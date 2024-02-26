Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT

Дані президента України Володимира Зеленського щодо 31 тисячу загиблих українських захисників від початку повномасштабного вторгнення сильно відрізняється від оцінок офіційних осіб США. Вони стверджували, що втрати становлять близько 70 тисяч воїнів.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними США, які були озвучені влітку 2023 року, втрати України з 24 лютого 2022 року, попередньо, становлять близько 70 тисяч військових убитими й 100-120 тисяч - пораненими.

Втрати російської армії, за даними США, приблизно вдвічі вищі, зазначає видання.

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Дані Зеленського про кількість загиблих українських військових не вдалося перевірити незалежно, наголошується в матеріалі.

Видання зазначає, що глава держави уперше розкрив інформацію про втрати в повномасштабній війні, аргументуючи це необхідністю протистояти російській пропаганді, яка стверджує, що російські окупанти вбили 60 тисяч українських військових.

Незвичайна заява Зеленського пролунала в той час, коли ЗСУ перебувають в обороні, "відчуваючи брак живої сили й боєприпасів на більшій частині лінії фронту", а російські війська штурмують на сході та півдні, йдеться в матеріалі NYT.

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