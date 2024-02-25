УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5436 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 904 64
Зеленський (22448) Patriot (285)

Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський

patriot

Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час пресконференції 25 лютого.

Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".

"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія навчає військових ЗСУ технічного обслуговування систем Patriot, - ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Воно ще танцює...?

показати весь коментар
25.02.2024 20:32
+16
Так це твоя провина що не дали.
Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
показати весь коментар
25.02.2024 20:32
+16
ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
показати весь коментар
25.02.2024 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це твоя провина що не дали.
Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
показати весь коментар
25.02.2024 20:32 Відповісти
Воно ще танцює...?

показати весь коментар
25.02.2024 20:32 Відповісти
Захист Конче-Заспи аніскільки не постраждає, якщо ці 10 систем візьмуть звідти!
показати весь коментар
25.02.2024 20:33 Відповісти
В Кончі є таки ППО, але воно прикриває напрямок на Київ.До речі, по Кончі ніхто не стріляє, тому що немає ніякого військового сенсу
показати весь коментар
25.02.2024 20:56 Відповісти
ЗЕ: десяток сериальчиков от бизнес-партнеров ермака, и десяток ток-шоу от шлюшки кравец, резко усилят нашу оборону, и потому я исправно выделяю на это деньги.
показати весь коментар
25.02.2024 20:33 Відповісти
ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
показати весь коментар
25.02.2024 20:34 Відповісти
Це не питання наявності або відсутності грошей, навіть тоді коли вони є. Рішення про продаж або передачу приймають політичні кола в США.
показати весь коментар
25.02.2024 21:40 Відповісти
и скорее всего даже б не продали, бо эскалация. Прикрыли свое посольство, а остальные пусть лапу сосут
показати весь коментар
25.02.2024 21:49 Відповісти
Россиян можно угандошить за месяц. Нужны снаряды, танки, ПВО. Просто коллективный Запад чешет яйца впрочем также как и после 1933 года. даже президент Чехии намекнул что они дебилы - снаряды есть, везти никто не хочет.
показати весь коментар
25.02.2024 22:02 Відповісти
Це так,а самим щось зробити не можна?Просто нашій«владі»подобажться бути обіженою всіма,якій всі винні
показати весь коментар
26.02.2024 04:40 Відповісти
Це робити треба було 30 років тому а не шукати цапа-відбувайла
показати весь коментар
26.02.2024 08:50 Відповісти
А якщо б на додачу до американських Patriot на чолі України був патріот Poroshenko, то кацапи взагалі би шансів не мали.
показати весь коментар
25.02.2024 20:35 Відповісти
ви це серйозно?
показати весь коментар
25.02.2024 20:36 Відповісти
А шо не так?
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
порохобот detected
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
Нам в гармати порохоботів заряджати?
показати весь коментар
25.02.2024 22:03 Відповісти
Забули? При Порошенку Україна втратила більшість своїх складів БК. А коли відбувалося оточення Іловайську що робив Порошенко? Забули? Він робив потужний парад у Київі з купою техніки, яка потрібна була там, де наших воїнів оточували сили РФ. І це не за день сталося - про ситуацію кричали всі змі, та Пороху було начхати, його хвилював тільки парад. А його "боротьбу" з коррупцією може забули?
показати весь коментар
20.05.2024 04:30 Відповісти
Зеленський збирається наступати Петріотами? Такого я ще не чув.
показати весь коментар
25.02.2024 20:36 Відповісти
Аби сказанути.Петріот взагалі то ППО.Він по бліндажах планує ними стріляти?????
показати весь коментар
25.02.2024 20:44 Відповісти
Один пуск ракети Петріота коштує близько 8-9 млн дол США.
Поки нам дарують боєкомплекти до Петріотів таку "космічну" ціну не всі помічають, але як тільки Україна почне купувати ракети до Петріота за рахунок власного бюджету, то багато хто зрозуміє, що хоча Петріоти і найбільш досконалі в світі системи ППО/ПРО, але на жаль не всі країни можуть собі дозволити купувати ракети на десяток Петріотів за існуючими цінами...
показати весь коментар
25.02.2024 21:16 Відповісти
Та ні,2 або 3 мільйони ракета,ну й обслуговування,звичайно коштує немало,але не стільки.І зрештою,якщо ракети дорогі,то давайте не будемо відбиватись???
показати весь коментар
25.02.2024 23:19 Відповісти
Ракети дорогі, і відбивати атаки БР та АБР ворога- так, мусимо.
Модернізована версія комплексу, 2001 року - MIM-104 Patriot PAC-3 (Hit-to-kill, «одна ракета - одна ціль») дозволяє за призначенням найбільш ефективно вражати саме балістичні ракети. Мусимо продовжувати винаходити несподівану для ворога, найефективнішу тактику застосування, так само, як винищили А-50, а не простим нарощуванням кількості ЗРК та витрат космічної ціни боєкомплектів до них.
показати весь коментар
26.02.2024 21:41 Відповісти
Та я ж не проти,я просто про те що незалежно від ціни ракет ППО,втрати від обстрілу будуть теж супердорогими...
показати весь коментар
26.02.2024 21:53 Відповісти
Розумію про що ви. Ефективність обстрілу ракетою ЗРК розраховують виходячи не тільки з ціни пуску зенітної ракети (або протиракети)по ворожій повітряній цілі, але і того, яка вартість втрати/відновлення обʼєкту, який міг би бути ураженим ворожою повітряною ціллю, якби пуск ракети ЗРК по ворожій повітряній цілі не відбувся.
Крім допомоги та побажань ще більшої влучності нашім ПС, ППО, МВГ будемо сподіватись на точність математичної статистики, на максимальну імовірність достатнього відхилення ракет та БПЛА рашистів від обраних цілей (хай краще поцілюють у хибні цілі, у муляжі), від житлових кварталів, інфраструктурних та інших обʼєктів.
показати весь коментар
27.02.2024 01:02 Відповісти
С@ка за два роки вже могли ті петріоти самі купити , так ні бігаємо з простягнутою рукою і п#здимо більше ніж важимо!!!
показати весь коментар
25.02.2024 20:36 Відповісти
То, на що могли б купити, потужно піляеться ОПою та його слугами
показати весь коментар
25.02.2024 20:43 Відповісти
так вони дрони не змогли купити зробити тип паче патронний завод а ви хочете патріот вони мабуть вже всі Мальдіви купили тат грушки збивають
показати весь коментар
25.02.2024 20:45 Відповісти
...А если дадите АВ "Джеральд Форд" со всем авиакрылом, то быстро обучим мобилизованных и пойдем не только вперед но вверх. Какой клоун умирает во мне... подумал Зеленский.
показати весь коментар
25.02.2024 20:39 Відповісти
Атракціон клянчення продовжується. А тим часом в Україні для будівництва оборонних споруд проводять корупційні тендери та не дають техніку.
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
Та ще 17 лярдов гривен на дороги.
показати весь коментар
25.02.2024 21:07 Відповісти
Що правда, то правда, "патріоти" добре збивають русню на великих відстанях, навіть над Азовським морем.
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
фахівці стверджують, що то була ракета комплексу с200. важить кілька тон. в раші їх слава богу порізали кажуть. а у нас валялися, бо вони на стаціонарному старті.
показати весь коментар
26.02.2024 09:07 Відповісти
Вони б хоча б ракети на Петріоти (ті, що є) надали в достатній кількості.
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
Заміна тебе на іншого головнокомандуючого теж кардинально змінила б ситуацію у війні в кращу сторону...
показати весь коментар
25.02.2024 20:41 Відповісти
І оця людина говорила про Україну, як про ""актрису немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны".🤔 Забув на себе в дзеркало подивитись?
показати весь коментар
25.02.2024 20:42 Відповісти
💯 в яблучко! І на це більшості українців було пофіг.
показати весь коментар
25.02.2024 21:04 Відповісти
Не дадуть - а може цеи лев з"істи 20кг м"яса за день - може -- та хто ж иому дасть
показати весь коментар
25.02.2024 20:43 Відповісти
Сегодня под Бахмутом (посёлок Хромово) русские из ПКМ расстреляли девять украинских пленных. Видео опубликовано в телеграмм-каналах.
показати весь коментар
25.02.2024 20:43 Відповісти
А першу чергу потрібне фронтова ППО, а центри, яка б там ППО не була її завжди можна пробити...
показати весь коментар
25.02.2024 20:49 Відповісти
"Но тогда мы не сможем строить дороги"!!!
показати весь коментар
25.02.2024 20:51 Відповісти
Proncipe ecio 10 Patriotov prykryli bi mnogo sto Kabov nebylo tak kak teper, i balistiku poctiu vsiu sbyvali ne tolko pod KIjevom
показати весь коментар
25.02.2024 20:58 Відповісти
І чому ж Зеленському їх не дають ? Він вже зробил зміни в в БЕБі щоб догодити США, і звільнив Залужного та ще 15 генералів щоб скоріше одержати перемогу !
показати весь коментар
25.02.2024 21:04 Відповісти
Десяток-другий розстріляних дєрмаків та рєзнікових теж непогано допоміг би. А це легше зробити, ніх випросити ще ПРО
показати весь коментар
25.02.2024 21:23 Відповісти
какой ты умный...а когда тебя за полгода предупреждали что кацапия нападет, ты шо сказал..накуй с пляжа ...все на шашлыки.
показати весь коментар
25.02.2024 22:24 Відповісти
Проблема в том, что для 10 батарей Петриот нужно в год 1000 ракет примерно, иначе и смысла в них нет...
показати весь коментар
25.02.2024 23:18 Відповісти
В чем проблема?

Для этого был бесплатный лендлиз
показати весь коментар
25.02.2024 23:47 Відповісти
Отдыхай Зеля. Запад дал нам ровно столько оружия сколько необходимо для его демонстрации в реальных боевых условиях потенциальным покупателям. Так же американцы испытали в реальных боевых условиях свою систему противоракетной обороны. И доказали её эффективность в перехвате кацапских вундервафлей. А защищать украинцев у них цели небыло. И это было прогнозируемо.
показати весь коментар
25.02.2024 23:37 Відповісти
якщо навіть прийняти таку точку зору, то ще нічого не доказано. БО із збільшенням навантаження на ці системи ПРО вони таки не встигають. А потім у розумних людей є розуміння того, що без досвідченого у справжніх боях персоналу всі ті досконалі системи - купа заліза. Тому америці насправді дуже вигідно і далі допомагати постачанням озброєнь, бо наші воїни вдосконалюють методику застосування. І вдосконалення цих методик продовжуватимуться поки це буде потрібно. москалі ж теж навчаються.
показати весь коментар
26.02.2024 09:15 Відповісти
Факт в том шо ракета Кинджал таки действительно гиперзвуковая. Шо б нам не трындела наша брехливая влада и наши иксперды. Те кто живут в городе Киеве это почувствовали на своей шкуре. Такой ударной волны и такого землетрясения от обычных ракет наверно не бывает. Там и боевой части со взрывчаткой скорей всего и нету. Весь эффект от кинетического удара. Так вот Пэтриоты эту фуйню сбивают. И скорей всего это не совсем обычные Пэтриоты. А не справляются с навантаженням потому шо их у нас мало.
показати весь коментар
27.02.2024 22:29 Відповісти
отож що "навєрноє". Гіперзвукова ракета із перетворенням кінетичної енергії у енергію вибуху - фігня при такій швидкості. Бо треба значно більшу. і ракета згорить в атмосфері раніше ніж долетить. То все - лякалка типу аналогов нєт. Ядерка значно простіша в цьому плані.
тільки но глянув про масу бойової частини - 500 кг. Це що - мало?
показати весь коментар
28.02.2024 08:04 Відповісти
Ну наверно мало для того шоб за 8 км от эпицентра многоэтажные дома подпрыгивали.))
показати весь коментар
28.02.2024 11:06 Відповісти
У нас Калибры рвались чуть не над головой. Так вот там как раз под полтонны боеголовка. И небыло такой волны.
показати весь коментар
28.02.2024 11:13 Відповісти
Кардинально изменили бы ситуацию в войне не 10 Пэтриотов, а новый проукраинский Президент Украины, ликвидация ОП и новая ВР.
показати весь коментар
25.02.2024 23:52 Відповісти
В чому проблема реальна боротьба з корупцією, конфіскація майна у бєні і російських активів звільнила б 10 мільярдів доларів США для покупки цих комплексів
показати весь коментар
26.02.2024 00:02 Відповісти
1 нормальний Презедент замість гундосого вирока - теж міг би змінити ситуацію

Та маємо "помилку 2019"
показати весь коментар
26.02.2024 01:49 Відповісти
"Десять систем ППО Patriot в індустріальних центрах кардинально змінили б ситуацію у війні"-сказав Зеленський в 2024 році,забувши,що Голобородько закатав ті десять Patriot в асфальт з 2019 по 2022 рр.при цьому зарахамив,разом з 5-ма "незамінними" менеджерами,ще десять Петріотів,дві-три бригади Леопард-2 і три-чотири ескадрильї F-16
показати весь коментар
26.02.2024 03:57 Відповісти
«Либо квалификация экипажа А-50 была на уровне сантехников, либо ВСУ что-то совместили»
показати весь коментар
26.02.2024 07:22 Відповісти
скрестили Патриот с С-200
показати весь коментар
26.02.2024 07:23 Відповісти
Зеленський зробив все для цього, навіть 16 генералів звільнив !
показати весь коментар
26.02.2024 07:23 Відповісти
Украина, вероятно, действительно смогла модернизировать очень старые ракеты 5В28, предназначенные для стрельбы из комплексов С-200. Это дало ей возможность доставать российские самолеты на таких расстояниях, где им не грозит даже американский ЗРК Patriot, пишет https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/24/big-fat-missiles-to-take-down-big-fat-russian-planes-how-ukraine-brought-back-its-massive-s-200s/?sh=3ac4ea324743 Forbes .
показати весь коментар
26.02.2024 07:34 Відповісти
Теперь вопрос на миллиард долларов: сколько ракет 5В28 осталось у Украины? Военно-воздушные силы Украины могли владеть сотнями - даже тысячами - ракет.
показати весь коментар
26.02.2024 07:36 Відповісти
Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … А-50
показати весь коментар
26.02.2024 07:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/26/7443700/ Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки
показати весь коментар
26.02.2024 08:06 Відповісти
 
 