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Миколаївська область (2207) Анналена Бербок (422)

Російський дрон переслідував кортеж голови МЗС Німеччини Бербок на Миколаївщині, - Bild

бербок,анналена

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена змінити програму свого візиту в Миколаєві, через те, що її кортеж в якийсь момент почав переслідувати російський дрон

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це у п'ятницю, 25 лютого, повідомляють німецька громадсько-правова медіакомпанія ZDF і газета Bild.

Кореспондент Bild Надя Асвад, яка супроводжувала Бербок в поїзді, повідомила, що колона машин з головною МЗС Німеччини рухалася в бік Чорного моря, щоб відвідати опріснювальну станцію, розташовану в 50 км від лінії фронту.

"По дорозі на станцію над колоною машин був помічений російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою йде атака з повітря, - повідомляє видання Bild у своєму Telegram-каналі. - В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх. У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть".

Журналісти ZDF додають, що МЗС Німеччини підтвердило зміну програми візиту Бербок. Членам німецької делегації після інциденту запропонували пересісти до броньованих автомобілів. За кілька годин кортеж глави МЗС вже перетнув кордон із Молдовою.

Через деякий час повітряну тривогу в Миколаєві було скасовано. У суботу Бербок перебувала з візитом в Одесі і була змушена провести вечір у бомбосховищі, оскільки у місті оголосили повітряну тривогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала в Одесу на річницю повномасштабної війни. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+26
Їй треба було взяти з собою "козиря". Тоді безпека була б гарантована.
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25.02.2024 22:21
+23
неужели не понятно,что фашистскую ********* необходимо ликвидировать ?
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25.02.2024 22:16
+22
треба щоб Шольца попереслідував дрон. Ще краще - щоб в сраку йому штрикнуло.
Анналену і Урсулу переконувати зайве.
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25.02.2024 22:19
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...думаю, що це хороший привід, щоб зробити правильні висновки...
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25.02.2024 22:14 Відповісти
треба щоб Шольца попереслідував дрон. Ще краще - щоб в сраку йому штрикнуло.
Анналену і Урсулу переконувати зайве.
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25.02.2024 22:19 Відповісти
А машину з РЕБом не можна було взяти щоб супроводжувала в прифронтовій зоні???
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25.02.2024 23:49 Відповісти
Что-бы еще больше внимания привлечь к машинам ?
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26.02.2024 00:06 Відповісти
Ну не включений же РЕБ возити,а включити коли пташку помітили,і посадити,або просто осліпити
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26.02.2024 07:02 Відповісти
Думки вголос: а може це не москальський дрон був? ))
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26.02.2024 09:18 Відповісти
неужели не понятно,что фашистскую ********* необходимо ликвидировать ?
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25.02.2024 22:16 Відповісти
анналєна. надя.
такі добрі німецькі ім'я.
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25.02.2024 22:19 Відповісти
У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть
3,14-ець (-:
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25.02.2024 22:21 Відповісти
Це вже інтерпретація журналюг з Більда , - погоня , відстрілювання , втеча від погоні і т.д. Надивились Джеймсбонда .
Інші джерела пишуть що дрон летів деякий час за кортежем , а потім просто звернув в бік і полетів собі геть .
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25.02.2024 22:45 Відповісти
Ага, дрон побачив шо там Бербок, злякався та полетів геть
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25.02.2024 23:10 Відповісти
Їй треба було взяти з собою "козиря". Тоді безпека була б гарантована.
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25.02.2024 22:21 Відповісти
то ненавмисно (с)
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25.02.2024 22:30 Відповісти
Кацапські дрони так вільно літають в нас в тилу? А де було ППО?
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25.02.2024 22:32 Відповісти
низьколітаючі і маленькі дрони ппо не бачить
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25.02.2024 23:15 Відповісти
ППО - це не тільки потужні зенітні комплекси. Це і легкі мобільні, озброєні зенітними кулеметами, антидроновими рушницями, засобами РЕБ. Невже в супроводження такої високопоставленої гості в прифронтовій зоні не входила охорона, в тому числі і мобільна ППО? Десь хтось нам трохи бреше.
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25.02.2024 23:27 Відповісти
Ви просто пишите як має бути,але бардак в країні ще ніхто не відмінив.
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26.02.2024 00:12 Відповісти
Це напад на члена уряду країни НАТО.
Шо там з 5 статтею?
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25.02.2024 22:45 Відповісти
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25.02.2024 22:54 Відповісти
Це членкиня була.
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25.02.2024 23:17 Відповісти
Так ото ж: Таурус би дав пронстратись тому дрону так, що і місце запуску б димілося ...
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25.02.2024 23:10 Відповісти
кортеж супроводжували військові, які мали б мати на подібні випадки антидронові рушниці, тому не віриться, що дрона не могли нейтралізувати, більше схоже на нашу постановку, щоб налякати Лєну і щоб німці були більш зговірливі у питаннях зброї.
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25.02.2024 23:13 Відповісти
Анналєна там одна з найзговорлівиших, це Шольца треба так катати.
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25.02.2024 23:16 Відповісти
Тю.....байден ходив з зе .....тривога грала!!!!А тут дрон........ Шо наша жизнь....игра.(с).Народ наш мудрий....добре шо той бербок вижив,чудом ушол от дрона....))
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25.02.2024 23:16 Відповісти
НЕОБХОДИМО СТОЛИЦЕЙ УКРАИНЫ СДЕЛАТЬ ЛЬВОВ, А КИЕВ СДЕЛАТЬ КАК ВАТИКАН ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ И ВСТУПИТЬ В НАТО !!!
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26.02.2024 00:07 Відповісти
)))
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26.02.2024 00:20 Відповісти
Вашу кацапську мову тут нихто не розуміе
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26.02.2024 00:58 Відповісти
То что ты ныхто, это видно. Ты наверное еще и оно, в добавок ко всему
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26.02.2024 06:48 Відповісти
Вчи мову, невіглас
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26.02.2024 10:53 Відповісти
А-ха-ха! Якби ти її так знало б, як я її знаю, але тобі до цього "єщьо сємь вьорст кісєля хлєбать"
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26.02.2024 11:52 Відповісти
Слухай, бежінец , іди на хутор метеликів ловити
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26.02.2024 22:34 Відповісти
Малюк - Шутка)))
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26.02.2024 00:21 Відповісти
Казкові довб-****.....
Наскільки відомо, вона мала відвідати об'єкт з інспекцією, на який були виділені гуманітарні кошти, Германією....
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26.02.2024 09:52 Відповісти
так може, її і не хотіли довезти...?
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26.02.2024 09:58 Відповісти
Слабо было за тем кортежом послать машину с РЭБ и пулемётом? Могли же догадатся.
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26.02.2024 11:24 Відповісти
Хтось з української влади був дуже не зацікавлений,щоб пані Бербок приїхала на об'єкт який будується за гроші Німеччини,щоб робити такі маскаради потрібно команду з самої гори.
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26.02.2024 11:32 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=FnwOndBw7ow ЗСУ за допомогою наземного дрона захопили ворожий БПЛА «Орлан», який приземлився у "сірій зоні"
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26.02.2024 21:20 Відповісти
 
 