За добу окупанти обстріляли 10 областей України, щонайменше 5 людей загинули. ІНФОГРАФІКА

За добу російські загарбники обстріляли 117 населених пунктів та 113 об’єктів інфраструктури з мінометів, танків, ствольної артилерії, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактичної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України

Сумщина та Чернігівщина

За минулу добу росіяни не припиняли обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

"Всього протягом доби нараховано 12 обстрілів (57 вибухів) із різних видів озброєння", - повідомили в ОК "Північ".

У Чернігівській області окупанти з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську громаду.

На Сумщині під ворожим вогнем опинився Шосткинський район. За інформацією Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Вночі росіяни завдали авіаудару по Юнаківській громаді - дві людини загинули.



На Херсонщині росіяни обстріляли 19 населених пунктів

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон, повідомили у Херсонській ОВА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки", - йдеться в повідомленні.

Вдень 25 лютого окупанти обстріляли Тягинку, 2 людини загинули.

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Дніпропетровщина та Харківщина

Ввечері 25 лютого росіяни вдарили по Нікопольщині Покровській та Мирівській громадах дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град". Також ворог зранку обстріляв Нікопольський район, зокрема Мирівську громаду.

"Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

З артилерії та мінометів армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Харківської області. Пізно ввечері 25 лютого завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин.

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У Миколаївській області зафіксовані обстріли Очаківської громади

Зранку окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади, близько 16:01 зафіксовано здійснив мінометний обстріл акваторії.

"Увечері, 25 лютого, о 17:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Степівської громади", - повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни збільшили обстріли Запорізької області

"213 ударів по 11 населених пунктах нанесли росіяни протягом доби. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє - поранені", - розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, 8 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, і вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці.

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Донеччина та Луганщина

Протягом доби ворог 21 раз обстріляв цивільне населення Донеччини, 1556 – лінію зіткнення. За інформацією поліції Донецької області росіяни завдали ударів по 13 населених пунктах, 5 людей дістали поранення.

"Загарбники застосували проти мирних авіабомби "КАБ-500", "КАБ-250", гібридну ракету "Грім-Е1", ЗРК "С-300", артилерію", - додали у поліції.

У Луганській області росіяни за підтримки мінометів та артилерії штурмували Білогорівку. Ці наступи ворога відбиті Силами оборони, - розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградщині

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Кіровоградщина пережила чергову масовану ракетну атаку", – написав Райкович.

За його інформацією, у Кропивницькому районі, попередньо, без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів.