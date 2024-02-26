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Байден (2858) Джонсон Майк (131)

Байден зустрінеться зі спікером нижньої палати Джонсоном для обговорення допомоги України

байден

Президент Джо Байден 26 лютого планує зустрітися з республіканцем Майком Джонсоном, лідером більшості в Сенаті демократом Чаком Шумером, лідером меншості в Сенаті республіканцем Мітчем Макконнеллом і лідером меншості в Палаті представників демократом Гакімом Джеффрісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Hil.

Байден має намір підкреслити "нагальність ухвалення двопартійного закону про національну безпеку та збереження роботи уряду".

Байден уже кілька тижнів вимагає від Конгресу виділити кошти на підтримку України у її війні проти Росії, попереджаючи, що відмова від цього стане історичною поразкою, яка може загрожувати глобальній та внутрішній безпеці.

Раніше цього місяця Сенат схвалив фінансування заходів національної безпеки, яке передбачало кошти для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників, але Джонсон вкотре дав зрозуміти, що законопроєкт не буде проголосований у Палаті представників, оскільки в ньому бракує положень щодо захисту від мігрантів з Мексики. Раніше Джонсон зважив неприйнятною пропозицію, яка містила ці положення.

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Це вже серйозніше та більш чітко демонструє реальне бажання Байдена допомогти нам.
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26.02.2024 06:36 Відповісти
А що, канікули вже кінчились? Останнім часом в неті гуляє якась мулька про фінансування якоїсь там "виборчої кампанії" Джонсона ... Дід не схоче його про це запитати, чи це має зробити якась "комісія"? І взагалі, то вже "ознаки корупції" чи ще ні?" Бо щось не все ясно з "допомогою стільки, скільки потрібно..."
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26.02.2024 06:54 Відповісти
Дід дуже хоче нагадати Джонсону про те фінансування...
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26.02.2024 08:21 Відповісти
Може його вже випіздіть пора?
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26.02.2024 08:08 Відповісти
Це той Джонсон, що спалився на *********** подачках..то може його в яке небуть Ґуантанамо запхать, для прикладу
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26.02.2024 08:46 Відповісти
Так, це той «святоша» який брав на передвиборчу кампанію гроші з расєйскага банку, зароблені в порноіндустріі.
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26.02.2024 10:29 Відповісти
Джонсон дарма боїться звільнення. Треба боятися куля в лоб. А спершу дві в зад.
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26.02.2024 08:54 Відповісти
 
 