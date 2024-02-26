Протягом 25 лютого росіяни здійснили 4 безуспішних штурми плацдармів ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗС на лівому березі Дніпра у Херсонській області протягом 25 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області".
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показати весь коментар26.02.2024 00:12 Відповісти Мені подобається 0
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