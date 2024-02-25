Росіяни вдарили по Дніпру - ушкоджено декілька будинків, поранено 4 особи. Сили ППО збили 3 крилаті ракети та 5 шахедів, - ОВА

Російська Федерація ввечері неділі, 25 лютого, завдала ракетного удару по місту Дніпро. В результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав мер міста Борис Філатов.

Він зазначив: "Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Попередньо двоє поранених.

Зберегаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА".

Керівник голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі зазначив: "Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація - згодом! На жаль, не без наслідків - в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини".

Згодом він зазначив: "Мінус 3 крилатих ракети. Мінус 5 шахедів над областю"

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