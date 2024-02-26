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Польща (8262) блокування (637) Зварич Василь (38)

Посол Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні української агропродукції

польща

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу відреагувати на факти розсипання української агропродукції у Польщі.

Про це він написав у соцмережі (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", - написав Зварич, коментуючи черговий інцидент із розсипанним зерном, коли 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські перевізники планують 1 березня знову блокувати кордон з Україною

Зазначимо, що це не перший випадок розсипання української агропродукції у Польщі.

Розсипання української агропродукції у Польщі

Так, 20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
нічого і нікого польська влвда не буде шукати. "ляхи" виконують завдання,які добре проплачуються як ЄС,так і куйлом.
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26.02.2024 10:33
+5
Взагалі-то це кримінальний злочин проти власності. Це до протестів стосунку не має. Цей злочин повинен бути розслідуваний, а винуватці - покарані.
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26.02.2024 10:38
+5
Поляки нам здорово допомагають і отак обсирати їх, не розібравшись, підступно. І те що зернобариги валять скупленим у наших фермерів за копійки зерном достаток польських фермерів не робить честі зеленому уряду.
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26.02.2024 10:40
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Поляки вообще охренели какие пикеты могут быть в зоне пограничного контроля?Надеюсь прилетит им дрон с зажигательной смесью и спалит на фиг их трактора.
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26.02.2024 10:30 Відповісти
Зварич після зустрічі на кордоні із Шмигалем роздуплився нарешті .....
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26.02.2024 10:31 Відповісти
Ловлять?
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26.02.2024 10:32 Відповісти
А давайте в знак протеста купим сегодня и днями в Украине ещё больше польских товаров! Может, у них совесть проснется? Стыдно станет?
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26.02.2024 10:32 Відповісти
нічого і нікого польська влвда не буде шукати. "ляхи" виконують завдання,які добре проплачуються як ЄС,так і куйлом.
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26.02.2024 10:33 Відповісти
Взагалі-то це кримінальний злочин проти власності. Це до протестів стосунку не має. Цей злочин повинен бути розслідуваний, а винуватці - покарані.
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26.02.2024 10:38 Відповісти
Поляки нам здорово допомагають і отак обсирати їх, не розібравшись, підступно. І те що зернобариги валять скупленим у наших фермерів за копійки зерном достаток польських фермерів не робить честі зеленому уряду.
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26.02.2024 10:40 Відповісти
Поляки допомагають.Віддали старий радянський брухт,підозрюю,що й не даром.Так,прийняли наших біженців,але значна частина їх працює на благо польщі.І плюс єс виділяє гроші на утримання біженців.
Але оцими явно ворожими діями щодо України вони погубили всі ті теплі почуття щодо їх
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26.02.2024 10:48 Відповісти
Не бачу, щоб сварили зернобариг, які грабують наших фермерів. І зерно яке вивозять, а гроші не повертаються, це повинно хвилювати наше правосуддя, а не друзів тєліка і зеканалів.
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26.02.2024 10:58 Відповісти
Не чула, щоб у Польщі вирощували кукурудзу. Вагони вже були під Гданськом. Ні до чого тут польські фермери, це рашистська заказуха, виконана польськими бандитами
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26.02.2024 10:49 Відповісти
Вирощують, не сумнівайся. А орки користуються всім що проти України.
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26.02.2024 11:00 Відповісти
Пшеницю вже купили німці ,значить вона якби їзня вже була. З поляками нема чого вести перемовини,треба на рівні ЄС розбиратися з цим бардаком
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26.02.2024 10:41 Відповісти
А чому везуть через Польщу, коли морем уже 100% логістика?
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26.02.2024 10:46 Відповісти
В Литву якою дорогою ближче? В Німеччину? Російське збіжжя навіть поляки купували. 12 тис т, російського, поляки закупили.
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26.02.2024 15:19 Відповісти
починаємо з себе. я перестав купляти польські товари.
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26.02.2024 10:46 Відповісти
А винних у розсипаному зерні шукати не треба.
Вони й не ховаються.
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26.02.2024 10:50 Відповісти
Нажаль,у нас українців є не тільки друзі,але
й вороги.Як в середині країни,так і за
кордоном...Це окрім основного,який нас
вбиває..Інші давлять нас екоеомічно,
дезінформаційно...
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26.02.2024 10:52 Відповісти
Поляки звичайно - бидло , бо таке може вчинити тільки бидло . Але що за ними стирчать кацапські вуха , тут - без варіантів . Кацапи пшеків використовують як звичайних корисних ідіотів . Як останніх лошар ,, а ті й вуха розвісили ..
Русня зараз , користуючись моментом затьмарення розуму у поляків - зі шкіри вилазить щоб якомога глибше вбити клин між ними і українцями . Наші військові які ведуть блоги , пишуть що їм в месенджер масово почали надходити оці фото з розсипаним зерном , а ще й фото з поховальних ритуалів наших воїнів , зі злорадними коментарями польською мовою . І вони не впевнені що це надсилають їм саме поляки . Хоча допускають що це можуть бути проплачені поляки .
Закликають народ - не вестися на провокації .
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26.02.2024 11:06 Відповісти
А тупо замки повісити копійчані нікому з наших ідея в голову не приходила? Електронні звісно, з одним ключем.
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26.02.2024 11:57 Відповісти
Коли б ви читали не лише цензор, то знали б, що зрізали болгаркою.
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26.02.2024 15:21 Відповісти
Я читаю дуже багато і англомовну пресу також, просто конкретно цей момент не бачив на відео. Дякую за уточнення.
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26.02.2024 16:22 Відповісти
Прямо какой то проходной двор у поляков. На режимный объект заходит кто попало, высыпает зерно. А завтра взорвут состав с боеприпасами? Или гражданские дома начнут взрываться.
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26.02.2024 13:53 Відповісти
рашистский след тянется от всех этих акций фермеров!только рашке выгодно поссорить Украину с Польшей!
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26.02.2024 14:38 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ ДИЗЕЛЕМ ОБЛИВАТЬ !!!
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27.02.2024 06:09 Відповісти
 
 