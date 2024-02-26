УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5847 відвідувачів онлайн
Новини
605 5
Польща (8262) блокування (637) Демченко Андрій (320)

Блокування КПП на польському кордоні: у чергах скупчилося 2,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Станом на ранок 26 лютого польські фермери продовжують блокувати 6 КПП на кордоні з Україною, у чергах скупчилося майже 2500 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокування відбувається на шести напрямках, як і раніше. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через пункт пропуску Ягодин. У чергах станом на ранок (понеділка) на території Польщі - 2500. Легкові й автобуси скрізь їдуть вільно", - зазначив Демченко.

Також читайте: Посол Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні української агропродукції

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки хочуть стати касапами..
показати весь коментар
26.02.2024 12:05 Відповісти
це дуже по-братьскі - встромити ножа в спину. коли країна стікає кров'ю, ми це вже проходили у 2014 році... цікаво. хто наступний з групи підтримки встромить цього ножа...
показати весь коментар
26.02.2024 12:09 Відповісти
Таких шакалів як поляки мабудь немає.
показати весь коментар
26.02.2024 12:18 Відповісти
хто ті перевізники, що знаючи про кількамісячне вже блокування, посилають своїх водіїв через Польщу? не дешевше буде через Румунію чи Словаччину їхати, ніж кілька днів (тижнів?) палити соляру в очікуванні перетину?
показати весь коментар
26.02.2024 12:28 Відповісти
жиди із ОПи подливають олію у вогонь
показати весь коментар
26.02.2024 13:56 Відповісти
 
 