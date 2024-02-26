На Півдні не створюються додаткові ударні угруповання ворога, але ротація відбувається постійно, - ОК "Південь"

На Південному напрямку наразі не спостерігається збільшення ударних груп російських окупантів, втім ротації ворог проводить постійно.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нашій зоні відповідальності ми не спостерігаємо створення додаткових ударних угруповань ворога, але ротація особового складу відбувається постійно", - сказала Гуменюк.

За її словами, треба розуміти, що від лінії бойового зіткнення в глибину тимчасово окупованої території у росіян накопичено достатньо ресурсу для того, щоб проводити ротації особового складу, поновлювати склад тих підрозділів, які ідуть на штурм і зазнають втрат.

Таким чином, зазначила вона, ворог намагається тримати інтенсивність штурмових дій на позначці 3-4 на добу. Минулої доби відбулося на Херсонщині 5 таких спроб.

"Але дуже складно їм доводиться в морально-психологічному сенсі формувати ці штурмові групи, тому що це квиток в один кінець. І формувати такі групи їм стає дедалі складніше", - пояснила Гуменюк.

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На півдні України найближчі до ворожих позицій населені пункти практично порожні, там проживає 10-15% населення від колишніх показників, розповіла Наталія Гуменюк.

"Найближчі до ворожих позицій населені пункти вже практично порожні. Там проживає 10-15% населення від колишніх показників", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що у зоні відповідальності її командування поки що не постає питання примусової евакуації населення.

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