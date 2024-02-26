Посол Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні української агропродукції
Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу відреагувати на факти розсипання української агропродукції у Польщі.
Про це він написав у соцмережі (Х), інформує Цензор.НЕТ.
"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", - написав Зварич, коментуючи черговий інцидент із розсипанним зерном, коли 180 тонн української кукурудзи розсипали з вантажних вагонів у Польщі.
Зазначимо, що це не перший випадок розсипання української агропродукції у Польщі.
Розсипання української агропродукції у Польщі
Так, 20 лютого польські мітингувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона.
23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.
24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.
Будь ласка, зачекайте...
після зустрічі на кордоні із Шмигалемроздуплився нарешті .....
Але оцими явно ворожими діями щодо України вони погубили всі ті теплі почуття щодо їх
Вони й не ховаються.
й вороги.Як в середині країни,так і за
кордоном...Це окрім основного,який нас
вбиває..Інші давлять нас екоеомічно,
дезінформаційно...
Русня зараз , користуючись моментом затьмарення розуму у поляків - зі шкіри вилазить щоб якомога глибше вбити клин між ними і українцями . Наші військові які ведуть блоги , пишуть що їм в месенджер масово почали надходити оці фото з розсипаним зерном , а ще й фото з поховальних ритуалів наших воїнів , зі злорадними коментарями польською мовою . І вони не впевнені що це надсилають їм саме поляки . Хоча допускають що це можуть бути проплачені поляки .
Закликають народ - не вестися на провокації .