Ворог обстрілює правобережжя Херсонщини з артилерії та спрямовує дрони на скупчення людей, - ОК "Південь"

Війська РФ інтенсивно обстрілюють населені пункти на правобережжі Херсонщини, використовуючи артилерію і дрони. Дуже часто скупчення людей стають мішенню для ворога.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо порівнювати за інтенсивністю ворожих атак, то ця ніч була менш інтенсивною з боку ворога на південному напрямку, але він усе одно не припиняє вогню, не припиняє використання ударних безпілотників і навіть уночі намагався двічі бити по Херсону. Ворог також продовжує обстрілювати населені пункти правого берега і продовжує авіаційну підтримку своїх штурмових груп, які намагаються штурмувати плацдарм на лівому березі Херсонщини", - сказала Гуменюк.

За її словами, населені пункти на правому березі Дніпра Херсонської області ворог постійно обстрілює з артилерії, але дуже часто намагається використовувати і безпілотники.

"Найгірше, що вони намагаються направляти ці дрони саме на скупчення людей на деокупованій частині Херсонщини. І ця загроза постійно нависає над населенням прибережних населених пунктів", - зазначила Гуменюк.

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Вона також повідомила, що минулого тижня доволі результативною була контрбатарейна робота Сил оборони на південному напрямку, де їм вдалося знищити декілька пунктів збереження боєприпасів окупантів, бойових пунктів постачання і складів артилерійських запасів. І очевидно, зауважила Гуменюк, ворогу треба поновити артилерійські запаси.

Крім цього, дуже потужно українські воїни відпрацювали по знищенню там самих гармат і гаубиць.