Третій рік російського вторгнення в Україну може стати для Зеленського найважчим, - The Guardian

На тлі третього року повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський стикається з вкрай складним завданням, адже суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка вичерпується, викликаючи критичний дефіцит боєприпасів на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian

Видання зазначає, що більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, оскільки існує мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися. Суспільство небезпідставно побоюється, що така домовленність стане для Росії періодом підготовки до нових атак.

"Перший рік був просто виживанням, повним виживанням... Другий рік був стійкістю, опором... Третій рік буде вирішальним. Це рік викликів як внутрішніх, так і зовнішніх", – цитує видання Зеленського.

Президент України вважає, що майбутнє залежить від зовнішніх чинників, включаючи політичну обстановку у Вашингтоні, особливо перед виборами до США.

Водночас Зеленський позитивно налаштований стосовно великого пакета допомоги, який застряг у Конгресі. Окрім зовнішніх проблем, існують ще й внутрішні. Хоча президент все ще має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається в Україну.

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Вважається, що відмова Зеленського залишити Київ після вторгнення РФ надихнула багатьох. Однак з'явилися припущення, що команда президента залишається в "бункерному режимі", керуючи країною в умовах війни. Джерела також повідомляють, що Зеленський виглядав виснаженим на останніх зустрічах, що наголошує на тяжкості керівництва країною в умовах війни.

"Нам потрібна мужність, нам потрібна стійкість, щоб вижити. Цей рік визначить формат завершення цієї війни", – сказав Зеленський.