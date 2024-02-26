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Новини
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Куп'янськ (665) наступ (218) Євлаш Ілля (161)

Окупанти акумулюють резерви на Куп’янському напрямку з метою прориву нашої оборони. Ціль ворога - Куп’янськ, - ЗСУ

купянськ

Упродовж 24 лютого окупанти не наступали на Куп’янському напрямку, наразі там відносне "затишшя" у бойових зіткненнях.

Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Коли ми не бачимо щось про бойові зіткнення, це не означає, що там не йде війна. Там застосовується артилерія, росіяни закидують українські війська КАБами з бомбардувальників тощо", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язано це перегрупування, Євлаш сказав: "Вони отримали якийсь план від військового керівництва, їм треба перегрупувати свої сили, щоб продовжити наступи".

"Найімовірніше, таке "затишшя" у бойових зіткненнях пов'язано саме з цим. Противник там акумулює свої резерви у намаганні прорвати фланг нашої оборони, і, звичайно, що основною ціллю росіян на цьому напрямку є місто Куп'янськ", - сказав військовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали більш масово мобілізувати жінок, - Євлаш

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Топ коментарі
+16
я так розумію, що на цьому напрямку в нас як не було якоїсь кількості ліній оборони, так й досі немає..., за півтора року росіяни побудували б вже щось таке непробивне, а в нас все як і раніше... лопата та "добре" слово
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26.02.2024 11:05
+13
Це затишшя треба використати щоб замінувати вздовж і впоперек усі можливі шляхи наступу "асвабадітелєй".
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26.02.2024 10:51
+9
Ерунда, Умеров имеет мощный план
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26.02.2024 10:54
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Це затишшя треба використати щоб замінувати вздовж і впоперек усі можливі шляхи наступу "асвабадітелєй".
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26.02.2024 10:51 Відповісти
Немає мін. Русня нам їх ще до війни утилізувала.
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26.02.2024 10:59 Відповісти
Почитайте за чиї гранти утилізували наші арсенали до 14-го року. Ну а потім п'ять арсеналів справді згоріли через диверсії, хоча розслідування у чотирьох випадках дійшло висновку про "самозаймання" а у п'ятому випадку винним зробили солдата який курив не там де дозволено. Тобто ні реальних слідчих дій ні покараних. А тепер караул немає БК з протягнутою рукою жебракують від преза до волонтерів. А покарати та спитати з попередніх міністрів оборони розуму бракує? Чи бояться що і з них наступники спитають? І яке майбутнє у таких влад?
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26.02.2024 13:35 Відповісти
сказав "начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш"
А що скаже товариш бАданов?
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26.02.2024 10:52 Відповісти
Всі все знають - всі все бачать - а в"ібати по тому скупченню нема чим
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26.02.2024 10:53 Відповісти
Ерунда, Умеров имеет мощный план
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26.02.2024 10:54 Відповісти
Нажаль, орки набрали обороти...
Погода і наявність живої сили та зброї їм це дозволяє...
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26.02.2024 10:57 Відповісти
У москалів завжди було більше зброї і живої сили.
І що це означає, що ми маємо постійно відступати?
Хто забороняє нам підсилити куп'янський напрямок?
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26.02.2024 11:02 Відповісти
Вступайте у військо і задавайте це питання Зеленському, Умєрову, сирському!
Шо ви мене питаєте ?!
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26.02.2024 11:06 Відповісти
Добре, на шостому десятку років я вступаю в ЗСУ.
І що далі?
Ну буду сидіти в тилу, як і абсолютна більшість діючих військовослужбовців.
Ну буде таких сидіти в тилу, вже не 700 тисяч а більше мільйона.
А на фронті як воювали 300 тисяч так і далі будуть воювати.
Це ж якими треба бути керівниками армії, щоб довести ситуацію до такого абсурдна, коли мільонна армія відступає перед навалою аж півмільону москалів?
Бо більшість сидить в тилу військових, і їх не бере на фронт нинішня керівництво армії.
То для чого мобілізація, для чого ще 500 тисяч?
Щоб роздути штати та далі всім сидіти в тилу!
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26.02.2024 11:16 Відповісти
не дуркуйте дядько..щоб воювали 300 тис потрібно 600 пітримки..а хто з бульбашами кордон триматиме?..
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27.02.2024 00:45 Відповісти
Чим? Тим більше, що вони наступають ще і в районі Мар"їнки, Авдіївки, Бахмута і Роботиного. Де взяти стільки бійців, озброєння і ***********?
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26.02.2024 11:11 Відповісти
470 тис. орків наступають на 1,1 млн. ЗСУ.
Де ж ще взяти бійців?
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26.02.2024 11:15 Відповісти
Справа в тому, що чисельність підрозділів запезпечення і обслуговування завжди в 2 - 3 рази більша чисельності бойових. Плюс підрозділи, які на ротації, відновленні, доукомлектуванні, навчанні та резерві. І це є реальність, від якої нікуди не подінешся. Тому при чисельності 1.1 мільйона безпосередньо в окопах може бути не більше 300 тисяч.
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26.02.2024 11:24 Відповісти
На кордоні з Білорусією зосереджено більше 100 тисяч військових.
Нахрєна вони там в такий кількості?
Будемо захоплювати Білорусь?
Армія Білорусі меньше 90 тисяч і переважно це 18-20 річні строковики, які не боєздатні.
Не можна хоч половину з цих 100 тисяч перекинути на Донбас чи Еуп'янськ де ведуться активні бойові дії?
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26.02.2024 11:34 Відповісти
Мабуть, можна. Чому не перекидають? Питання до командування.
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26.02.2024 12:01 Відповісти
то хто вам сказав про 90тис?..Бацька?)))
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27.02.2024 00:46 Відповісти
А в кацапів не так?

В них повари харчування з Далекого Сходу літаками доставляють, чи десь на окупованих територіях хавчик шаманять?

А медчастини у Заполяр'ї?

А ремонтні бригади у Забайкаллі?
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26.02.2024 11:46 Відповісти
Повари - це тисячна частина всього обслуговуючого персоналу. І то основна маса їх не на передовій. А медчастини і ремонтники - так, в тилу, за виключенням, знову ж, незначної частки. Вони в статистику тих, хто перебуває на передовій, наскільки зрозуміло, не входять.
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26.02.2024 11:59 Відповісти
В тилу 700 тисяч військовослужбовців.
Для чого ще 500 тисяч мобілізувати, щоб довести загальну чисельність армії до 1,6 млн осіб?
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26.02.2024 11:07 Відповісти
значить мало, орків на вашому фланзі ~500т
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26.02.2024 11:11 Відповісти
я так розумію, що на цьому напрямку в нас як не було якоїсь кількості ліній оборони, так й досі немає..., за півтора року росіяни побудували б вже щось таке непробивне, а в нас все як і раніше... лопата та "добре" слово
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26.02.2024 11:05 Відповісти
Зеленський поріШає.
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26.02.2024 11:11 Відповісти
Тут потрібен талант полководця як у зеленського і сирського-а то ж вони ж всюди по каждому утюгу виступають і показують які вони хороші а залужний то тьфу а не генерал--
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26.02.2024 11:11 Відповісти
тобто, в штабі бачать небезпеку того, що ворог наступатиме, і в штабі не виключають того, що доведеться і надалі відступати.

А ЄрЗе навіть не чухається, схоже так, судячи з вчорашньої пресухи...
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26.02.2024 11:17 Відповісти
Они не скрывают что пойдут на Угледар. Это контроль железной дороги между Донецком и Мариуполем.
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26.02.2024 11:19 Відповісти
Плюс Угледар на высоте.
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26.02.2024 11:20 Відповісти
Кацапы, походу, вообще своих планов не скрывают ни от кого. Только вот для нашего руководства всегда эти планы почему-то очень внезапные.
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26.02.2024 11:38 Відповісти
Угу, кацапи отримали ''якийсь план''. Напевне від д'єрмака, бо безумна вже не репетує про план.
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26.02.2024 11:19 Відповісти
Куп'янськ знаходиться на західному березі р.Оскол - природний рубіж оборони.

Якщо підірвати мости перед орками, а не після того, як вони зайдуть і закріпляться в Куп'янську (як в нас це часто робили, згадаємо Іванків, Северодонецьк), то все буде ОК.
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26.02.2024 11:20 Відповісти
Я так понял что за полтора года зеленые там не построили долговременные железобетонные фортификационные сооружения? Только земля и бревна?-и все руками солдат. Последенму идиоту понятно что уже сейчас нужно строить 2-3 капитальную линию обороны из железобетона и минными полями
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26.02.2024 11:31 Відповісти
КАБам похєр, що там. після підриву КАБ 1000 вирва глибиною метрів 10-15 і їй все одно, що там: залізобетон, земля, дерево. знищується вщент абсолютно все.
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26.02.2024 11:41 Відповісти
Вы думаете КАБ-это основное оружие россиян?)) ох основное оружие это артснаряды,мины и РСЗО и хороший ЖБ блиндаж помогает переждать массированные обстрелы. Конечно если не повезет и тяжелые снаряд или мина не попадет прямо в центр на перекрытие блиндажа. В любом случае имеет смысл делать мощные ЖБ блиндажи. И это нужно было делать в 21 году
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26.02.2024 11:46 Відповісти
тільки завдяки КАБам вони впевнено почали просуватися вперед. це саме основна їх зброя на зараз, зброя, якій українська армія нічого протиставити не може.
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26.02.2024 11:53 Відповісти
Та да, 5-6 десятків F-16 зараз би не завадило.
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26.02.2024 12:04 Відповісти
Які 5-6 десятків?Звідки такі фантазії?Якщо навіть наші військові керівники озвучують цифру в максимум 15 підготовлених пілотів...чи одразу на двох літаках полетить один...блін,дорослі люди ,а вірять в казки...крім того-а чим стріляти з них будемо,якщо снарядів навіть не вистачає?
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26.02.2024 13:29 Відповісти
пятерка постоянно дежурившая недалеко от линии фронта ф16-х решит эту проблему У них радар на 180 км и ракеты как у Петриота -они не подпустят рашкинскую авиацию ближе 80 км к линии фронта. и вотличии от наземного ПВО-они высокомобильные и быстро могут прилететь в ту точку которую нужно. Ф 16 качественно изменят войну. Как до этого хаймарсы качественно ее изменили и зарубили рашкинское массивное продвижение на всей линии фронта. Судя по вашему пессимизму-вы предлагаете сдатся?
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26.02.2024 12:21 Відповісти
Чому відразу здатися? І в чому полягає здача? Свого часу Фінляндія втратила частину території, але зберегла державу і людей. І жила після цього і живе зараз досить непогано. Тобто, треба тверезо оцінити свої можливості і прорахувати всі варіанти. Тоді приймати рішення. Розрахунок на те, що економіка рашки ось-ось загнеться і вона ось-ось розвалиться - повна маячня. При співвідношенні нашого потенціалу і потенціалу рашки, дочекатися цього, на жаль, можуть не тільки лиш всі. Мало хто зможе це зробити...
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26.02.2024 12:33 Відповісти
Вы заработали свои 15 рублей от Путина. Финляндию спас не дорговор с парашкой.Финляндию спасло то что Гитлер решил напасть на парашку. А после 2 Мировой у парашки не было сил закончить начатое и тем более русско-монгольские твари не хотели злить своего недавнего союзника США у которого была вся возможность с помощью ЯО и огромной армии и флота захватить СССР. Еще раз:только рашкинский агент или соавсем глупый не знающий историю отбитый на всю голову будет верить договорам с Гитлером/Путиным. Пока Пуйло при власти-никакие договоры не имеют смысл если нет возможности использовать этот договор для наращивания сил ВСУ как это было при Порошенко. Сегодняшний договор приведет к тому что Запад снимет санкцтт=ии с параки,Путин накопит оружия и к концу своего срока снова начнет ТРЕТИЙ РАЗ нападать на Украину. Все кто за договор с Гитлером/Путиным-это только те кто пхоронил Украину ,свободную Европейскуб не в составе Парашки и расчитывает слинять на Запад как только откроют границы. Наша задача всех этих сцикунов отправить на фронт и пусть они там на месте решают:сопротивлятся или подставить задницу русско-монгольскому солдату надеясь на милость
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26.02.2024 17:32 Відповісти
"Наша задача всех этих сцикунов отправить на фронт"

А сам чого не відправишся?
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26.02.2024 20:44 Відповісти
впізнаю львівського "патріота", який встиг зїбатись до закриття кордонів (а може після?) і здає житло по 20К за однушку)) а тепер не може дочекатись коли нарешті все закінчится щоб хату приїхати продати, і похєр йому на те де та на яких умовах війна завершиться
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26.02.2024 18:05 Відповісти
Щось зламалась твоя пізнавалка. Я в Україні, у Львові в мене житла нема, і нікому нічого я не здаю. Відійди від дзеркала.
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26.02.2024 20:46 Відповісти
В Украине? а зачем тебе ВПН? Ты видимо из окопа пишешь и шифруешся? Или скорее всего ждун-сепаратист
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26.02.2024 23:38 Відповісти
Ти так і не відповів: чому на фронт відправляєш інших, а сам боягузливо заховався?
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27.02.2024 07:28 Відповісти
план кацапів очевидний: захопити до "виборів" Куп'янськ, та значно цим покращивши можливості своєї логістики, почати оточення Харкова через Сумську область.
я схильний вважати, що їм це цілком вдасться, Україна нічого не може протиставити кацапам ні в кількісному плані, ні в якісному у будь-чому, хоч в живій силі, хоч в техніці.
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26.02.2024 11:39 Відповісти
Як це, нічого не можемо протиставити ворогу в кількісному плані?
Ви з математикою знайомі?
Ще раз, в армії України - 1,1 мільйона людей.
У окупантів, задіяних в Україні - 0,5 млн
Перевага в живій силі в 2,2 рази у нас над ворогом.
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26.02.2024 11:44 Відповісти
забіжи вже куди-небудь зі своїм 1,1 мільйоном. тобі дурному сто разів тут писали, що 1,1 - це загальна кількість, а не бойові частини. з них реально бойові частини - менше третини, а решта дві третини - це обслуга. максимум, що може виставити Україна на полі бою - 300-350 тисяч. все, крапка. а півмільйона кацапів тут - це десь п'ята частина загальної чисельності їх армії. мобілізаційний же потенціал навіть порівнювати нічого.
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26.02.2024 11:50 Відповісти
А цим півмільйона кацапів обслуга не потрібна? Якщо обслуга потрібна, тоді як, хто, та, головне, скільки кацапів обслуговує отих 500К армії кацапів на території України?
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26.02.2024 14:14 Відповісти
Не бойові частини? Мабуть штабні частини 150тис. воює, а 900тис. малює їм стрілки, плани чи пере білизну, няньчить дітей, наглядає за залишеним майном?
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27.02.2024 10:46 Відповісти
Оборонятся всегда легче чем нападать. Если есть капитальные оборонительные сооружения-то потери наступающей стороны 1 к 3. Кроме того наступающая сторона вынуждена тратить в разы большее количество тяжелых вооружений чтобы разбить капитальные оборонные сооружения. Поэтому кацапня когда брала Авдеевку-потеряла как минимум в 5 раз больше своих солдат чем обороняющиеся ЗСУ
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26.02.2024 11:54 Відповісти
Це відомий узагальнений досвід, але минулих війн.
У ******** конвенційних війнах, де масово застосовуються дрони, які полюють за окремими піхотинцями, залітаючи прямо в бліндажі та потужні ********** типу дешевих 500-1000 кг КАБ, які знищуюють капітальні інженерні споруди разом з оборонцями, суттєво змінюють співідношення втрат, перетворюють "лінії Суровікіна" або опорні пункти в багатоповерхівках у купу розтрощеного дерева, цегли та бетону.
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26.02.2024 14:34 Відповісти
Тоесть по вашему нужно ничего не делать а только ждать когда придут рашкинские солдаты и нас поубивают? Вы очень похожи на агента рашки. Даже мову выучили)))))))
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26.02.2024 17:34 Відповісти
знаю обороних споруд немає просто тупа профанація
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26.02.2024 12:27 Відповісти
Надіюсь пан Зеленський не зробив помилки коли звільнив залужного і почав керувати військами сам згідно з своїм величним планом
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26.02.2024 12:34 Відповісти
Мета мордера, до 9 травня зайти у Харків (за даними аналітичної служби CNN)!!!!
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26.02.2024 13:50 Відповісти
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26.02.2024 14:29 Відповісти
Знову укріплені рубежі тільки на картах і буде фортеця Купянськ.
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26.02.2024 21:02 Відповісти
нужен патужный план
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26.02.2024 23:20 Відповісти
 
 