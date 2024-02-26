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Новини Війна
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Зеленський (22448) втрати (4285) ЗСУ (7201)

Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT

зсу,армія

Дані президента України Володимира Зеленського щодо 31 тисячу загиблих українських захисників від початку повномасштабного вторгнення сильно відрізняється від оцінок офіційних осіб США. Вони стверджували, що втрати становлять близько 70 тисяч воїнів.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними США, які були озвучені влітку 2023 року, втрати України з 24 лютого 2022 року, попередньо, становлять близько 70 тисяч військових убитими й 100-120 тисяч - пораненими.

Втрати російської армії, за даними США, приблизно вдвічі вищі, зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових, - Зеленський

Дані Зеленського про кількість загиблих українських військових не вдалося перевірити незалежно, наголошується в матеріалі.

Видання зазначає, що глава держави уперше розкрив інформацію про втрати в повномасштабній війні, аргументуючи це необхідністю протистояти російській пропаганді, яка стверджує, що російські окупанти вбили 60 тисяч українських військових.

Незвичайна заява Зеленського пролунала в той час, коли ЗСУ перебувають в обороні, "відчуваючи брак живої сили й боєприпасів на більшій частині лінії фронту", а російські війська штурмують на сході та півдні, йдеться в матеріалі NYT.

Читайте також: Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 10,5 тисяч цивільних, - ООН. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+56
Звичайно, що потрібно вірити Зеленському він же ж ніколи не брехав
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26.02.2024 10:41
+47
єдиний раз коли ЗЄ не брехав
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26.02.2024 10:51
+40
Янетряпка не може брехати
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26.02.2024 10:41
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Сторінка 2 з 2
Якщо трохи вгамувати емоції, то звичайно, зниклі безвісти за особливих обставин, ті хто помер від травм в лікарнях, хто помер від інших захворювань, хто рахується у полоні, але велика вирогідність, що їх вже немає, дезертирів, то дані США співпадають. Але це без подій кровавого літа та осені 2023 р. та нестерпних втрат на початку 2024 р. В будь-якому випадку це колосальні втрати найбільш мотивованих, свідомих і навчених військових. Резерви для України ще є, якщо без зайвого крику передивитися весь силовий блок і оперативно розпочати формування резервів саме з таких резервістів ( МВС, Прокуратура, СБУ - всі до 60 років), які все життся навчалися та готувалися саме для таких випадків, а після цього і тільки після цього мобілізувати за рахунок цивільних чоловіків. Дуже дивує повсюдне оборювання самих силовиків, щодо їх хочуть мобілізувати, тут навіть коментувати немає сенсу, настав той час, коли це потрібно робити.
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26.02.2024 11:47 Відповісти
угу ... най воюють усі крім мене ??

А роботу поліції хто буде виконувати ? Тарас Григорович ?? Чи на поліціянта вчити не треба ??
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26.02.2024 12:41 Відповісти
Мудачня зелена.
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26.02.2024 12:01 Відповісти
Зєля, звичайно, любить поп...іти, ала та НТ та ще брехлива помийка, опуси якої з посиланням на "неназваних українських військових" з радістю одразу цитують всі кацапські ЗМІ як саму достовірну інформацію.
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26.02.2024 12:11 Відповісти
Коли українці в 1933 масово вмирали від влаштованого комуняками голоду, кореспондент "New York Times" Волтер Дюранті вихваляв Сталіна. І навіть отримав за це Пулітцерівську премію в Америці. За цю ганьбу "New York Times" досі не вибачилася.


https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/zaperechennya-golodomoru-genocidu-pulitcerivskimi-laureatami-dyuranti-uolter-and-epplbom-enn/
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26.02.2024 12:31 Відповісти
Тому що штати тоді із совком торгували за золото, яке совок отримував за відібране у селян зерна.... у тому числі і власник цієї газети спонсор демів активно торгував...

А ще совку заводи будували в період індуастрілізації...
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26.02.2024 14:24 Відповісти
А ще вимерли динозаври і в цьому теж хтось винен.
Заїпали своїми звинуваченнями.
Зараз новий вік і нові реалії.
Я зараз бачу одне - сильну пасивність нашого народу, які досі не можуть зрозуміти що в нас війна, і дуже добре бачу дії нашої недолугої влади, яка розуміє, що війна, але робить все, щоб нам перестали допомагати, на угоду х.лу.
Тому забудьте минуле і почніть мислити 2024 роком. В якому, не дай Господь, може зникнути Україна.
Слава нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну!!!
Слава Україні!!!
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27.02.2024 15:10 Відповісти
Без знання історії Україна буде допускати помилки минулого... зараз повністю повторюється ситуація 1918 року коли корупційний уряд соціаліста Винниченка загравав миром з Совєтами та витіснив з уряду всіх хто жорстко розганяли більшовицькі організації. щоб не зривати мирний договір....

затримували постачання військовим корпусам, де командували командири які мали велику популярність у війську, тому що боялись політичної конкуренції в результаті 800 тис армія з частин, які при проголошенні незалежності..... підняли українські стяги просто розійшлись через відсутність забезпечення... та не було кому захищати Київ при наступі Муравйова

А зрадники Грушевський та Винниченно потім спокійно працювали в совку... за які такі заслуги їх прийняли
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27.02.2024 17:20 Відповісти
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26.02.2024 12:42 Відповісти
Я вважаю, що зеленій ляльці було наказано применшити усі цифри вдвічі - ось він і применшив.

31 000 - ок. 70 000 українців.

180 000 - ок. 400 000 орків.
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26.02.2024 12:52 Відповісти
"черчиль" оприлюднює втрати один, до десяти. А американці, один до двох.
Нічого собі різниця.
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26.02.2024 13:04 Відповісти
паскудна ЗЄльона брехня !!!
втрати загиблими в ЗСУ, нажаль, не менше 100 тисяч Воїнів

.
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26.02.2024 13:44 Відповісти
А як Американці які методи використовували? Краще нехай зброю дають а не багато балаболять
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26.02.2024 14:10 Відповісти
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