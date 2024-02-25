Україна може перемогти Росію, якщо в неї будуть необхідні інструменти, - Салліван закликав Палату представників проголосувати за допомогу Києву
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу, заявивши, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
"Звичайно, Україна може перемогти. Україна вже досягла успіху у військовому відношенні в одному з найважливіших завдань, які в неї були: не допустити потрапляння країни в руки Росії", - сказав Салліван у неділю.
Однак, на його думку, Україна може зробити це лише в тому разі, "якщо в неї є необхідні їй інструменти".
"І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який було ухвалено на масовому двопартійному голосуванні в Сенаті - Палата представників має зробити крок і ухвалити його", - додав Салліван.
Радник Байдена також пояснив, чому Україна змушена була відступити з Авдіївки. "Ми спостерігаємо деякі невдачі, зокрема останніми днями, тому що Україні не вистачило боєприпасів для захисту міста Авдіївка на сході. Але, врешті-решт, в України все ще є потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги в цій війні", - сказав Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
окуповані при ЗЄлє і при тобі, Саліван, Таврія, Луганщина та Донеччина то виявляється - сємушкі
❗️ЛУЦЕНКО: Был план сдачи Востока и Крыма. Что согласовали Ермак и Козак перед войной, Оманский вояж
А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
все ж пронизано підарами і ісбешниками
зараз всі кинуться робити ЯО: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Саудити.....
США та Китай своїм соплежейським потаканням ташці розширили клуб ЯО і т.ч. обесцінили свої ядерний арсенали
Жалобы, жалобы, жалобы, плохие воспоминания..."C
Не поставит - будут и дальше мусолить.
тобто на 2 роки, попросили в Конгресі 13.4млрд, або по 560млн в місяць
для оборони повинно вистачити
потім буде новий президент - це буде його проблема
Сон розуму породжує чудовиськ… Тепер і в нашого Зе є свій «валдайський форум»...
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1OYqO31Jw
Ларец открывается просто, помощь для Газы (Хамаса) не пройдет, а это , многие избиратели демпартии.