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Новини Війна
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аудит (558) Зеленський (22448) Міноборони (7021) ЗСУ (7201)

Зеленський назвав цілі аудиту ЗСУ: Перш за все, питання резервів, ротацій - скільки людей мобілізовано, який відсоток з них був на фронті

зеленський

У Міноборони та ЗСУ наразі проводиться аудит, щоб зрозуміти реальний стан війська після двох років війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз головком проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожні бригаді, на відповідному напрямку, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, ротацій. Треба в усьому навести порядок і поставити крапку. Не тільки можна боротись, треба відпочивати. Людина повинна розуміти: ось стільки-то днів, потім відійшла, відпочила, розраховати свої сили. Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. Це також факт. Ми повинні визначати свої слабкі місця. Вони були, вони є і нам потрібно їх виправити. А щоб виправити, треба зрозуміти, що відбувається", - заявив Зеленський.

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Також, за словами президента, буде аудит тероборони, того, що відбувається в ДФТГ: "В цілому картина повинна бути, аудит після двох років. Що в кабінетах, скільки людей там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Це дуже важливе питання. І багато інших".

Він також навів приклад "і про нас, і про наших партнерів": "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".

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Топ коментарі
+30
Я все понимаю, только пошел ТРЕТИЙ ГОД войны. Раньше это делать было не ко времени или шеф в кремле возражал?
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25.02.2024 21:14
+28
Ну так пусть спросит Сырского. Это он был командующим Сухопутных войск и отвечал за мобилизацию и подготовку резерва.
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25.02.2024 21:17
+22
Підполковники в 30-34 роки в тилу. Купа кадрових військових сидять в західній частині в тилу, жеруть шашлики і рибалять, та ще й вихваляються в соціальних мережах, як вони проводять час. А в цей час за них гине електрик чи слюсар, який навіть ніколи зброї в руках не тримав. Він забезпечував податками цього військового до своєї смерті, а потім його родина податками буде забезпечувати цього військового і після.
Зелена справедливість - вона така.
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25.02.2024 21:21
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Шо ж тут незрозуміло? Тиловики тупо платять командирам, що їх не посилали на передок. Причому це масова практика.
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25.02.2024 22:46 Відповісти
В Україні є людина , яка знає про ЗСУ все - це Верховний головнокомандувач ЗСУ.
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25.02.2024 22:52 Відповісти
А звідки він знає? Вчився, чи служив, чи народився з цим знанням?
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25.02.2024 23:29 Відповісти
Ну якщо у вас по чотири тцекуна їздять в бусі і ловлять людей то тепер ясно що в тилу купа дармоїдів!а на одне місто тих бусів добрі десятки,проста арифметика,і дійсно якщо це все пододавати там тис 100-150 точно набереться.це тільки тцк.А ті що в частинах будують будинки своїм начальникам?От і виникає питання якщо на фронті десь орієнтовно воює 370тис москалів а в нас 1,1млн громадян служить і в нас бракує людей,це як зрозуміти,а це під..ц.Бо людей висмикують з економіки кожен день,а решта сидить в тилу і просто ділиться зарплатою з своїм начальником.Ну тепер ясно звідки в Україні побільшало міліонерів.
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25.02.2024 23:54 Відповісти
У Зеленського є чарівне слово "аудит", у нас вже був аудит бомбосховищ, аудит збитків, "Зеленський доручив силовикам провести аудит економічних кримінальних проваджень стосовно бізнесу", тепер на черзі аудит Міноборони і ЗСУ, а також є бажання провести аудит КМДА, а чому б не провести аудит ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА на предмет підготовки країни до війни?
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26.02.2024 08:02 Відповісти
Друге слово із лексикону ЗЕ - "реєстр". Аудити і реєстри
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26.02.2024 08:43 Відповісти
додуайте ще туди слово "потужний" і ви вичерпаєте запас слів зеленського на 73%.
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26.02.2024 10:15 Відповісти
А коли буде аудит по бомбосховищам, барабанам, асфальту в містах де прилітає кожен день? Чі може нехай краще роскажуть скіки коштував турпохід у США куди літало стіки народу від президента як наче це безковштовний атракціон а здобудків було 0 ну окрім фоточок шобла у дорогіх кросівках😡😡😡???
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26.02.2024 12:38 Відповісти
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