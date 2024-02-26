Блокування КПП на польському кордоні: у чергах скупчилося 2,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 26 лютого польські фермери продовжують блокувати 6 КПП на кордоні з Україною, у чергах скупчилося майже 2500 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокування відбувається на шести напрямках, як і раніше. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через пункт пропуску Ягодин. У чергах станом на ранок (понеділка) на території Польщі - 2500. Легкові й автобуси скрізь їдуть вільно", - зазначив Демченко.

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