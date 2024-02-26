Постачання Taurus Україні не втягне Німеччину у війну з РФ, такі побоювання безпідставні, - Кулеба

Україна потребує крилатих ракет Taurus. Побоювання німецького уряду, що їх постачання може втягнути Німеччину у війну з Росією і призвести до ескалації, є безпідставними, особливо після перших поставок танків Leopard.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі суперечки в Німеччині Україна знову звернулася до федерального уряду з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

"Остаточне рішення – за Німеччиною. Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС України відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет може втягнути Німеччину у війну з Росією.

"Я думаю, що з моменту першої поставки танків Leopard цей страх був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", - зазначив міністр.

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Кулеба зауважив, що дискусії про можливе постачання крилатих ракет Taurus між урядами України та Німеччини тривають.

Український міністр привітав резолюцію Бундестагу, який у четвер закликав уряд канцлера Олафа Шольца голосами коаліції надати Україні додаткові "системи озброєнь великої дальності". Досі уряд Шольца блокував подібні поставки.

Попри блокаду з постачанням, Кулеба утримався від критики федерального уряду.

"Так, у нас триває ситуація з Taurus. Але водночас Німеччина – номер один після США, коли йдеться про постачання зброї. Важко скаржитися, коли Німеччина надає нам стільки зброї, потрібної для порятунку життів і звільнення наших окупованих територій", - наголосив український дипломат.

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