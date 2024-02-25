2 753 32
Зеленський: Україна не веде переговорів щодо застосування армій партнерів на своїй території
Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їх військ на території України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде у НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії. І, відповідно, я думаю, що ми будемо застосовувати 5-ту поправку, якщо так станеться. Хоча і з того, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, РФ не нападає", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+11 Snart
показати весь коментар25.02.2024 20:54
+8 Сергей121
показати весь коментар25.02.2024 21:01
+7 Snart
показати весь коментар25.02.2024 21:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бо інакше, це призведе до відкритої війни між ядерними державами.
А це значить, що відбудеться обмін ядерними ударами і кінець світу.
То, шо воно захудалий припіздекнутий кривляка вже всі в курсі. А справи в державі зараз такі, що цю шелупонь слухати чи читати про нього просто немає сил. Хєнєралісімус рояльний.
искать специалистов для испытания новых вооружений.
давно можно было найти пилотов ф16, среди которых много рисковых людей, экстремалов желающих потренироваться на реальных целях.
также совместно с нашими соседями решить проблему приднестровского гнойника, чтоб Молдову, которая находиться у нас за спиной, смогли принять в НАТО.
А Лідор знову напускає туману.