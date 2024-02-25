Поразка України у війні з РФ матиме "руйнівні наслідки" для США, - лідер демократів у Сенаті США Шумер
Якщо Україна програє війну Росії то це матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів.
Про це заявив лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
В цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".
"Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине", - сказав він.
Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.
Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.
"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - додав Шумер.
Будь ласка, зачекайте...
Предки з Чорткова (Тернопільщина)!
Збільшити що ? Те що взагалі не надходить .?
Що необхідно в першу чергу , так це - прищемити крашанки Джонсону . І засунути кляп в горлянку трампу .
А потім головою в унітаз.
чи не так
Чи ще не доходить, наскільки гірша ситуація стала порівняно з літом 2022?
Чи просто заперечуєш, бо віриш в перемогу?
Залужний вигорів. Хай відпочине.
"Залужний вигорів" - тому Сирський і ЗЄ заявили, що будуть робити те, що Залужний планував.
Або не знаєш, що Сирський крав кращі резерви від Залужного.
Чи вірно звільнити 16 генералів і призначити 1 замість них, ще й такого який і слова не заперечив Рєзнікову, коли той розкрадав гроші в МО.
Йди в ліс до своїх, хто б вони не були.
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А тепер послухайте про розслідування журналістів про діяльність нашого посла О. Маркарової в США і як вона тормозить роботу посольства України.............. От чому нам американці зброї не дають! Маркарова займається своїм бізнесом і приватною нерухомістю ій ніколи з американцями працювати !
Якщо Україна програє, кожен американець це сприйме як свою особисту поразку і всю лють вилють на голови демократів і республіканців які сьогодні при владі.
Що одна, що друга партії це дуже добре розуміють. Розуміють що для них програш України означатиме політичну смерть.
Плохие дела происходят в мире, и путин знал что делает, когда затеял эту войну.
Якщо ні то про Рашку можна буде забути
Ленд-лиз, это сотни танков, самолетов ..... ПВО, медикаменты, обувь....
Парадокс, в 2023 было выделено около 24 млрд долларов на военную помощь, в 2024 помощь урезается и составляет 11.8 млрд .....