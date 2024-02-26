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Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

герой,україни

23 та 24 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази.

Укази Зеленського про присвоєння звання Герой України

  • Так, згідно з указом №89/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ГРИЩЕНКУ Ігорю Миколайовичу - майстер-сержанту.
  • Указом №90/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ДАНИЛЬЧУКУ Максиму Олександровичу - капітану.
  • Указом №91/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ДОЛЕЙКУ Олександру Сергійовичу - підполковнику.
  • Указом №92/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЖЕВЕДЮ Іллі Михайловичу - старшому сержанту.
  • Указом №93/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МЕЛЬНИКУ Петру Олександровичу - капітану 1 рангу.
  • Указом №94/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ЧУБАРЕВУ Денису Миколайовичу- старшому сержанту.
  • Указом №99/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ДОБРОБАБЕНКУ Богдану Григоровичу - капітану (посмертно).
  • Указом №100/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГУКАЛУ Василю Михайловичу - солдату (посмертно).
  • Указом №101/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БУЯЛУ Олегу Юрійовичу- лейтенанту (посмертно).
  • Указом №103/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ХОМІНІЧУ Сергію Вікторовичу - майору.
  • Указом №104/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ФЕДОРОВУ Олегу Васильовичу- сержанту.
  • Указом №105/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СУКАЧУ Віталію Олексійовичу - молодшому лейтенанту.
  • Указом №106/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" САБАНІНУ Едуарду Володимировичу- капітану.
  • Указом №107/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" НАСТЕНКУ Олександру Миколайовичу- капітану.
  • Указом №108/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЕНКУ Дмитру Олександровичу - молодшому сержанту.
  • Указом №109/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" КУЦЬКУ Владиславу Сергійовичу - майору.
  • Указом №110/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ШЕВЧЕНКУ Юрію Євгеновичу - солдату (посмертно).
  • Указом №111/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЧЕРКАСЕНКУ Олегу Георгійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).
  • Указом №112/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФАДЄЄНКУ Олегу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).
  • Указом №113/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТИТАРЕНКУ Владиславу Вадимовичу - лейтенанту медичної служби (посмертно).
  • Указом №114/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ТРУХАНУ Павлу Віталійовичу - молодшому лейтенанту (посмертно).
  • Указом №115/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СЛЮЩЕНКУ Олексію Олеговичу - солдату (посмертно).
  • Указом №116/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" СІКИРИНСЬКОМУ Юрію Олексійовичу - старшому сержанту (посмертно).
  • Указом №117/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" РИКОВУ Владиславу Миколайовичу - полковнику (посмертно).
  • Указом №118/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПРУСУ Руслану Анатолійовичу - старшому лейтенанту (посмертно).
  • Указом №119/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МАКСІЯНУ Михайлу Івановичу - штаб-старшині (посмертно).
  • Указом №120/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОНСЬКОМУ Владиславу Олеговичу - капітану (посмертно).
  • Указом №121/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЛОБОДЮКУ Володимиру Івановичу - старшому лейтенанту (посмертно).
  • Указом №122/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КРИМСЬКОМУ Івану Степановичу- капітану (посмертно).
  • Указом №123/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КОВАЛЕНКУ Антону Ростиславовичу - молодшому сержанту (посмертно).
  • Указом №124/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАВУНУ Олександру Васильовичу - молодшому сержанту (посмертно).
  • Указом №125/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖУКОВУ Вадиму Андрійовичу - головному сержанту (посмертно).
  • Указом №126/2024 присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЖОВАНИКУАндрію Євгеновичу - лейтенанту (посмертно).

Також читайте: Залужному та Буданову присвоєно звання "Герой України". ВIДЕО (оновлено)

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Вічна слава та шана нашим Героям! Як живим, так і полеглим!
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26.02.2024 09:41 Відповісти
Щира вдячність мужнім воїнам за захист нашої держави. Їхні подвиги - це золота сторінка боротьби України з дикою ордою. Честь і повага!
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26.02.2024 09:57 Відповісти
Дякую кожному за Мужність! За захист нашої землі!
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26.02.2024 10:58 Відповісти
 
 