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25.02.2024 21:09 Відповісти
Зеленський оголосив про наступний контрнаступ. Ворогу не потрібно і документів на стіл. У нас в країні ляльковий театр. Сумно і гірко, що на фронті у важкій боротьбі стараються утримати позиції наші відважні воїни, а тут політики у солдатики граються. Як і у попередньому контрнаступі.
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25.02.2024 21:13 Відповісти
Будем відбиватись чим прийдеться!
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25.02.2024 21:14 Відповісти
Та ні. Початок травня - треба готуватися до шашликів на Майскіє празднікі.
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25.02.2024 21:30 Відповісти
Оманські «інвестори», задоволені діями Зеленського, ще з часу дерибану грошей на КОВІД19..
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25.02.2024 21:39 Відповісти
Нууу і де дії , де переведення країни на військові рейки, де боротьба з корупцією, де забезпечення військовослужбовців: дронами , пікапами, мінометами, де укріплення і побудова фортифікаційних споруд.
Де це все???
Це звучить ніби лікар поставив пацієнту діагноз : рак першої стадії і виписав для лікування вітамін С 🤦🤦🤦
******* цирк при владі 🤬🤬🤬
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26.02.2024 00:06 Відповісти
Тупить чи епопея по типу ******** продовжується? Навіть до гадалки ходити не потрібно - вони підуть в квітні, як тільки підсохне і поки США дрочить з ************ та озброєнням. Попереджати всю весну про наступ, а потім два місяці сприятливої погоди тягнути час , як це зробив наш-ненаш найверховніший в минулому році, кацапи точно не будуть.
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26.02.2024 01:05 Відповісти
Що, знову всі на шашлики? Чи все-таки нарешті будемо виготовляти свої ракети, снаряди, РЕБ і дрони? Чи візьмемося за своє, як це робили 5 років: "Байден закрий небо", "Шольц дав танки", "Байден дай хаймерси"...?
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26.02.2024 04:36 Відповісти
Заминируйте территории, вырыйте шесть линий окопов от границ с Белоруссией до крынок,уже путинцам станет на 50%сложнее что то взять и снова будут ложить тысячи людей за село на Херсоне или рядом с Донецком
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26.02.2024 10:08 Відповісти
 
 