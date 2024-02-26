Європа вже усвідомила, що живе у небезпечному світі, тепер час прокинутись та взяти на себе відповідальність, - Боррель

Європа повинна посилити свою допомогу Києву, якщо не хоче, щоб російський диктатор Володимир Путін переміг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю іспанській газеті El País заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Європа усвідомила, що живе у небезпечному світі. Тепер їй потрібно прокинутися, взяти на себе відповідальність, підвищити обороноздатність і бути готовою до будь-яких ймовірностей", – наголосив він.

Боррель додав, що попри те, що країни ЄС вже надали Україні більше цивільної, військової, економічної та гуманітарної допомоги ніж США, їм слід посилити та прискорити допомогу Києву, якщо вони не хочуть перемоги Путіна.

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"Росія – недемократичний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як Навальний, або ліквідувати перебіжчиків на європейській землі. Чи ми хочемо, щоб він з'явився на порозі Європи й контролював 36% світового ринку зерна?", – поставив риторичне питання дипломат.