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Новини Війна
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США (21024) Сенат США (573)

Поразка України у війні з РФ матиме "руйнівні наслідки" для США, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

чак,шумер

Якщо Україна програє війну Росії то це матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

В цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".

"Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине", - сказав він.

Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - додав Шумер.

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Топ коментарі
+19
Ви заїбали розмірковувати про нашу поразку! Краще думайте, як дати нам достатньо зброї
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25.02.2024 23:42
+19
хто забув - нагадую зеленський і єрмак зробили все можливе щоб Америка мала нас за другий Авганістан, а починали ми з безумовної двопалатної підтримки. Не варто забувати що в нас при владі московські агенти ФСБ, а війна це справа волонтерів
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25.02.2024 23:52
+16
А спостерігати, не надаючи допомоги, на самому початку війни це як називається? Ще й прогнози робити за скільки впаде Київ... А потім нехоча визнати: "От халепа, відбилися... Доведеться робити вигляд, що ми їм допомагаємо".
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25.02.2024 23:41
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Шумер наш галицький хлопець!
Предки з Чорткова (Тернопільщина)!
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25.02.2024 23:38 Відповісти
А спостерігати, не надаючи допомоги, на самому початку війни це як називається? Ще й прогнози робити за скільки впаде Київ... А потім нехоча визнати: "От халепа, відбилися... Доведеться робити вигляд, що ми їм допомагаємо".
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25.02.2024 23:41 Відповісти
100% так воно й було. Хотіли здихатися від України, а не вийшло.
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26.02.2024 06:53 Відповісти
Ви заїбали розмірковувати про нашу поразку! Краще думайте, як дати нам достатньо зброї
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25.02.2024 23:42 Відповісти
Поразка України буде означати одне-США були рашистськими співучасниками порзки України...
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25.02.2024 23:51 Відповісти
Плюсую. Потужно сказано.
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26.02.2024 06:54 Відповісти
Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь. Джерело:
Збільшити що ? Те що взагалі не надходить .?
Що необхідно в першу чергу , так це - прищемити крашанки Джонсону . І засунути кляп в горлянку трампу .
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25.02.2024 23:52 Відповісти
Ні щоб узяти того Майка Джонсона і мордою по батареї в туалеті Конгресу.
А потім головою в унітаз.
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25.02.2024 23:52 Відповісти
хто забув - нагадую зеленський і єрмак зробили все можливе щоб Америка мала нас за другий Авганістан, а починали ми з безумовної двопалатної підтримки. Не варто забувати що в нас при владі московські агенти ФСБ, а війна це справа волонтерів
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25.02.2024 23:52 Відповісти
усвідомлення цього доводить до розпачу , українці заручники
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26.02.2024 00:01 Відповісти
"другий Авганістан" - нажаль аналогії є, народ включив режим самознищення, еліта розкрадає ресурси і саботую. Вітаю довбані маджахеди нах. Отак воно виглядає із за океану
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26.02.2024 01:28 Відповісти
Місце Афгана Україні було виділено ще в 90х роках.
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26.02.2024 06:55 Відповісти
продовжуй про єдіний народі трієдінство...
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26.02.2024 10:29 Відповісти
Ваші поради мені якось до лампочки.
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26.02.2024 15:44 Відповісти
а чого, продовжи думку до кінця, в союзі жили прекрасно і тут бандерівці розвалили все...
чи не так
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26.02.2024 15:46 Відповісти
Продовжуй, Уельс. Але насамоті.
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26.02.2024 16:04 Відповісти
Потрібно прибрати всю корумповану "зелень" і швидко запустити власний ВПК на повну потужність. Два роки ці чорти "клянчать" технологічно прості речі які ми можемо виробляти самостійно. Охоче допомагають тільки тим хто сам докладає максимум зусиль. "Зелені" лише "визискують" та ускладнюють життя виробникам.
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25.02.2024 23:55 Відповісти
***, чого вони всі кажуть про «поразку». Яку поразку нахрін? Зброю давайте
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25.02.2024 23:57 Відповісти
Бо ЗЄрмаки розтринькали всі переваги, які мала Україна. І після останньої їх зради, коли звільнили всіх генералів, поразка стала ймовірнішою за перемогу.
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25.02.2024 23:59 Відповісти
Ти вважаєш, що ЗЄрмаки правильно звільнили все кваліфіковане командування?
Чи ще не доходить, наскільки гірша ситуація стала порівняно з літом 2022?

Чи просто заперечуєш, бо віриш в перемогу?
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26.02.2024 00:14 Відповісти
Я вважаю, що ти або палєзний путлєру ідіот, або прігожінскій пісатєль.
Залужний вигорів. Хай відпочине.
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26.02.2024 00:17 Відповісти
А, зебуїн
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26.02.2024 00:18 Відповісти
Ні, я запеклий порохобот. Але вмію думати і правильно оцінювати ситуацію. Зе діє щиро і багато у чому правильно. Це розуміє і Порох і тому плече підставляє Зеленій шмарклі.
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26.02.2024 00:20 Відповісти
Значить, ти з 6% найтупіших українців (інші 94% довіряли Залужному). А врахуй, що серед них є "ждуни", котрі можуть не бути настільки тупими.

"Залужний вигорів" - тому Сирський і ЗЄ заявили, що будуть робити те, що Залужний планував.
Або не знаєш, що Сирський крав кращі резерви від Залужного.

Чи вірно звільнити 16 генералів і призначити 1 замість них, ще й такого який і слова не заперечив Рєзнікову, коли той розкрадав гроші в МО.

Йди в ліс до своїх, хто б вони не були.
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26.02.2024 00:32 Відповісти
Що по вашому значить вигорів?Те що зарання передбачував ситуацію що є зараз і майже півроку тому вимагав переходу до стратегічної оборони ,з відповідним облаштуванням рубежів оборони?Чи тим що був проти нічим незабезпеченого "контрнаступу",який по визначенню повинен мати і має нікчемні результати?Чи тим що вимагав зарання провести мобілізацію в необхідній кількості для того щоб надати їм час на військову виучку,бойове злагодження і т.д а не ловити похапцем і гнати в бій ненавчених бо припекло?Чи те що як людина відповідальна оцінює бойові спроможності доручених йому ЗСУ ,а відповідно і стратегічне,оперативне планування,згідно наявних сил та засобів,а не уявних ,розказаних ротом дурнем-мрійником з купою папірців в кишені,під дією речовин що міняють свідомість?.Можна ще багато писати - та нікому.Ви телепнів навкруги себе пошукайте,бо серед українців їх небагато,це одна івисокоосвічених націй світу.
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26.02.2024 07:48 Відповісти
Щоб щось вважати - подивись хоч розбір зміни командування від того ж Бутусова
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26.02.2024 00:48 Відповісти
Я там відписався. Можеш почитати. Бутусов писав надто оптимістично. І тому, що дещо не зауважив, і тому, що вважає, що (як патріотичний журналіст під час війни) має піднімати дух.
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26.02.2024 00:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


=====================================
А тепер послухайте про розслідування журналістів про діяльність нашого посла О. Маркарової в США і як вона тормозить роботу посольства України.............. От чому нам американці зброї не дають! Маркарова займається своїм бізнесом і приватною нерухомістю ій ніколи з американцями працювати !
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26.02.2024 00:08 Відповісти
Оксана Маркарова працює на ФСБ Росії і займається підривною діяльністю !
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26.02.2024 00:10 Відповісти
Ще два "патріот" і всі київські заводи зможуть спокійно працювати в три зміни виробляючи необхідне для війська... Заводів в Києві багато, приміщень де можна встановити виробничі лінії ще більше, а робочої сили вдосталь. Завада це єрмак, зєлєнскій, шмігаль, умєров і купа корумпованих призначенців зє.
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26.02.2024 00:09 Відповісти
До "посунути" стільки всього. Ну от валом. І все стоїть пусткою...
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26.02.2024 04:11 Відповісти
Скажу одне. Американці народ високомірний. Їх з маличку вчать шляхом фільмів що американці завжди виграють.

Якщо Україна програє, кожен американець це сприйме як свою особисту поразку і всю лють вилють на голови демократів і республіканців які сьогодні при владі.

Що одна, що друга партії це дуже добре розуміють. Розуміють що для них програш України означатиме політичну смерть.
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26.02.2024 00:09 Відповісти
ну после бегства с афгана они же ничего не вилили
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26.02.2024 00:25 Відповісти
Вони Афганістану нічого не винні на відміну від України. Вони є ініціаторами будапештського меморандуму, а значить винні Україні забеспечити беспеку в кордонах 1991 року. Скільки коштує ця беспека, це вже не є проблемою України, це проблема США. Якщо США не виконає своїх забовязань, всі договора які підписані США з іншими країнами втрачають свою актуальність, а це значить перестройка світового порядку.
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26.02.2024 01:12 Відповісти
согласен. Но с точки зрения de jure, они как Понтий Пилат могут умыть руки (что похоже они и делают). Помогли как могли, а дальше - сами выгребайте как хотите. И тоже самое что вы сказали можно применить к Англии, которую с приходом сунака не видно и не слышно.
Плохие дела происходят в мире, и путин знал что делает, когда затеял эту войну.
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26.02.2024 01:21 Відповісти
Це ілюзія. Для США підписані договори є святим. Тим більше на такому рівні. Те що вони блокували допомогу Україні було педвиборчою виставою. За порушення договору буде платити сторона порушник - в примусовому порядку. І нічого вже з цим Рашка не подіє.
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26.02.2024 01:29 Відповісти
люблю оптимистов поживем-увидим, но платить примусово они точно не будут, как и Англия
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26.02.2024 01:34 Відповісти
700 млд доларів вже заплатили - захочуть існувати в такому вигляді як є, підуть на всі умови США

Якщо ні то про Рашку можна буде забути
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26.02.2024 01:41 Відповісти
Коли почався "від'ємний наступ" російських військ на, чи від Києва, президент звільнив 5 генералів зовнішньої розвідки РФ за недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.
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26.02.2024 04:34 Відповісти
Нічого вони не виллють, програш України це виграш США. Від програшу України США мають більше переваг ніж від виграшу. Тому вони не поспішають з допомогою. Просто уявити собі що зараз 1933-38 рік . Є в Європі пуйло . США від тоді виграла в рази, доллар став мировой валютою. Зараз така сама ситуація. На доллар давить євро та юань. Що тоді робити американцям. Відповідь додумайте самі.
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26.02.2024 00:34 Відповісти
Виграш США в тому що Рашку обдеруть до нитки. 700 міліардів російських активів США вже відібрали у Рашки, ще стільки ж виставлять їм боргу який поставлять на лічильник.
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26.02.2024 01:32 Відповісти
они не відібрали, а заморозили. Если бы они відібрали! более того, сс*тся выплачивать нам % с дохода, а то вдруг потом раше возвращать придется...
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26.02.2024 01:37 Відповісти
Я тебе розчарую 700 млд вони відібрали і вже роспоряжаются тими грошима за своїм баченням.
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26.02.2024 01:43 Відповісти
где вы это взяли?
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26.02.2024 01:46 Відповісти
За новинами потрібно слідкувати. Спочатку США прийняли закон який дозволяє використовувати російські активи. Потім США передали з цих грошей 500 міліонів Естонії на відновлення України.
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26.02.2024 02:12 Відповісти
но не 700 млрд. США не могут распоряжаться активами, которые в европе.
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26.02.2024 02:43 Відповісти
Можуть. Долари національна валюта США і тільки з дозволу США конфісковані активи можуть використовуватися. В кожній країні Европи на банківських рахунках є заморожені активи і США в любий момент може ці активи перевести туди, куди їм буде потрібно.
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26.02.2024 02:55 Відповісти
Тому демократи спочатку в січні 2022 р провалили голосування по ленд-лізу, котре ініціювали респи? А потім після нарешті його прийняття в квітні 2022 цілих 30 днів Байден не підписував його? Та й підписавши жодного патрону не дав по цій програмі...Щось я не вірю в щирість демократів, вибачте...
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26.02.2024 01:07 Відповісти
Та не переживайте, американські демократи і республіканці інтереси США не образять! І це - в першу чергу!
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26.02.2024 04:38 Відповісти
Где Ленд-лиз , проголосованый обеими палатами Конгресса в мае 2022 ??
Ленд-лиз, это сотни танков, самолетов ..... ПВО, медикаменты, обувь....
Парадокс, в 2023 было выделено около 24 млрд долларов на военную помощь, в 2024 помощь урезается и составляет 11.8 млрд .....
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26.02.2024 04:36 Відповісти
 
 