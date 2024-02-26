Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT
Дані президента України Володимира Зеленського щодо 31 тисячу загиблих українських захисників від початку повномасштабного вторгнення сильно відрізняється від оцінок офіційних осіб США. Вони стверджували, що втрати становлять близько 70 тисяч воїнів.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними США, які були озвучені влітку 2023 року, втрати України з 24 лютого 2022 року, попередньо, становлять близько 70 тисяч військових убитими й 100-120 тисяч - пораненими.
Втрати російської армії, за даними США, приблизно вдвічі вищі, зазначає видання.
Дані Зеленського про кількість загиблих українських військових не вдалося перевірити незалежно, наголошується в матеріалі.
Видання зазначає, що глава держави уперше розкрив інформацію про втрати в повномасштабній війні, аргументуючи це необхідністю протистояти російській пропаганді, яка стверджує, що російські окупанти вбили 60 тисяч українських військових.
Незвичайна заява Зеленського пролунала в той час, коли ЗСУ перебувають в обороні, "відчуваючи брак живої сили й боєприпасів на більшій частині лінії фронту", а російські війська штурмують на сході та півдні, йдеться в матеріалі NYT.
Будь ласка, зачекайте...
А роботу поліції хто буде виконувати ? Тарас Григорович ?? Чи на поліціянта вчити не треба ??
https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/zaperechennya-golodomoru-genocidu-pulitcerivskimi-laureatami-dyuranti-uolter-and-epplbom-enn/
А ще совку заводи будували в період індуастрілізації...
Заїпали своїми звинуваченнями.
Зараз новий вік і нові реалії.
Я зараз бачу одне - сильну пасивність нашого народу, які досі не можуть зрозуміти що в нас війна, і дуже добре бачу дії нашої недолугої влади, яка розуміє, що війна, але робить все, щоб нам перестали допомагати, на угоду х.лу.
Тому забудьте минуле і почніть мислити 2024 роком. В якому, не дай Господь, може зникнути Україна.
Слава нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну!!!
Слава Україні!!!
затримували постачання військовим корпусам, де командували командири які мали велику популярність у війську, тому що боялись політичної конкуренції в результаті 800 тис армія з частин, які при проголошенні незалежності..... підняли українські стяги просто розійшлись через відсутність забезпечення... та не було кому захищати Київ при наступі Муравйова
А зрадники Грушевський та Винниченно потім спокійно працювали в совку... за які такі заслуги їх прийняли
31 000 - ок. 70 000 українців.
180 000 - ок. 400 000 орків.
Нічого собі різниця.
втрати загиблими в ЗСУ, нажаль, не менше 100 тисяч Воїнів
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