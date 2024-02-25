Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції
Президент Франції Емманюель Макрон незабаром приїде в Україну. Під час його візиту будуть оголошені нові деталі безпекової підтримки від Франції.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо приїзду Емманюеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде - через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро", - сказав Зеленський.
За його словами, з візитом Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".
"Якщо казати про артилерію - Емманюель знає, що ми вдячні за артилерію CAESAR, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде", - пояснив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
У розвідок світу є таке поняття як гра.
Вводять в оману противника, щоб він вирачався, ітд.
До речі, саме такою грою, американці розвалили совок.
Американці, за часів Рейгана, сказали на весь світ, що розвивають свою програму СОІ, типу створюють зброю, яка нібито ще з космоса буде збивати ядерні балістичні ракети совка.
Совки повірили в це, перестали і почали витрачати мільярди на створення аналогічної система.
В підсумку , гроші на вітер, економічно надірвалися та розвалилися.
США тоді взяли совок просто на понт та розвели совків.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.
І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.
Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.
а йому було пох !