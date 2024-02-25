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Дніпро місто (2695) Дніпропетровщина (3261) ППО (2928) Лисак Сергій (116)

Росіяни вдарили по Дніпру - ушкоджено декілька будинків, поранено 4 особи. Сили ППО збили 3 крилаті ракети та 5 шахедів, - ОВА

дніпро

Російська Федерація ввечері неділі, 25 лютого, завдала ракетного удару по місту Дніпро. В результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав мер міста Борис Філатов.

Він зазначив: "Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Попередньо двоє поранених.

Зберегаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА".

Керівник голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі зазначив: "Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація - згодом! На жаль, не без наслідків - в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини".

Згодом він зазначив: "Мінус 3 крилатих ракети. Мінус 5 шахедів над областю"

 Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини зазнали 19 атак дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, агрофірму, спортивний об’єкт, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

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25.02.2024 23:07 Відповісти
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25.02.2024 23:32 Відповісти
******
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25.02.2024 23:51 Відповісти
По Харькову с-300 лупят с 23-47 мин. Хоть бы слово где. Заколдованный круг.
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26.02.2024 00:33 Відповісти
як же я вас ненавиджу, ****** русня!! За вбитих українців, за знищені міста і села, за зруйноване моє життя.. ГОРІТЬ У ПЕКЛІ СУКИ ****** КАЦАПСЬКІ ДОВІЧНО!!
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26.02.2024 00:34 Відповісти
Кацапські істоти, горіти вам усім у пеклі!
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26.02.2024 01:16 Відповісти
Ні , я з вами, ні зовсім згоден, .****** ,це кирівниство Країни. Досі ні єдиної ракеты, щоб дістатися до маскви . Вы просто не бачили ,як мешканці вул . Робітничий ходили гоголем у 90-х , працівники Південьмашу. Да ми, да мы, морской старт, Марс, Луна, усе можемо, Сатану виробляли , . Отже, пам'ятки установили , своєї дурісті . Глобус з нержавіючої сталі, та чотири ракети, корпуса , . Ну а зараз коли потрібно щось , за два роки, не спроможні нічого зробити .Щоб дістати москву . По взросламу
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26.02.2024 07:44 Відповісти
Це ,я к чому, знімить весь цей пам'ятний металобрухт ,не позортеся
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26.02.2024 07:46 Відповісти
 
 