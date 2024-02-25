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допомога (7890) Салліван Джейк (290)

Україна може перемогти Росію, якщо в неї будуть необхідні інструменти, - Салліван закликав Палату представників проголосувати за допомогу Києву

салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу, заявивши, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico. 

"Звичайно, Україна може перемогти. Україна вже досягла успіху у військовому відношенні в одному з найважливіших завдань, які в неї були: не допустити потрапляння країни в руки Росії", - сказав Салліван у неділю.

Однак, на його думку, Україна може зробити це лише в тому разі, "якщо в неї є необхідні їй інструменти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без допомоги США в української армії закінчуються боєприпаси, - Салліван

"І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який було ухвалено на масовому двопартійному голосуванні в Сенаті - Палата представників має зробити крок і ухвалити його", - додав Салліван.

Радник Байдена також пояснив, чому Україна змушена була відступити з Авдіївки. "Ми спостерігаємо деякі невдачі, зокрема останніми днями, тому що Україні не вистачило боєприпасів для захисту міста Авдіївка на сході. Але, врешті-решт, в України все ще є потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги в цій війні", - сказав Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні буде одним з центральних питань Вашингтонського саміту НАТО, - Салліван

Автор: 
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Топ коментарі
+8
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25.02.2024 21:43
+7
Пряма мова Зеленського: "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".

А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
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25.02.2024 21:57
+5
Гнида, а кто висел гирей на ногах у бидона и постоянно тормозил его "резкие порывы.
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25.02.2024 21:49
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Дякуємо пане Салливан.
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25.02.2024 21:41 Відповісти
немає за що: " не допустити потрапляння країни в руки Росії"

окуповані при ЗЄлє і при тобі, Саліван, Таврія, Луганщина та Донеччина то виявляється - сємушкі
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25.02.2024 21:44 Відповісти
Перемогти раССєю з такими геморойними союзниками як ваш конгрес.. він що ********?? Нам хоча б своє забрати..
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25.02.2024 21:41 Відповісти
А могло б бути все краще, якби ...-наберіть в ЮТУБ

❗️ЛУЦЕНКО: Был план сдачи Востока и Крыма. Что согласовали Ермак и Козак перед войной, Оманский вояж
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25.02.2024 22:01 Відповісти
оптиміст? нам би втримати те що маємо, а вже потім думати за "своє забрати"
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25.02.2024 22:25 Відповісти
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25.02.2024 21:43 Відповісти
Святкуєш??
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25.02.2024 21:48 Відповісти
Гнида, а кто висел гирей на ногах у бидона и постоянно тормозил его "резкие порывы.
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25.02.2024 21:49 Відповісти
И не будет ОПГ!
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25.02.2024 21:51 Відповісти
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25.02.2024 21:52 Відповісти
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25.02.2024 21:56 Відповісти
А він би краще сказав як подається у сенат та конгрес питання надання коштів. Читав вже не памʼятаю точно де, слів там і опису процедури багато, але суть у чому: подаються документи з білого дому до конгресу на голосування, присутній представник адміністрації президента. І ось ті тьоті та дяді дивляться ті папери і питають того чувака: а якого біса вчорашня сума виросла на 3 мільярди? Ми ж учора іншу суму погодили! А той чувак такий мнеться та каже, ну то трошки на виплати мігрантам…типу ноу-хау байденівське, пакетне голосування. Дяді та тьоті в ах..ї, типу ми не лохи і за це голосувати не будемо. Чувак з папірцями вертається до білого дому і там збирають журналістів і кажуть: кляті Трампісти з республіканцями знову відмовили Україні, падли такі. І все по колу.
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25.02.2024 21:56 Відповісти
Пряма мова Зеленського: "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".

А хотіли ви тоді надати всю необхідну техніку Україні включно з F-16 й Atacams як тоді казав Залужний, га Салліванчик ⁉️
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25.02.2024 21:57 Відповісти
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25.02.2024 21:59 Відповісти
Україна має технології, Польща гроші - ще у цьому році можна вибудувати нормальний ядерний арсенальчик.
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25.02.2024 22:05 Відповісти
Як забезпечити таємність ?

все ж пронизано підарами і ісбешниками
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25.02.2024 22:40 Відповісти
вступаємо в долю з Жовтими Водами та ядерними реакторами

зараз всі кинуться робити ЯО: Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Саудити.....

США та Китай своїм соплежейським потаканням ташці розширили клуб ЯО і т.ч. обесцінили свої ядерний арсенали
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25.02.2024 23:35 Відповісти
"Жалобы, жалобы, жалобы, претензии, нарекания...
Жалобы, жалобы, жалобы, плохие воспоминания..."C
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25.02.2024 22:07 Відповісти
На Джонсона надавите персонально, поставит на голосование - примут пакет.
Не поставит - будут и дальше мусолить.
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25.02.2024 23:19 Відповісти
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025,
тобто на 2 роки, попросили в Конгресі 13.4млрд, або по 560млн в місяць
для оборони повинно вистачити

потім буде новий президент - це буде його проблема
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25.02.2024 23:44 Відповісти
https://www.youtube.com/@chornovil_taras Чорновіл ВІДВЕРТО
Сон розуму породжує чудовиськ… Тепер і в нашого Зе є свій «валдайський форум»...
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1OYqO31Jw
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25.02.2024 23:57 Відповісти
СальІванов - радник Президента США із національної безпечності
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26.02.2024 00:43 Відповісти
31 Абрамс та 20 атакамс - те, що треба. А якщо ще 10-20 абрамсів дадуть та пів-ракети атакамс....ооооо....куме, то ще й Китай переможемо...
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26.02.2024 01:12 Відповісти
Дайте 4 авианосца и "Звезду Смерти"
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26.02.2024 02:10 Відповісти
Це той самий Салліван,який три роки поспіль надрачував свій пісюн на ху@ла,розказував,що Україна паде за три тижні і не треба їй помагати наступальною зброєю,щоб не ескалювати конфлікт?А шо случілось?Хтось викрав діло Саллівана з ФСБ з підписом про співпрацю і Джейк перестав бути штопаним презервативом?
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26.02.2024 03:42 Відповісти
Почему Белый Дом отказывается голосовать отдельно: для Украины, для Израиля, для Тайваня, для Газы (Хамас), для границы .... ??
Ларец открывается просто, помощь для Газы (Хамаса) не пройдет, а это , многие избиратели демпартии.
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26.02.2024 04:45 Відповісти
Так ты делаешь всё что бы этого не произошло, лицемер херов
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26.02.2024 08:09 Відповісти
 
 