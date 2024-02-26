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Конфіскація заморожених активів РФ потрібна, щоб стримати інших потенційних агресорів, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив важливість конфіскації заморожених активів РФ за кордоном.

Про це він написав у виданні Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Кулеба вітає дії, вжиті для того, щоб РФ заплатила за свою агресію. Він нагадав, що у 2022 році Канада стала першою країною, яка ухвалила законодавство, що дозволяє передачу активів. У 2023 році Бельгія виступила з ініціативою щодо початку використання податкових надходжень від активів РФ для допомоги України.

"Але це лише початок, і потрібно зробити більше. Ми усвідомлюємо, що комплексне використання податків, прибутків і активів може бути забезпечене лише серією національних і колективних кроків, а не одним колективним стрибком - кожна країна має власні правові нюанси. Але враховуючи все це, можна вже цього року розпочати повну конфіскацію "знерухомлених" активів",- пояснив очільник МЗС.

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Кулеба зазначив, що деякі союзники стурбовані тим, що рішення про арешт активів російського Центрального банку може створити прецедент для інших країн, які вимагатимуть відшкодування за минулі війни.

"Але ці страхи безпідставні. Правовий механізм конфіскації російських активів може бути адаптований до конкретного випадку агресії Росії проти України, і, таким чином, розвиток чинного міжнародного права не матиме зворотної дії в часі", - сказав міністр.

Кулеба додав, що це слугуватиме сильним стримуючим фактором, змушуючи інших потенційних агресорів зважати на фінансові наслідки нападу на інші країни.

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И заодно карман кое кому набить!
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26.02.2024 10:24 Відповісти
Конфіскація заморожених активів РФ потрібна, щоб поповнити офшори "янелоха", у даному випадку...
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26.02.2024 10:27 Відповісти
конфіскація агресорів не стримає,але офшорні рахунки "зелених грабіжників України" суттєво підтримає...
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26.02.2024 10:28 Відповісти
Маю надію, що при МЗС зібрана група ПРОВІДНИХ юристів по конфіскації російських активів . І вони більше ничім крім цієї важливої теми не займаються.

міг би запросити Зеркаль до ціеі групи. ( особливо я не знаю здібностей Зеркаль, але як вона вела судові позови до раши , мені сподобилось)
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26.02.2024 11:07 Відповісти
А от свою жадібність вони стримувати не збираються. Вже росп..здили власне, тепер же ж треба кацапське
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26.02.2024 12:05 Відповісти
 
 