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зерно (3092) Латвія (1291) Євросоюз (12775)

Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна до країн ЄС і замінити його українським

латвія

Латвія вимагає запровадження санкцій проти російського експорту зерна до країн Євросоюзу на загальноєвропейському рівні, оскільки вся така продукція може бути замінена українською.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії - ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", - наголосив Армандс Краузе.

"Все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. І таким чином ми підтримаємо Україну, а не допомагатиме Росії підгодовувати її машину війни", - додав латвійський міністр.

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Топ коментарі
+11
Кацапи експортують , до ЄС , крадене українське зерно ?
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26.02.2024 11:23
+11
Досі купують кацапське зерно!!! Оце так санкції!!!
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26.02.2024 11:27
+9
Треба латвійський уряд до нас запросити. А зелених за крейсером!
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26.02.2024 11:45
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Польскі фермери проти!!!
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26.02.2024 11:22 Відповісти
у вʼязницю тоді, пріорітети глобальні важливіші купки бовдурів
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Пшек то не національність то професія.
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26.02.2024 11:24 Відповісти
Кацапи експортують , до ЄС , крадене українське зерно ?
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Думаю ні , те вже вони вивезли на початку
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26.02.2024 11:25 Відповісти
могла б вимагати і заборону польського зерна,котре для перепродажу привезли "паршивим пшекам " рашисти і котрі є посередниками і перепродажі рашистської продукції в ЄС....
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26.02.2024 11:24 Відповісти
Досі купують кацапське зерно!!! Оце так санкції!!!
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26.02.2024 11:27 Відповісти
Na zerno netu sankcii , k sazheleniu .
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26.02.2024 11:28 Відповісти
Чудова пропозиція 👍 навіщо купувати у окупантів
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26.02.2024 11:33 Відповісти
Перший раз почув голос розуму! Дивіться панове, не зеленський, не єрмак і не татаров з кулебою про це заговорили, але Латвія!

Це ж просто як двпждидва, наше зерно замість руснявого. А ще можна трохи зупинити весь транзит руснявого палива через Україну, польським фермерам одразу скажуть припинити.

Все просто, але єрмак..... татаров..... зеленський.
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26.02.2024 11:36 Відповісти
Пардон муа, шо за транзит топлива?
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26.02.2024 11:45 Відповісти
Газопровід "Дружба"
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26.02.2024 11:57 Відповісти
А, это. Капец, конечно. Помогаем рашке зарабатывать. Ну а шо делать - мы же "европейские надежные партнеры".
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26.02.2024 13:04 Відповісти
єрмак, татаров, зеленський, та іже з ними "слуги" вже, більше, думають про рейтинги та можливі вибори, шукають, як біля корита залишитися.
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26.02.2024 11:46 Відповісти
Але ж польским йолопам російська агентура розповіла, що всі їх проблеми саме через український експорт - про російський кацапська агентура ж їм нічого не розповіла.
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26.02.2024 11:36 Відповісти
Здається Балтійські країни єдині в світі що розуміють нас і готові допомогти чим можуть.
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26.02.2024 11:39 Відповісти
Треба латвійський уряд до нас запросити. А зелених за крейсером!
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26.02.2024 11:45 Відповісти
параша имеет квоты на продажу зерна? На каком основании она продает зерно в ЕС?
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26.02.2024 12:07 Відповісти
Московия не член ЕС. Она же враг гейропы. Проклятого Запада.
А зерно ему продаёт.
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26.02.2024 12:12 Відповісти
Пардон. Але я вже про це писав. Не тільки з кацапії а й з бяларусії. Бо Беларусь це країна член ООН та є країною спонсором тероризму. Бо надає територію для розташування та нападу расєйськіх загарбників на Україну.
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26.02.2024 12:57 Відповісти
 
 