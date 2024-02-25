УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5436 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 753 32
Зеленський (22448) допомога (7890)

Зеленський: Україна не веде переговорів щодо застосування армій партнерів на своїй території

Володимир Зеленський

Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їх військ на території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде у НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії. І, відповідно, я думаю, що ми будемо застосовувати 5-ту поправку, якщо так станеться. Хоча і з того, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, РФ не нападає", - сказав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У березні-квітні Україні буде складно. Росія готує контрнаступ на кінець травня-початок літа, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Чому?
показати весь коментар
25.02.2024 20:54
+8
У нас шо, бенефіс одного актора сьогодні?
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
показати весь коментар
25.02.2024 21:01
+7
Час іде, все змінюється. Не треба відкидати такі теоритичні можливості.
показати весь коментар
25.02.2024 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому?
показати весь коментар
25.02.2024 20:54 Відповісти
Тому, що перед самою війною та на початку війни, США та НАТО заявили, що не будуть приймати прямої участі в бойових діях проти рашки.
Бо інакше, це призведе до відкритої війни між ядерними державами.
А це значить, що відбудеться обмін ядерними ударами і кінець світу.
показати весь коментар
25.02.2024 21:15 Відповісти
Час іде, все змінюється. Не треба відкидати такі теоритичні можливості.
показати весь коментар
25.02.2024 21:34 Відповісти
А що, в нас тільки США мають ЧВК? Приватних армій купа - обирай, башляй, і будуть воювати краще за миколу-тракториста, ще й укомплектовані. Але ж гроші, гроші... Дороги, асфальт, друзям треба трохи лишити... А миколи в нас безкоштовні, якщо тіло не шукати.
показати весь коментар
25.02.2024 21:51 Відповісти
було би бажання. після 2 світової були десятки, а то й сотні випадків, де ядерні держави воювали між собою не на своїх територіях і ніхто не застосовував ядерну зброю. так само і зараз війна ведеться не на території цих ядерних країн... тож якщо країни НАТО пришлють свій контингент в Україну на допомогу ЗСУ, кацапи з ймовірністю 99,99% сцикануть застосовувати ядерну зброю.. вони просто звалять з України, як звалили свого часу з Афганістану. до того ж, НАТО спокійнесенько могло би замаскувати своїх "відпускників" під Інтернаціональний Легіон. і вони мабуть зараз до цього готуються і ще не готові до рішучих кроків. їм краще обнулити армію того лаптєстану не ризикуючи життями своїх солдатів і разом з тим утилізувати в Україні чим побільше старої совкової зброї.
показати весь коментар
25.02.2024 23:38 Відповісти
А хіба хтось пропонував?
показати весь коментар
25.02.2024 20:54 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 20:56 Відповісти
Блін! Оце зелене лайно коли припиниться?
показати весь коментар
25.02.2024 20:56 Відповісти
Ми багата країна - зеленого лайна в нас багато. А вентилятор марки "95 квартал" крутиться!
показати весь коментар
25.02.2024 21:00 Відповісти
Так ніхто и не хоче - всі сидять як миші під віником
показати весь коментар
25.02.2024 20:58 Відповісти
Сегодня день особенный. Новую "мивину" ,видимо,подвезли.
показати весь коментар
25.02.2024 20:58 Відповісти
Та, куй ще хто на таке підпишіться... а ще й проти другої армії світу...
показати весь коментар
25.02.2024 20:59 Відповісти
Бо це марна трата часу. Хоча, вам не звикати....
показати весь коментар
25.02.2024 20:59 Відповісти
У нас шо, бенефіс одного актора сьогодні?
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
показати весь коментар
25.02.2024 21:01 Відповісти
Західна цивілізація спацифістилась вже до абсурду. Вони воювати не будуть
показати весь коментар
25.02.2024 21:08 Відповісти
Будут. И назовут ее 3-й мировой.
показати весь коментар
25.02.2024 21:12 Відповісти
Да нічого вона не "зпацефістилася", вони там чітко знають що НАТО не рівень *****, його рівень маленькі і відносно невеличкі позаблокові країни
показати весь коментар
25.02.2024 21:21 Відповісти
Херово що не ведуть. Стояли би на кордоні з білорашой, та придністров'ям пока ми не в НАТО
показати весь коментар
25.02.2024 21:11 Відповісти
они и в нато нас брать не собираются
показати весь коментар
25.02.2024 23:48 Відповісти
Ну і даремно. Давно пора їх застосовувати.
показати весь коментар
25.02.2024 21:15 Відповісти
А чому не просиш? Ти на карту дивився , ти взагалі маштаби оцінюєш адеквптно?
показати весь коментар
25.02.2024 21:17 Відповісти
Обісралися останнім часом з партнерами,про що там їх просить!
показати весь коментар
25.02.2024 21:26 Відповісти
а нужно вести.
искать специалистов для испытания новых вооружений.
давно можно было найти пилотов ф16, среди которых много рисковых людей, экстремалов желающих потренироваться на реальных целях.
также совместно с нашими соседями решить проблему приднестровского гнойника, чтоб Молдову, которая находиться у нас за спиной, смогли принять в НАТО.
показати весь коментар
25.02.2024 21:32 Відповісти
Ведуть. Тільки бреше в черговий раз.
показати весь коментар
25.02.2024 21:44 Відповісти
Микол по селах воно ж збирати простіше, так. Дякую, дуже дякую.
показати весь коментар
25.02.2024 21:47 Відповісти
Вже не простіше. Вже думають,що простіше попросити Захід допомогти нам солдатами.
А Лідор знову напускає туману.
показати весь коментар
25.02.2024 21:51 Відповісти
А навіть якби й вела такі переговори, то це нічого б не змінило.
показати весь коментар
25.02.2024 23:07 Відповісти
с єрмаком не о чем вести переговори
показати весь коментар
25.02.2024 23:19 Відповісти
а чому б і ні??? он башар асад запросив москалів - і вони там легітимно ******** сирійську опозицію
показати весь коментар
26.02.2024 01:43 Відповісти
травневі шашлички не передбачали такої опції,як допомога партнерів.
показати весь коментар
26.02.2024 03:46 Відповісти
Тоді вся надія була на Московію. Зараз йому треба перевзутися в повітрі.
показати весь коментар
26.02.2024 08:05 Відповісти
 
 