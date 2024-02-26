УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5847 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
7 497 37
боєприпаси (2215) Німеччина (7097) Індія (638) допомога (7890)

Німеччина веде таємні перемовини з Індією про закупівлю боєприпасів для України, - ЗМІ

боєприпаси

Представники Німеччини ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди.

Про це йдеться у матеріалі Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що неформальна група офіцерів, дипломатів і держслужбовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати.

За інформацією джерел з урядів, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі боєприпаси, вироблені в Європі, мають йти до України, - Кулеба

В Індії, зокрема, досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів. За оцінками джерел, це кілька сотень тисяч снарядів. Уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, оскільки Індія досі підтримує дружні відносини з Москвою.

"Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників", - йдеться у матеріалі.

Вказано, що подібні угоди можливі з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси. На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще зберігають запаси або навіть можуть виробляти боєприпаси.

Читайте також: Кулеба: ЄС планує до кінця березня відправити в Україну майже 170 тисяч снарядів

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Нічого собі яка таємність
показати весь коментар
26.02.2024 12:21
+21
Бачу що дуже таємно..
показати весь коментар
26.02.2024 12:21
+12
Якщо знають двоє , знає і свиня 🐷
показати весь коментар
26.02.2024 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого собі яка таємність
показати весь коментар
26.02.2024 12:21 Відповісти
Не має такої статті на Зеркалі.
показати весь коментар
26.02.2024 12:23 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2024 15:08 Відповісти
Бачу що дуже таємно..
показати весь коментар
26.02.2024 12:21 Відповісти
вже не таємні)
показати весь коментар
26.02.2024 12:21 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2024 12:22 Відповісти
Якщо знають двоє , знає і свиня 🐷
показати весь коментар
26.02.2024 12:23 Відповісти
Как говорил "старый добрый старик" ,групенфюрер СС-генрих Мюллер ,знают двое-знает свинья......
показати весь коментар
26.02.2024 12:33 Відповісти
Так, ми бачили одні і те самі фільми...
показати весь коментар
26.02.2024 12:36 Відповісти
Таке враження, що кацапи всі ті шпігєлі з файненшлтаймсами прикупили...
показати весь коментар
26.02.2024 12:23 Відповісти
Так , імена , явки .
показати весь коментар
26.02.2024 12:24 Відповісти
Гей, малий,
скажи малому
хай малий малому скаже
хай малий теля прив'яже

от і інформація про закриті перемовини чи наступ
показати весь коментар
26.02.2024 12:26 Відповісти
Вже не таємні
показати весь коментар
26.02.2024 12:27 Відповісти
Перепрошую
показати весь коментар
26.02.2024 12:28 Відповісти
Так, а які ж вони таємні коли про це говорять в Тирнеті вже?
показати весь коментар
26.02.2024 12:29 Відповісти
Пахнет кацапским вбросом...
показати весь коментар
26.02.2024 12:29 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2024 12:31 Відповісти
Представники Німеччини ведуть таємні переговори, про які не знає хіба що лінивий, з Індією
показати весь коментар
26.02.2024 12:32 Відповісти
Тобто, все зводиться до радянських ***********. ******* озброєння нам так і не надають. Якщо і надають то в мізерних кількостях. Питання, як можна перемогти в декілька раз меншою кількістю живої сили і з парітетним з ворогом озброєнням? Радянським з обох боків. Хіба нам не потрібні новітні системи для вирівнювання сили з великим ворогом?
показати весь коментар
26.02.2024 12:33 Відповісти
І оце обов'язково треба писати про це?????? Узнали про таємність - мовчіть!!!! Кому ви допомагаєте цією інформацією????
показати весь коментар
26.02.2024 12:37 Відповісти
Веде таємні переговори...... А ВЗЯЛИ І ОПРИЛЮДНИЛИ..... ВИ АБО ПРИДУРКИ або працюєте на рф
показати весь коментар
26.02.2024 12:38 Відповісти
Оприлюднення такої інформації, причому з подачі німецьких ЗМІ, означає тільки те, що насправді ніхто ніяких снарядів нам постачати не хоче, а хоче просто виглядати "добреньким" на широкий загал при поганій грі.
показати весь коментар
26.02.2024 12:48 Відповісти
Це все робиться навмисне?? Ці статті. І Цензор робить репости!
показати весь коментар
26.02.2024 12:54 Відповісти
Так нахера трендіти про таємні перемовини?!
Дістали журналюги. За "клік" маму продадуть.
показати весь коментар
26.02.2024 12:55 Відповісти
"Шпігель" - та ще вутятниця! Доскачеться до закриття скоро, бо дуже дурна газетка!
показати весь коментар
26.02.2024 12:56 Відповісти
ну так всім же треба їсти, а слова "таємні перемовини" в рази збільшують кількість відвідувань і показів реклами...
показати весь коментар
26.02.2024 13:06 Відповісти
А ну піду пошукаю у словнику, що означає слово "ТАЄМНІ"*****...
показати весь коментар
26.02.2024 12:59 Відповісти
Це коли на базарі оголошують.
показати весь коментар
26.02.2024 14:51 Відповісти
Та які ж вони таємні - як вже **********
показати весь коментар
26.02.2024 13:03 Відповісти
Німці стали справжніми майстрами саботажу.
Все просто: немає таємниці перемовин, немає об'єкту перемовин. І гроші ціліші, і тітанічні зусилля були прикладені, можна знову висловлювати глибоке занепокоєння
Саботаж називали італійським страйком, тепер він німецький.
показати весь коментар
26.02.2024 13:32 Відповісти
Це така конспірація - розказувати всім про те, що робиться, щоб вогоги думали, що цього не робиться.
показати весь коментар
26.02.2024 13:39 Відповісти
Головне що про це ніхто не знає... І цензор також...
показати весь коментар
26.02.2024 14:21 Відповісти
"Цензор» вже давно теж перейшов на рівень «бульварщини»
показати весь коментар
26.02.2024 14:44 Відповісти
Видно що дуже таємні.
показати весь коментар
26.02.2024 14:50 Відповісти
Всё тайное станет явным - девиз современной журналистики.
ЛюдЫ повынни знаты прауду - и планы контрнаступа медленно утекли в сторону москвы )
показати весь коментар
26.02.2024 15:07 Відповісти
Фсьо! Тепер переговори вже не таємні. Шапіто відпочиває.
показати весь коментар
26.02.2024 16:08 Відповісти
Цензор, таємно розповів новину про таємність таємних переговорів, тссссс,.., але нікому, тсссс...
показати весь коментар
26.02.2024 16:13 Відповісти
 
 