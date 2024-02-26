Рашисти протягом доби 21 раз обстріляли Донеччині: Поранення дістали 3 особи

Російські окупаційні війська обстріляли 3 райони Донецької області протягом доби.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

6 разів росіяни обстріляли Курахівська громаду: у Кураховому поранено людину і пошкоджено 2 приватні будинки, у Гострому пошкоджено багатоповерхівку. Під вогнем Очеретине та околиці Мар'їнської громади.

Краматорський район.

У Лиманській громаді поранено людину у Закітному, пошкоджено будинок у Зарічному. Ще 1 людина поранена у Костянтинівці.

Бахмутський район.

У Торецькій громаді пошкоджено 2-поверхівку в Залізному, у Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і промислова споруда. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

"Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 осіб, у тому числі 94 дитини", - підсумував очільник області.

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