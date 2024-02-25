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Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції

зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон незабаром приїде в Україну. Під час його візиту будуть оголошені нові деталі безпекової підтримки від Франції.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо приїзду Емманюеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде - через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро", - сказав Зеленський.

За його словами, з візитом Макрона "з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові".

"Якщо казати про артилерію - Емманюель знає, що ми вдячні за артилерію CAESAR, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде", - пояснив глава держави.

Читайте: Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу для обговорення допомоги Україні

Автор: 
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Топ коментарі
+5
конферансьє
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25.02.2024 20:36
+5
От зараз напишу про Францію і піду спати.

Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

а йому було пох !
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25.02.2024 20:37
+3
Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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25.02.2024 20:32
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Виїпемо макарона??
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25.02.2024 20:29 Відповісти
У нас президент чи анонсатор ?
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25.02.2024 20:30 Відповісти
конферансьє
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25.02.2024 20:36 Відповісти
Одного не розумію для чого все анонсувати, контрнаступ,військову допомогу, міліон дронів, для чого, щоб кацапня могла підготуватись.
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25.02.2024 20:31 Відповісти
А може це гра така йде.
У розвідок світу є таке поняття як гра.
Вводять в оману противника, щоб він вирачався, ітд.
До речі, саме такою грою, американці розвалили совок.
Американці, за часів Рейгана, сказали на весь світ, що розвивають свою програму СОІ, типу створюють зброю, яка нібито ще з космоса буде збивати ядерні балістичні ракети совка.
Совки повірили в це, перестали і почали витрачати мільярди на створення аналогічної система.
В підсумку , гроші на вітер, економічно надірвалися та розвалилися.
США тоді взяли совок просто на понт та розвели совків.
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25.02.2024 20:39 Відповісти
Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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25.02.2024 20:32 Відповісти
Есть пока что непроверенная информация о самолетах "Мираж". Это получше чем гаубицы Цезарь, хотя гаубицы нужны тоже.
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25.02.2024 20:40 Відповісти
Єдине що мені подобається що нема його кохаськи, як він обіцяв, а решта пізд....ж який воно гоне кожного дня!!!
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25.02.2024 20:33 Відповісти
То ж конференція військово-політичного керівництва України. А за підсумками конференції - прес-конференція Зеленського. ПОТУЖНО працюють! Тому і всі підтримують Зєрмака і знову виберуть його, як він сказав одному закордонному виданню.
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25.02.2024 22:32 Відповісти
Буба, тебя уже задох*я, сгинул бы уже.
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25.02.2024 20:37 Відповісти
От зараз напишу про Францію і піду спати.

Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

а йому було пох !
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25.02.2024 20:37 Відповісти
...посиділи у кафешках і полетіли додому. А наступного дня у Парижі згорів Собор Божої Матері.
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25.02.2024 20:51 Відповісти
Маленьке уточнення - він їздив до Макрона між першим і другим туром, коли був кандидатом у президенти. Тоді і обурювалися люди, бо це було негарно з боку "Емманюеля".
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25.02.2024 22:39 Відповісти
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25.02.2024 22:42 Відповісти
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25.02.2024 20:39 Відповісти
Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну Джерело: Не Макрона, а Емманюеля. Відчуйте різницю.
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25.02.2024 22:41 Відповісти
макрон і серьёзно ви що дурні
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26.02.2024 00:59 Відповісти
 
 