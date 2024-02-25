Зеленський про передачу Taurus: "Спочатку США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди"
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "матиме результат в питанні передачі Україні ракет Taurus.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо передачі Україні ракет Taurus, передає Цензор.НЕТ.
Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надану підтримку: "Він проявив лідерство у Європі, у нього найпотужніший договір з нами, і серйозна підтримка".
"Для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. Я скажу вам так: США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди. Не те, що канцлер залежить від президента, а те, що порядок дій щодо рішення про ті чи інші види зброї, з мого досвіду, завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед – то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим. Ну а так як я в позитивному настрої щодо Сполучених Штатів - вважаю, що ми будемо всюди мати результат", – сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
а тут вся првда що сьогодні ВЖЕ
Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні УП-лістопад 2019
А Ви не розумієте. що ЮРІЙ БУТУСОВ сказав НАМИ все, що йому не дали навіть подумати на пресконференції?
Нє.
Президенту Володимиру Зеленському ввижається.
клоуна.
"Обидеть творческую личность может каждый"
А лічность, справді, тварьчєская!
Шольц до останнього опирався давати Україні танки Леопарди, кивав на штати.
Для цього аж Байден вимушений був сказати першим, що дасть трохи танків Абоамс Україні.
І аж після цього, тоді і Шольц ухвалив рішення передати Леопарди Україні.
курьеры, курьеры, курьерыЗеленские, Зеленские, Зеленские… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеровЗеленских! (с)
І в чому цей досвід полягає, у вживанні сильнодіючих на психіку засобів?
зараз дрони - чухнули на Євробачення.