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Німеччина (7097) Зеленський (22448) крилаті ракети (1058)

Зеленський про передачу Taurus: "Спочатку США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди"

Taurus

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "матиме результат в питанні передачі Україні ракет Taurus.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо передачі Україні ракет Taurus, передає Цензор.НЕТ.

Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надану підтримку: "Він проявив лідерство у Європі, у нього найпотужніший договір з нами, і серйозна підтримка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Урядова коаліція Німеччини готується передати Україні далекобійні системи, про Taurus поки не йдеться, - ЗМІ

"Для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. Я скажу вам так: США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди. Не те, що канцлер залежить від президента, а те, що порядок дій щодо рішення про ті чи інші види зброї, з мого досвіду, завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед – то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим. Ну а так як я в позитивному настрої щодо Сполучених Штатів - вважаю, що ми будемо всюди мати результат", – сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+17
Цензор, при всій повазі до вас може вже хватить постити стільки президентської балаканини на один вечір!!!
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25.02.2024 20:42
+17
З Днем народження, пане Генерале !!! Многая літа, Марчелло !!!
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25.02.2024 21:03
+12
Сегодня творческий вечер одного актера клоуна.
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25.02.2024 20:44
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https://republic.com.ua/article/luczenko-pri-poroshenku-na-chongari-stoyali-tri-brigadi-a-pered-vtorgnennyam-piv-bataljona.html https://republic.com.ua/article/luczenko-pri-poroshenku-na-chongari-stoyali-tri-brigadi-a-pered-vtorgnennyam-piv-bataljona.html

а тут вся првда що сьогодні ВЖЕ
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25.02.2024 20:40 Відповісти
Порошенко -Сьогодні у присутності Президента Європейської Ради Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО. 18 лютого 2019 року
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25.02.2024 20:47 Відповісти
"З огляду на те, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії з оновлення нашого партнерства, в тому числі шляхом надання Україні ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО - ред.)", - підкреслив Президент 19 лютого 2019 року
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25.02.2024 20:48 Відповісти
Президент Зеленський не поїде до Лондона, де відбудеться зустріч лідерів НАТО. Це не є великим секретом - про це давно говорили у МЗС, чесно пояснюючи, що туди не запросили ані нас, ані, наприклад, грузинського лідера.

Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні УП-лістопад 2019
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25.02.2024 20:51 Відповісти
А поряд на фото рже Рамуссен , який водить за ніс сьогодні Єрмака з прогамою МИРУ ВОВИ , котрий йому, як лобісту, платить ГРОШИМА ЗАХІДНОЇ ДОПОМОГИ ( нє , канєчна ж з бюджету України, але 60 відсотків бюджету- то гроші платників податків Заходу)
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25.02.2024 20:57 Відповісти
Мадам, не пугайте так, смотрю текст написан умно и грамотно. Чувствую - шота не то, ну не может зебильная власть так изъяснятся и только потом обратил внимание на дату)))
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25.02.2024 21:37 Відповісти
а это был МОЙ подвох - 2019 год , а "какая разница "- мэм-цитата от Зеленского
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25.02.2024 21:40 Відповісти
Цензор, при всій повазі до вас може вже хватить постити стільки президентської балаканини на один вечір!!!
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25.02.2024 20:42 Відповісти
При всій повазі ДО ВАС!
А Ви не розумієте. що ЮРІЙ БУТУСОВ сказав НАМИ все, що йому не дали навіть подумати на пресконференції?
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25.02.2024 20:59 Відповісти
Думка хороша! Але зелені опі до одного місця що ми думаємо для них має значення думка свідків лайномарафону.
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25.02.2024 21:12 Відповісти
капля камінь точить а то ЗЕБОЛОТО ...
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25.02.2024 21:41 Відповісти
я не буваю в фейсбук ,наприклад, ніде окрім ютуб та ЦН- й шо, там тільки єрмакомарафонівці?
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25.02.2024 21:44 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає

Нє.
Президенту Володимиру Зеленському ввижається.
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25.02.2024 20:43 Відповісти
Сегодня творческий вечер одного актера клоуна.
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25.02.2024 20:44 Відповісти
Ось тільки актор ніякий!
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25.02.2024 20:47 Відповісти
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"
"Обидеть творческую личность может каждый"
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25.02.2024 20:49 Відповісти
То був не постріл - просто захлопнулась кришка піаніно!
А лічность, справді, тварьчєская!
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25.02.2024 20:55 Відповісти
Как это не мерзко прозвучит личность действительно творческая. Не имея представления о госуправлении, не имея опыта руководства скажем большой корпорацией размером Боинг или Самсунг, он смог пролезть в президенты за счет рекламы в СМИ. Только на этом его творчество закончилось.
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25.02.2024 20:58 Відповісти
Про передачу озброєння краще питати у представників країн-партнерів, нехай воно краще скаже про передачу влади.
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25.02.2024 20:45 Відповісти
Сьогодні на "Цензорі" день дурня?
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25.02.2024 20:45 Відповісти
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25.02.2024 20:45 Відповісти
То і так загальновідомо.
Шольц до останнього опирався давати Україні танки Леопарди, кивав на штати.
Для цього аж Байден вимушений був сказати першим, що дасть трохи танків Абоамс Україні.
І аж після цього, тоді і Шольц ухвалив рішення передати Леопарди Україні.
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25.02.2024 20:46 Відповісти
По-моєму, пешими були французи зі своїми колісними танками, а за ними британці з Челенджерами. В будь-якому випадку, німці дали і схвалили набагато більше танків, чим американці. А у процентному відношенні від того, що самі мають - так взагалі.
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25.02.2024 20:49 Відповісти
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры Зеленские, Зеленские, Зеленские… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров Зеленских! (с)
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25.02.2024 20:49 Відповісти
Тобто, спочатку тебе пошлють куди подалі США, потім Німеччина і т.п.?
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25.02.2024 20:49 Відповісти
Де за п'ять років наше?Надоїв вже цей попрошайка.Йди на..й , раз не здатен керувати країною під час війни , імбецил квартальний.
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25.02.2024 20:50 Відповісти
наши таурусы?
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25.02.2024 21:47 Відповісти
Хоча б саме елементарне,якийсь небудь "стриж" модернізований, це я не кажу про щось нове.Якщо не здатен хоча б таке,хай туле на..й.Що він там за життя,крім кривлятися й брехати, навчився - по дупі ялозити туалетний папір?Ось хай йде з посади і передає цю навичку своїм дітям , а не нашими в солдатиків гуляється.
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25.02.2024 22:20 Відповісти
Відкрив очі - сьогодні день бабака
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25.02.2024 20:51 Відповісти
"з мого досвіду"
І в чому цей досвід полягає, у вживанні сильнодіючих на психіку засобів?
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25.02.2024 20:53 Відповісти
а були ж свої, і навідь новітьні перед війною, "велике будівництво" засліпило
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25.02.2024 20:54 Відповісти
Якщо Зеля валяє дурня в справі справжніх реформ та демократії, то чомуб Шольцу не валяти шольца в справі передачі Таурусів
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25.02.2024 20:55 Відповісти
Пишуть стрелков подох
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25.02.2024 20:59 Відповісти
Західні спецслужби розгулялися,шастають по всіх тюрмах,що поробиш.
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25.02.2024 21:43 Відповісти
Он слишком много знал...(с)
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25.02.2024 22:27 Відповісти
З Днем народження, пане Генерале !!! Многая літа, Марчелло !!!
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25.02.2024 21:03 Відповісти
Чого тут дивуватися. Політика ще той різновид проституції..
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25.02.2024 21:04 Відповісти
ТАК КУПИ У США ХОТЬ НЕМНОГО !!!
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25.02.2024 21:18 Відповісти
Іноді краще мовчати
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25.02.2024 21:18 Відповісти
Знов обсіраємось. Бо танки почали передавати після Британії. Тож знов недолугий наїзд а Шольца як і з британським міністром.
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25.02.2024 22:06 Відповісти
А де українські ракети?
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25.02.2024 22:17 Відповісти
Ракети - як і були, всі в асфальті,

зараз дрони - чухнули на Євробачення.
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26.02.2024 08:16 Відповісти
язиката Хвеська... а в Україні воно - головний дипломат, вумний нАріт приколовся
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26.02.2024 09:23 Відповісти
 
 