Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський
Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час пресконференції 25 лютого.
Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".
"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+18 vitaliymkua
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+16 Ksenia VB
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+16 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар25.02.2024 20:34
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Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
Поки нам дарують боєкомплекти до Петріотів таку "космічну" ціну не всі помічають, але як тільки Україна почне купувати ракети до Петріота за рахунок власного бюджету, то багато хто зрозуміє, що хоча Петріоти і найбільш досконалі в світі системи ППО/ПРО, але на жаль не всі країни можуть собі дозволити купувати ракети на десяток Петріотів за існуючими цінами...
Модернізована версія комплексу, 2001 року - MIM-104 Patriot PAC-3 (Hit-to-kill, «одна ракета - одна ціль») дозволяє за призначенням найбільш ефективно вражати саме балістичні ракети. Мусимо продовжувати винаходити несподівану для ворога, найефективнішу тактику застосування, так само, як винищили А-50, а не простим нарощуванням кількості ЗРК та витрат космічної ціни боєкомплектів до них.
Крім допомоги та побажань ще більшої влучності нашім ПС, ППО, МВГ будемо сподіватись на точність математичної статистики, на максимальну імовірність достатнього відхилення ракет та БПЛА рашистів від обраних цілей (хай краще поцілюють у хибні цілі, у муляжі), від житлових кварталів, інфраструктурних та інших обʼєктів.
Для этого был бесплатный лендлиз
тільки но глянув про масу бойової частини - 500 кг. Це що - мало?
Та маємо "помилку 2019"