Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази
23 та 24 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази.
Укази Зеленського про присвоєння звання Герой України
- Так, згідно з указом №89/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ГРИЩЕНКУ Ігорю Миколайовичу - майстер-сержанту.
- Указом №90/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ДАНИЛЬЧУКУ Максиму Олександровичу - капітану.
- Указом №91/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ДОЛЕЙКУ Олександру Сергійовичу - підполковнику.
- Указом №92/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЖЕВЕДЮ Іллі Михайловичу - старшому сержанту.
- Указом №93/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МЕЛЬНИКУ Петру Олександровичу - капітану 1 рангу.
- Указом №94/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЧУБАРЕВУ Денису Миколайовичу- старшому сержанту.
- Указом №99/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ДОБРОБАБЕНКУ Богдану Григоровичу - капітану (посмертно).
- Указом №100/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГУКАЛУ Василю Михайловичу - солдату (посмертно).
- Указом №101/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БУЯЛУ Олегу Юрійовичу- лейтенанту (посмертно).
- Указом №103/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ХОМІНІЧУ Сергію Вікторовичу - майору.
- Указом №104/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ФЕДОРОВУ Олегу Васильовичу- сержанту.
- Указом №105/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СУКАЧУ Віталію Олексійовичу - молодшому лейтенанту.
- Указом №106/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" САБАНІНУ Едуарду Володимировичу- капітану.
- Указом №107/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" НАСТЕНКУ Олександру Миколайовичу- капітану.
- Указом №108/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЕНКУ Дмитру Олександровичу - молодшому сержанту.
- Указом №109/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЬКУ Владиславу Сергійовичу - майору.
- Указом №110/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ШЕВЧЕНКУ Юрію Євгеновичу - солдату (посмертно).
- Указом №111/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧЕРКАСЕНКУ Олегу Георгійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).
- Указом №112/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФАДЄЄНКУ Олегу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).
- Указом №113/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТИТАРЕНКУ Владиславу Вадимовичу - лейтенанту медичної служби (посмертно).
- Указом №114/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТРУХАНУ Павлу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).
- Указом №115/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СЛЮЩЕНКУ Олексію Олеговичу - солдату (посмертно).
- Указом №116/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СІКИРИНСЬКОМУ Юрію Олексійовичу - старшому сержанту (посмертно).
- Указом №117/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" РИКОВУ Владиславу Миколайовичу - полковнику (посмертно).
- Указом №118/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПРУСУ Руслану Анатолійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).
- Указом №119/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАКСІЯНУ Михайлу Івановичу - штаб-старшині (посмертно).
- Указом №120/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОНСЬКОМУ Владиславу Олеговичу - капітану (посмертно).
- Указом №121/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОБОДЮКУ Володимиру Івановичу - старшому лейтенанту (посмертно).
- Указом №122/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КРИМСЬКОМУ Івану Степановичу- капітану (посмертно).
- Указом №123/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КОВАЛЕНКУ Антону Ростиславовичу - молодшому сержанту (посмертно).
- Указом №124/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАВУНУ Олександру Васильовичу - молодшому сержанту (посмертно).
- Указом №125/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖУКОВУ Вадиму Андрійовичу - головному сержанту (посмертно).
- Указом №126/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖОВАНИКУАндрію Євгеновичу - лейтенанту (посмертно).
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