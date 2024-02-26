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Європа вже усвідомила, що живе у небезпечному світі, тепер час прокинутись та взяти на себе відповідальність, - Боррель

боррель

Європа повинна посилити свою допомогу Києву, якщо не хоче, щоб російський диктатор Володимир Путін переміг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю іспанській газеті El País заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Європа усвідомила, що живе у небезпечному світі. Тепер їй потрібно прокинутися, взяти на себе відповідальність, підвищити обороноздатність і бути готовою до будь-яких ймовірностей", – наголосив він.

Боррель додав,  що попри те, що  країни ЄС вже надали Україні більше цивільної, військової, економічної та гуманітарної допомоги ніж США, їм слід посилити та прискорити допомогу Києву, якщо вони не хочуть перемоги Путіна.

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"Росія – недемократичний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як Навальний, або ліквідувати перебіжчиків на європейській землі. Чи ми хочемо, щоб він з'явився на порозі Європи й контролював 36% світового ринку зерна?", – поставив риторичне питання дипломат.

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Топ коментарі
+2
Сильнішим у чому? Потужних заявах? Русня вже перевела всю країну на військові рейки, ЄС тільки збирається з духом робити перші кроки.
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26.02.2024 09:15
+1
Найсильніше сприйняття Росії як противника - у Данії, 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
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26.02.2024 09:13
+1
А понтифік тим часом категорично відмовляється називати винуватця війни на території України і закликає просто до миру...
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26.02.2024 09:19
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Найсильніше сприйняття Росії як противника - у Данії, 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
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26.02.2024 09:13 Відповісти
Сильнішим у чому? Потужних заявах? Русня вже перевела всю країну на військові рейки, ЄС тільки збирається з духом робити перші кроки.
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26.02.2024 09:15 Відповісти
10 років прокидалась,а скільки їм потрібно буде щоб серйозно взятись до підготовки до оборони???
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26.02.2024 11:16 Відповісти
У багато разів більше, ніж русні, щоб зібрати достатню армію.
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26.02.2024 11:21 Відповісти
А понтифік тим часом категорично відмовляється називати винуватця війни на території України і закликає просто до миру...
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26.02.2024 09:19 Відповісти
Як оцей п*здьож за*бав.Балакають одне,а роблять все для послаблення нашої економіки.Польщі просто так
132 лярди(я так думаю,що там і на допомогу нашим біженцям,так що не треба,що польща їх утримує,та івласне біженців там не так і багато,більшість працює),а Україні і зруйнованою економікою 50 лярдів.
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26.02.2024 09:22 Відповісти
А х.лі їм не спати, війна для них десь там за 1000 км((
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26.02.2024 09:27 Відповісти
Панове,вони в НАТО.Але це може не спрацювати,а плану Б в них нема.Тому якщо Україна впаде,все в них може закінчитись планом Г!
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26.02.2024 11:18 Відповісти
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26.02.2024 10:17 Відповісти
Гармата не розбудить, це мабуть про них.
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26.02.2024 10:48 Відповісти
 
 