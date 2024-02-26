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Новини Війна
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Зеленський (22448) The Guardian (33)

Третій рік російського вторгнення в Україну може стати для Зеленського найважчим, - The Guardian

зеленський

На тлі третього року повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський стикається з вкрай складним завданням, адже суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка вичерпується, викликаючи критичний дефіцит боєприпасів на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian

Видання зазначає, що більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, оскільки існує мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися. Суспільство небезпідставно побоюється, що така домовленність стане для Росії періодом підготовки до нових атак.

"Перший рік був просто виживанням, повним виживанням... Другий рік був стійкістю, опором... Третій рік буде вирішальним. Це рік викликів як внутрішніх, так і зовнішніх", – цитує видання Зеленського.

Президент України вважає, що майбутнє залежить від зовнішніх чинників, включаючи політичну обстановку у Вашингтоні, особливо перед виборами до США.

Водночас Зеленський позитивно налаштований стосовно великого пакета допомоги, який застряг у Конгресі. Окрім зовнішніх проблем, існують ще й внутрішні. Хоча президент все ще має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається в Україну.

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Вважається, що відмова Зеленського залишити Київ після вторгнення РФ надихнула багатьох. Однак з'явилися припущення, що команда президента залишається в "бункерному режимі", керуючи країною в умовах війни. Джерела також повідомляють, що Зеленський виглядав виснаженим на останніх зустрічах, що наголошує на тяжкості керівництва країною в умовах війни.

"Нам потрібна мужність, нам потрібна стійкість, щоб вижити. Цей рік визначить формат завершення цієї війни", – сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+22
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26.02.2024 11:36
+21
ВІН БЕЗ КРОВІ З ТРОНУ НЕ ЗЛІЗЕ .
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26.02.2024 11:42
+17
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26.02.2024 11:38
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а для народу України? чи вони не рахують мільйони людей?
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26.02.2024 11:34 Відповісти
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26.02.2024 11:37 Відповісти
Мінздрав попереджає: "недоварена мівіна шкідлива для вашого шлунку"

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26.02.2024 11:46 Відповісти
На жаль, знаємо - лайно.
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26.02.2024 12:05 Відповісти
ми не знаємо хто муж пані Олени Зеленської,

ми знаємо з ким ЗЄлєнський живе

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26.02.2024 13:30 Відповісти
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26.02.2024 11:35 Відповісти
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26.02.2024 11:36 Відповісти
Мемуари найвеличнішого. Сама Манька Безмозгла редактувала.
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26.02.2024 11:37 Відповісти
По перше його потрібно переобрати
далі будемо дивитися що робити , головне підтримка союзників
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26.02.2024 11:35 Відповісти
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26.02.2024 11:41 Відповісти
ВІН БЕЗ КРОВІ З ТРОНУ НЕ ЗЛІЗЕ .
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26.02.2024 11:42 Відповісти
той, хто буде стріляти в людей куда втікати буде ?
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26.02.2024 11:49 Відповісти
ЗЄ-Лє-Ін
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26.02.2024 11:47 Відповісти
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26.02.2024 12:06 Відповісти
Особисто мені глибоко накакать, шо там у блазня, для мене найважливіше - це перемога України над козломордим кацапським бидлом.
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26.02.2024 11:35 Відповісти
Для Зеленського???А для....
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26.02.2024 11:37 Відповісти
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26.02.2024 11:39 Відповісти
прибери пуйла
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26.02.2024 11:53 Відповісти
Ппц... мир вращается вокруг зели ЭТО ППЦ!!! РФ оказывается воюет с зелей - а-мы-тут-его-рабы... Ну не ППЦ??? Как ему бедному тяжело сидеть в своем бункере, жрать свою "мивину" запивая дорогущим вином и играть с корешами в пенис...
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26.02.2024 11:37 Відповісти
Не бачу такого у словах ЗЕ. рашисти по факту воюють з українським народом, вбили сотні тисяч цивільних а не із зелей.
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26.02.2024 11:48 Відповісти
Ну нет. Люди просто заложники у Зели и его амбиций.
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26.02.2024 15:00 Відповісти
Заложників тримає терорист, а терорист на нашій землі - це росія, яка прийшла на нашу землю вбивати цивільних та гвалтувати дітей. Якщо, наприклад, твою родину захопить у заручники терорист із ножем, а поліцейський не стане рятувати належним чином твою родину, то хто тоді захопив людей у заручники? Звісно терорист, а не поліцейський як не крути
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26.02.2024 15:11 Відповісти
Один держит, второй убивает. Они работают в паре.
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26.02.2024 15:16 Відповісти
кого кто держит?
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27.02.2024 00:25 Відповісти
Для Укаіни чорні дні - 2023р розслабились - були перемоги - про захистні укріплення мало хто думав -- а тут і допомога Заходу зменшилась
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26.02.2024 11:37 Відповісти
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26.02.2024 11:38 Відповісти
"...команда президента (5-6 менеджерів)залишається в "бункерному режимі", керуючи країною в умовах війни..." - мівіна шкідлива для здоров"я
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26.02.2024 11:38 Відповісти
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26.02.2024 11:43 Відповісти
> Водночас Зеленський позитивно налаштований

Горить сарай, а "хазяїн", замість принести вогнегасник, каже "я позитивно налаштований. А якщо сусіди не погасять, хай горить і хата".
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26.02.2024 11:44 Відповісти
Зєля, іди звідси розбійнику!
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26.02.2024 11:48 Відповісти
Прикметно, що найважчим третій рік війни іноземні журналісти вважають не для України, ч для Зєлєнского. 😊 Правда, вони не вказали, шо українці втомились не так від війни, як від каденції президентства Зєлєнского. Хоча вони це знають, раз прогнозують цей рік для Зєлєнского важким.
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26.02.2024 11:50 Відповісти
це одне й те ж
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27.02.2024 00:26 Відповісти
Дурний заголовок, типу, сам зеля воює... А от щодо того, ще не прос...в, то таки да... Держава, люди то таке- а от зелі "найважче", що вони там курять?
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26.02.2024 11:51 Відповісти
Для него, комика, этот год может стать, вообще, последним.
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26.02.2024 11:53 Відповісти
как и для всех нас
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27.02.2024 00:27 Відповісти
йому важко.... "гасударство єто я"
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26.02.2024 11:54 Відповісти
А тут ще й шатуни завелися..
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26.02.2024 11:55 Відповісти
Нехай би цей рік став для нього і останнім. Разом із його єрмаками-татаровими-арахаміями.
Україні буде тільки краще від цього.
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26.02.2024 11:55 Відповісти
Найважчим? Для Зєлі? Шо, наркота в бункері закінчиться?
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26.02.2024 11:59 Відповісти
Третій рік російського вторгнення в Україну може стати для Зеленського найважчим

А ничего тебе не угрожает,
Только когда ты в дубовом гробу.
(В. Высоцкий)
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26.02.2024 12:02 Відповісти
Найважчим? На хмурий перейде?
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26.02.2024 12:13 Відповісти
Клоунада, "найважчим для Зеленського", а для мільйонів українців?
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26.02.2024 12:24 Відповісти
Бажаю щоб третій рік війни був для зе останнім.
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26.02.2024 12:34 Відповісти
щоб вижити, перше, що має зробити Зеленський - це заарештувати, відвертих зрадників, дермаків-татарових-бакланових-гетьманцевих-верещучок.. і відчепитися-звільнити патріотів України...
але воно, або тупориле або такий же самий зрадник (чі те й те, по ситуації), усе робить навпаки...
зєля - ганьба України, так само й ті, хто досі "молиться" на цю порожню ляльку-черевомовця
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26.02.2024 12:36 Відповісти
А куди, до речі, подівся той канадський півень що кукурікав роками про План Анаконда?
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26.02.2024 12:36 Відповісти
А як він кукурікав, як кукурікав. Люди зачитувалися вечорами замість того щоб щось робити зміцнюючи обороноздатність. Треба розвідки знайти того півня та навчити літати не меньше ніж з п'ятого поверху. Щоб людей не вводив в оману.
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26.02.2024 12:43 Відповісти
..валіза з накраденим
стане ще важчою
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26.02.2024 12:53 Відповісти
Найважче буде цьому ******???? Та ви серЇезно???? Може ще мами Римі і Самому знатному степендіату? Дивуюсь, що це старе лайно ще лопатами у Ізраїлі не поприбили.. Су.....чари!
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26.02.2024 12:53 Відповісти
Маю надію і останнім.
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26.02.2024 12:57 Відповісти
Причому в усіх сенсах...
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26.02.2024 21:39 Відповісти
Я іду лише на один термін! - сказав Зеленський.Термін от-от закінчиться.Виборів не передбачається.Зеленський лишається президентом.Хто скаже що він збрехав?Він же не казав,що термін буде довічним,він казав що термін буде один...
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26.02.2024 12:57 Відповісти
 
 