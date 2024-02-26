Окупанти акумулюють резерви на Куп’янському напрямку з метою прориву нашої оборони. Ціль ворога - Куп’янськ, - ЗСУ
Упродовж 24 лютого окупанти не наступали на Куп’янському напрямку, наразі там відносне "затишшя" у бойових зіткненнях.
Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами з бомбардувальників тощо", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, з чим пов'язано це перегрупування, Євлаш сказав: "Вони отримали якийсь план від військового керівництва, їм треба перегрупувати свої сили, щоб продовжити наступи".
"Найімовірніше, таке "затишшя" у бойових зіткненнях пов'язано саме з цим. Противник там акумулює свої резерви у намаганні прорвати фланг нашої оборони, і, звичайно, що основною ціллю росіян на цьому напрямку є місто Куп'янськ", - сказав військовий.
Будь ласка, зачекайте...
А що скаже товариш бАданов?
Погода і наявність живої сили та зброї їм це дозволяє...
І що це означає, що ми маємо постійно відступати?
Хто забороняє нам підсилити куп'янський напрямок?
Шо ви мене питаєте ?!
І що далі?
Ну буду сидіти в тилу, як і абсолютна більшість діючих військовослужбовців.
Ну буде таких сидіти в тилу, вже не 700 тисяч а більше мільйона.
А на фронті як воювали 300 тисяч так і далі будуть воювати.
Це ж якими треба бути керівниками армії, щоб довести ситуацію до такого абсурдна, коли мільонна армія відступає перед навалою аж півмільону москалів?
Бо більшість сидить в тилу військових, і їх не бере на фронт нинішня керівництво армії.
То для чого мобілізація, для чого ще 500 тисяч?
Щоб роздути штати та далі всім сидіти в тилу!
Де ж ще взяти бійців?
Нахрєна вони там в такий кількості?
Будемо захоплювати Білорусь?
Армія Білорусі меньше 90 тисяч і переважно це 18-20 річні строковики, які не боєздатні.
Не можна хоч половину з цих 100 тисяч перекинути на Донбас чи Еуп'янськ де ведуться активні бойові дії?
В них повари харчування з Далекого Сходу літаками доставляють, чи десь на окупованих територіях хавчик шаманять?
А медчастини у Заполяр'ї?
А ремонтні бригади у Забайкаллі?
Для чого ще 500 тисяч мобілізувати, щоб довести загальну чисельність армії до 1,6 млн осіб?
А ЄрЗе навіть не чухається, схоже так, судячи з вчорашньої пресухи...
Якщо підірвати мости перед орками, а не після того, як вони зайдуть і закріпляться в Куп'янську (як в нас це часто робили, згадаємо Іванків, Северодонецьк), то все буде ОК.
А сам чого не відправишся?
я схильний вважати, що їм це цілком вдасться, Україна нічого не може протиставити кацапам ні в кількісному плані, ні в якісному у будь-чому, хоч в живій силі, хоч в техніці.
Ви з математикою знайомі?
Ще раз, в армії України - 1,1 мільйона людей.
У окупантів, задіяних в Україні - 0,5 млн
Перевага в живій силі в 2,2 рази у нас над ворогом.
У ******** конвенційних війнах, де масово застосовуються дрони, які полюють за окремими піхотинцями, залітаючи прямо в бліндажі та потужні ********** типу дешевих 500-1000 кг КАБ, які знищуюють капітальні інженерні споруди разом з оборонцями, суттєво змінюють співідношення втрат, перетворюють "лінії Суровікіна" або опорні пункти в багатоповерхівках у купу розтрощеного дерева, цегли та бетону.