Пашинський на засіданні ВАКС: Зараз бачу тільки спробу арештувати мене, а не захистити державні інтереси. ВIДЕО

Екснардеп Сергій Пашинський заявив, що наразі він бачить лише спробу його арештувати.

Про це він заявив під час засідання ВАКС, де екснардепу обирають запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ.

"Мене дуже, чесно кажучи, образило, що виявляється я пішов туди красти нафтопродукти. Я був обраний на той час (кінець грудня 2014 року. - Ред.) головою комітету нацбезпеки та оборони. В мене тоді 100% мого часу забирало Збройні Сили, їхнє забезпечення, боротьба з корупцією, лобіювання інтересів тощо", - сказав він.

"Я конфісковував активи та робив все, щоб їх конфіскувати починаючи з квітня. І я єдиний з тодішньою командою ГПУ маю якісь успіхи. В квітні 2014 року Онищенко, нардеп, в ефірі з одного з каналів заявив, що Пашинський з Яценюком вкрали нафтопродукти Курченка. Я тоді подумав, що це якась помста. Я помилився. Рівно через тиждень на всіх медійних майданчиках України одночасно почали розповідати, що Пашинський з Тищенком 14 тис. тонн дизельного палива підмінили жовтою водою", - продовжив екснардеп.

"Я не мав впливу управлінського на Тищенко. Я був знайомий з цією людиною, у нас були гуманітарні проєкти. Я ніколи не був бізнес-партнером. Я не мав ніякої зацікавленості фінансової у цій операції. Як тільки я переконаюсь, що у цій справі задача САП та НАБУ не арештувати Пашинського, а захистити державні інтереси. Тому що я зараз бачу тільки одну спробу - арештувати Пашинського. Я готовий зробити можливе і неможливе, щоб ці ресурси (з продажу палива. - Ред.) були перераховані у держбюджет і витрачені на зброю", - додав він.

До вашої уваги повний виступ С. Пашинського:

"Ваша честь, високий суд, шановні присутні, шановні глядачі цього процесу. Пан прокурор 5 годин доводив про те, що я створив злочинну організацію з метою заволодіння продуктами Роснєфті. Я дуже уважно спостерігав за реакцією пана прокурора на ті чи інші "докази" в лапках, які він надавав. Я не буду 5 годин розбивати його промову. Мої адвокати достатньо фахово, професійно розклали юридичну частину. Але я в своїй промові спробую навіть не спростувати – там нема чого спростовувати. Звернути увагу вашу, ваша честь, і пана прокурора, як інституцію, не як фізичну особу, на ті так звані факти, які у нього викликали, знаєте, таке прямо задоволення. Він коли говорив деякі речі, про які я зупинюсь, він аж світився. Так що, ваша честь, підозра моя починається з факту мого призначення виконувачем обов’язків голови Адміністрації президента. Це початок підозри, друга сторінка чи перша.

5 березня. Що було тоді в країні? Країна була повністю розграбована і була на грані розпаду. На той момент Росія уже захопила, анексувала фактично Крим, буквально через 12 днів вони це своїм псевдореферендумом уже підвели риску. На той момент на Півдні і на Сході уже почались сепаратистські рухи. Поки що без зброї, але уже все палало. У нас не було міліції взагалі. У нас згідно з доповіддю на РНБО міністра оборони, армія налічувала 5 тисяч чоловік. А я відкрию страшенну таємницю. Налічувала 5 тисяч. Але це не та армія була, якій можна було давати команди і відправляти її в бій. Це потім ці 5 тисяч приумножились до 150 тисяч і перетворились на армію. Особлива проблема, ваша честь, яка тоді мене за моїми посадовими обов’язками хвилювала, це в якому стані економіку і фінанси держави оставив Янукович.

Загальновідомий факт – на казначейському рахунку після Януковича осталось 114 тис.грн. Міжнародні експерти, ваша честь, і це дуже важливо для нашої справи, для цієї підозри, цей факт, який я зараз скажу, вказали на те, що Янукович вкрав і його оточення 8 млрд дол. Ваша честь, я і погоджуюсь, і не погоджуюсь. Тому що вони мали на увазі крадіжку з державного бюджету. Але Янукович і його оточення просто відбирали чуже майно, саджали людей по в’язницях, займались державним узаконеним рекетом. Це закінчилось Майданом, який переміг і не дав нашу країну перетворити на Білорусь, тому що у Путіна є тільки два сценарії: або ти мертвий, або ти Лукашенко.

Ваша честь, в той період, страшний період, мені треба було, відповідно до моїх посадових обов’язків, організувати заміну 25 голів обласних державних адміністрацій, призначити 550 голів райдержадміністрацій. Нас називали всі, не тільки росіяни, учасниками державного перевороту і ми моментально запустили процедуру президентської виборчої кампанії, яку успішно провели 25 травня. Ці дати дуже важливі для розуміння тих звинувачень, що мені інкримінує прокуратура. Я, до речі, був одним з відповідальних за проведення виборів. Це перші вибори в історії України, де не було від кандидатів у президенти ні однієї скарги. Далі було вже трошки по-іншому.

Ваша, честь, це був страшний час невпевненості, розваленої держави, сепаратизму. Що, виявляється, я робив? Виявляється, я тоді планував з таким собі Тищенком, я до цієї персони ще повернуся, як заволодіти продуктами Роснєфті. В перший же день, коли я переступив поріг на Банковій, зайшов у кабінет колишній Щербицького я сів і почав думати, а чим би мені заволодіти? Ваша честь, річ у тому, і це загально вже відомий факт, я ніколи цього не розказував на публіці, але… Річ у тому, що з 10 квітня сепаратистські рухи перетворились на озброєні сепаратистські рухи. Гіркін зайшов з Криму і фізично захопив Слов’янськ, вбиваючи наших патріотів, в Луганську наше доблесне СБУ здало тисячу одиниць стрілецької зброї і 3 млн патронів, 10 тис.гранат, 6 т. тротилу, які були, виявляється, весь цей час на зберіганні в центрі Луганська. Ми дали відповідні команди – деблокувати, захистити державу. У нас тоді було всього, максимум, 2 тис. людей, яким ми могли давати команду.

Ваша честь, тут дуже багато говорили про моє слово, яке я завжди тримаю. Я підтверджую. Я завжди тримаю слово. Тоді було захоплено три адміністрації: Луганська, Донецька і Харківська. У Луганськ ми відправили доблесну Альфу на чолі з Наливайченком. Це все, що у нас було. В Донецьк ми відправили Ярему, перший віце-прем’єр на чолі Барса, а в Харків поїхав Аваков на чолі вінницького Ягуара, да святиться ім’я їх. В ніч мене набрав Аваков і сказав, що зі мною хоче поговорити

(суддя) Ближче до…

Це має відношення до моїх посадових обов’язків, до того, чим я займався. Ваша честь, ця людина сказала, що з першого дня я крав, крав і ще раз крав, Ваша честь, це відповідно до моїх зобов’язань. Я закінчую цю частину. Дайте мені цю фразу закінчити, будь ласка. Це про моє слово, про яке тут розказували мої колеги. Міністр внутрішніх справ сказав, що зі мною хоче поговорити командир Ягуара. Я трошки опішив. Говорю: ну добре, давай йому трубку. Командир Ягуара сказав: Сергію Володимировичу, якщо ви пообіцяєте нам непереслідування за те, що ми наробили на Майдані, ми звільнимо вам місто Харків. Я йому сказав, що якщо на них немає вбивств, я їм це гарантую. Ваша честь, через 2 години український прапор був і Харківщина до сих пір в стані України.

А тепер до безпосередньо обґрунтованості підозри. Річ у тому, що я вам сказав, що фінанси держави – це проблема Кабінету Міністрів, а не Адміністрації президента чи виконувача обов’язки президента. Але 16 квітня я підписав дійсно перше бойове розпорядження, яке з горем пополам ми якось виконали під Слов’янськом. Я там побачив страшні речі. Армія, наші десантники – бомжі на вокзалі мали кращий вигляд. Це була катастрофа. Ми направили один батальйон, який Гіркіна вооружив до зубів. Забезпечення не було. Які бронежилети і шоломи? Кухонь не було. Кормить не було чим. Я приїхав у Київ. Доповідав на нараді Турчинову про це. Там був прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ. Я сказав: шановні члени Кабінету Міністрів, якщо ми зараз, от прямо зараз не почнемо фінансувати нашу армію, то через рік ми будемо фінансувати російську армію. Я дійсно здійснював тиск на Кабінет Міністрів, постійно, до речі, здійснював, з вимогою: спочатку армія, а потім дороги. До речі, це тема не тільки 19-20 років. В 14 вона була точно так.

А тепер дуже цікаві дати, ваша честь. 2 місяці я думав, як мені заволодіти паливом Курченка, що ця тема взагалі арештів і конфіскацій виникла тільки в кінці квітня. Це дуже цікавий факт, який я вам вкажу у нашій підозрі. На той момент, ваша честь, на той момент було арештовано 58 кг золота в зливках у одного із міністрів Януковича. На десятки мільйонів доларів автопарки Януковича, його приспішників, гелікоптери. Ми ж говорим тільки до Межигір’я, яке, до речі, єдине, що ми зберегли. Все інше було тоді арештовано. Більше того. Ось відповідь заступника Генерального прокурора пана Столярчука на мене, що додатково до того, що я перераховував у березні та квітні 14 року за зверненням Генеральної прокуратури України застосовані обмежені санкції. За наслідками запровадження санкцій встановлено заблоковані закордонні активи та грошові кошти на загальну суму в 104 млн дол, 122 млн франків та 22 млн євро. Я, ваша честь, прошу, щоб ви звернули увагу на одну із цих рисочок. Арбузов С.Г. 49 млн дол. – Латвія. Все інше – то була Швейцарія, Австрія і таке інше. Я потім поясню, чому це важливо. І вам, до речі, поясню, чому це важливо.

Виконувач обов’язків президента видав Указ про розробку механізмів звернення цих колосальних коштів у доходи державного бюджету. 27.04 дійсно колишня дружина, вони тоді були в розлученні, причому зі скандалом, Тищенко була призначена мною заступником керівника управління. 27.04. Чому вона була призначена? Тому що на той момент антикорупційний уповноважений Кабінету Міністрів Тетяна Чорновол з нею співпрацювала, в тому числі на Майдані, і мені треба були спеціалісти, які розбирались і в українському законодавстві, і в законодавстві європейському.

Чому я так це розказую? Тому що за підрахунками, ми могли би багато проблем вирішити якраз звернувши оцей весь гамуз в доходи бюджету. Ваша честь, пам’ятаєте, як прокурор нам розказував, який класний був порядок реалізації цього майна через уповноважені податкової оцінщики? Я не буду навіть говорить про ті 20% комісійної винагороди. Це якась… знаєте, торгівля наркотиками приносить, по-моєму, менше. Я буду говорити про те, що був же класний порядок. Ваша честь, по тому порядку те золото було визнано зливками жовтого металу і пропало. По тому порядку кінотеатр Зоряний був оцінений як халабуда десь в іншому місці. По тому порядку вони всі не реалізували ні-чо-го. Все майно Януковича, всі ці кошти не звернені в доходи державного бюджету. Що було звернено в доходи державного бюджету, завдяки, в тому числі консультаціям, я через 10 хвилин розкажу. Так, Олена Тищенко, на виконання Указу президента разом з Мінекономіки і разом з МСом на робочій групі розробили порядок. Рябошапка, правда, там… Я буду дуже багато звертатись до Рябошапки, тому що він у цій справі з першого дня. Заступник міністра юстиції Рябошапка говорив, що це теж незаконно, тому що у нас по Конституції комерційні структури мають такі ж права, як некомерційні.

Ваша честь, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що необхідні рішення Кабінету Міністрів прийняті. Цитую мовою оригіналу: "все те нефтепродукты, которые были арестованы в рамках уголовного производства, принято решение продать их на ближайшем аукционе, в открытых торгах эти нефтепродукты будут выставлены и деньги зачислены в державный бюджет". Чи мав член Кабінету Міністрів, міністр 18 травня правові- не політичні, правові підстави так говорити? Ваша честь, мав, тому що та постанова Кабміну, яка була внесена ним же, Аваковим, і в кінці кінців, не дивлячись на спротив подільників Рябошапки та самого Рябошапки, вона була проголосована, але, на жаль, я це скажу відверто, пан Яценюк чомусь заблокував її легалізацію. То біш випуск і реєстрацію в Мін’юсті. Ми повернемся ще до цього.

25 травня у нас відбулись в 1 тур президентські вибори і вже 6 червня я повернувся до своїх посадових обов’язків народного депутата, я не складав повноважень, я був тимчасово виконувачем обов’язків і по великому рахунку до цієї справи не мав ніякого відношення. Чи маю я відношення в той період взагалі до нафтопродуктів? Так, ваша честь. 30 грудня 14 року, за 1 день до Нового року, мені зателефонував всім уже відомий Сергій Тищенко, якого я дійсно знаю з2004 року, і проінформував мене, мій поручитель помилився, апеляційний суд якраз визнав, це так звана труба Самара, так от, він подзвонив і сказав: Сергію Володимировичу, в даний момент – 30 грудня, в новорічну ніч фактично – викачується цей актив. Я до війни був членом комітету паливно-енергетичного комплексу і я знав законодавство. Згідно з нашим законодавством всі магістральні трубопроводи, продуктопроводи повинні знаходитись – це закон так і називається про трубопровідний транспорт – вони повинні знаходитись у власності держави. Єдиний продуктопровід, який не знаходився у власності держави, я потім навіть розібрався чому, по угоді розподілу Чорноморського флоту, був переданий Росія. І тодішня наша команда, в тому числі тут присутні, домоглись, щоб він був переданий у державну власність. Так от, уже маючи це рішення суду 30 грудня – а там було технічного дизельного палива

(суддя) 30 грудня якого року? 14

я ж говорю, чи мав я якісь відносини до активів? Мав. Розказую. Почали невстановлені особи викачувати це паливо. 127 тис.тон. Повідомив мене про це Тищенко. Я тоді терміново набрав голову СБУ і міністра внутрішніх справ. В притаманній мені толерантній манері пояснив, що таке робити не можна. В ніч була заблокована ця викачка, в результаті якої, я процитую Ай-прес, це вже початок 15 року, мовою оригіналу: после вынесения последнего судебного решения в пользу Украины ДК Прикарпатзападтранс попыталось полностью уничтожить трубопровод, выкачав из него полностью запас технологического дизельного топлива, составляющий 120 тыс. т. Вытеснение дизеля удалось прекратить только благодаря оперативному вмешательству народного депутата Пашинского, который обратился в СНБО, ГПУ, МВД, СБУ и по данному факту было уголовное дело.

Ваша честь, є ця переписка. Мені дійсно вдалося зупинити викачку, а якби викачали, він би ніколи не запрацював. Потім уже, у 15 році, він якимось дивним чином перейшов у власність якоїсь швейцарської компанії, яку називають компанією Медведчука і тільки зараз він став державною власністю. Але, ваша честь, якби тоді я мав би хоч якісь корупційні мотиви в своїй діяльності, невже ви думаєте, що я на себе навльок би гнів таких людей і тільки за це, щоб ви знали, як мені потім… я потім розкажу перед тими плівками, які вони там

(суддя) дивіться, якщо ви аналогію якусь проводите, то давайте також повертаю вас до матеріалів справи. Зачекайте, зачекайте. Містяться ваші звернення як народного депутата до різних органів державної влади про те, стосовно цих нафтопродуктів, які були речовими доказами. Там ви, звертаючись як народний депутат, зупинили викачку, тут який результат ваших звернень

Зараз я перейду до цього, ваша честь

(суддя) оскільки на грудень 14 року уже 2 місяці, як був укладений договір (нерозб)

Ваша честь, дивіться, дякую вам за запитання. Я же хочу хронологію свого відношення. Я просто розказую, чи були якісь відношення? Так, були такі історії. Вони ж мене характеризують як злочинця

(суддя) до речових доказів ближче, будь ласка

Давайте, ми ж ідем по тому і закінчили ту тему, щ мене дуже, чесно кажучи, образило, що, виявляється, я пішов туди красти нафтопродукти. Ми зараз підійдемо до цієї ситуації. Я уже на той час був обраний головою комітету національної безпеки і оборони. До речі, одразу хочу звернути увагу, що мої посадові обов’язки, згідно із законом про комітети

(суддя) на той час це на який час?

Кінець грудня 14 року. Новий склад парламенту був. І в принципі тоді 100% мого часу забирали Збройні сили, їхнє забезпечення, боротьба з корупцією, лобіювання інтересів, вибивання грошей і все інше. В цій підозрі є дуже багато цих матеріалів, якщо ви дозволите, я продовжу. Ще раз хочу сказати, що я не знав, крім Тищенка, нікого з тих фігурантів, якими оперує. Але один допит, один факт, який з точки зору прокурора, доказує, що я мав відношення до організації такої собі структури УТНП, якісь підприємства, ще надаються показання, ваша честь, такого собі Сухана. І прокурор – я просто один раз тільки звернуся до цих слідчих показів, мої адвокати достатньо вже розказали про якість цих свідків і усього іншого. Але через це питання моєї родини, моєї дружини я хотів би просто розкрити на цьому прикладі, як фальсифікується ця справа. Дружина Сухана – це наша одногрупниця, подруга моєї дружини. У нас була студентська компанія. Дійсно, там, по-моєму, я не знаю, в кінця 14, в кінці 15 вони звернулися з моєю дружиною до мене, чи не можу я працевлаштувати її чоловіка. Я подзвонив в декілька компаній, в тому числі, Тищенку. І запитав Сухана, а ти якийсь досвід маєш, ти десь працював. Він сказав, да. Він працював, виявляється в Українському представництві Лукойла, я даже не знав. І я попросив дійсно Тищенка взяти його на роботу, якщо він його влаштовує, так? Там є показання Сухана. Вони просто обірвали його на самому цікавому. Прокурор сказав, що це значить, що я міг давати команди.

Ваша честь, це перша частина історії. Була друга частина історії. Десь в 16 році до мене знов звернулась моя дружина і говорить, що Сухана Тищенко звільнив і заборгував йому заробітну плату. Я говорю: я навіть дзвонити не буду, я не хочу до них до всіх мати відношення. Тоді пану Тищенку зателефонувала моя дружина. Тому що ми дійсно всі були знайомі 20 років тому. І він і їй відмовив. А чому вона дзвонила? Тому що пан Сухан потребував операції на серці досить дорогої і в результаті цю операцію, 50%, оплатила наша сім’я. Тобто нам прокурор хвилин 15, 5 раз повторив: Пашинський подзвонив Тищенку, Тищенко призначив Сухана, Пашинський керує бандою. Боже мій, не дай бог, вам в житті потрапляти в такі ситуації, як потрапив той же Сухан і всі інші. Не буду до цього більш говорити. Але знаєте, є ж якась мораль в кінці кінців, тим більше, що ви точно знали всі обставини цієї ситуації. Злочинна група.

Ваша честь, переходимо до найголовнішого. Я конфісковував активи і робив все, щоб їх конфіскувати, починаючи з квітня. І я єдиний разом з командою тодішньої Генпрокуратури маю якісь успіхи, про які ми договоримо через призму Олени Тищенко, яка, виявляється, виконувала мої злочинні накази.

В квітні 2014 року такий собі Онищенко, народний депутат, в ефірі одного з телеканалів Інтер, зявив, що Пашинський з Яценюком вкрали нафтопродукти Курченка. Для мене це було вперше, що отак я вкрав нафтопродукт. Я, чесно кажучи, не знав, хто і чим там займався. Я не звернув увагу, тому що на той момент Таня Чорновіл, народний депутат нашого комітету, розслідувала його газові справи. Я подумав, що це якась там дрібна помста. Я помилився, ваша честь. Рівно через тиждень на всіх медійних площадках України одночасно почали розказувати, що Пашинський з Тищенком 14 тис.т дизельного палива підмінили жовтою водою. Ваша честь, чесно кажучи, мене це дуже напружило. Дуже напружило. Я дійсно передзвонив пану Тищенку, якого згадувала в усіх цих публікаціях і мені не зовсім, звичайно, зручно, цитувати, розказав, що відбувається, що з тим паливом, де воно, що за 14 тис. т. Ваша честь, 14 тис.т. палива – це 5 ешелонів. Але нашому споживачу медійних історій воно дуже гарно зайшло. Ну як же? Підмінили. Класно. Погнали. Після цього, ваша честь, я звернувся в УТНП з депутатським зверненням, де дуже детально пояснив Тищенку, що я хочу побачити: скільки було палива, скільки і по якій ціні реалізовано, де воно зараз находиться і де кошти. Це все в тому псевдоНСРД є. Ваша честь, що я зробив паралельно? Я звернувся до президента України

(суддя) не до Тищенка, а до кого ви звернулись – до УТНП

Я подзвонив Тищенку, тому що

(суддя) Ні,то був зв'язок. А офіційне звернення

В УТНП

(суддя) УТНП

Да. До речі, хочу зробити ремарку. У нас не було ніяких допитів, але я два рази питав наших шановних детективів НАБУ, чи вилучили вони це. Я зараз розкажу, куди воно ділося. Я звернувся до президента не тільки як до президента, але як до лідера найбільшої фракції і як до людини, яка у разі чого підписувала закони. Президент сказав, що якщо там є все паливо, він за те, щоб передати його Міноборони. Я

(суддя) А де на той момент було паливо? На той момент, коли…

На той момент, ваша честь, я отримав на своє депутатське звернення сотні листків документів, де було детально розказано про стан справ. Що я зробив, ваша честь, з тими отакий пакет документів, можна (нерозб) відео. Я звернувся, це була дуже медійна історія. Я не міг пройти по кулуарах парламенту, 20 проплачених російських журналістів кидались на мене і кричали це. Я звернувся до Єгора Соболєва, це тодішній голова комітету з питання запобігання і протидії корупції, ми долучили це, є у матеріалах справи, - і попросив надати мені можливість проінформувати про цю ситуацію. Ваша честь, там є стенограма, є відео цього. Там є отака пачка документів. І я двічі звертався до НАБУ, коли ми отримали ці всі, і говорив: шановні друзі, а ви забрали? Вони сказали, що у них нема поки необхідності, але вони взяли до уваги це питання. Це одна сюжетна лінія. Друга сюжетна лінія. Ваша честь, що я ще зробив? Я в комітеті провів консультації і ми придумали таку юридичну конструкцію. Це законопроєкт України від 04.06, я звертаю увагу,… 2011а. суть цього законопроєкту – дозволити міністерству оборони, автор Пашинський, автор Вінник, там прізвище Вінника вспливало в заяві Гусєва. Ми повернемся, чому воно вспливало. Це секретар комітету, народний депутат з блоку Петра Порошенка. Дозволити Міністерству оборони і Національної гвардії

Да, до речі, ваша честь, ви питали, де було те паливо. Я не хочу, у мене нема тих документів, я їх передав всі абсолютно в інший комітет, але мінімум 50% ще було в місцях зберігання, що дуже легко встановити, якщо захочу орган досудового слідства. Мінімум, я підкреслюю. Так от, дозволити міністерству оборони України, Національній Гвардії України укладати договір з ДП Укрнафтапродукт на постачання палива, яке виступає речовими доказами, що підлягають зберіганню. Встановити – а тепер дуже цікаве, чому ми так хотіли. Встановити з умовою про відтермінування платежу за зобов’язанням по сплаті загальної суми поставки по договору на 90 днів з дня набрання вироком законної сили у відповідному кримінальному провадженні. Ми знаєм це провадження. Цим законом передбачалось, що коли воно перейде вже в дохід держави, міністерство оборони повинно було за 3 місяці взяти бюджетні зобов’язання і покрити в Казначейство… це вже відношення Міністерства оборони і Держказначейства. Ваша честь, я двічі виносив на трибуну. Двічі. Ваша честь, є поіменні голосування.. ми блокували трибуну. Я потім скажу, солдати Роснєфті були на стражі. Наші записні антикорупціонери лягали на ту трибуну і провалили. Що далі відбулось?

До речі, дуже цікаве голосування. Кому цікаво із глядачів, подивіться, як хто голосував. Що відбулось далі, ваша честь? Далі відбулась дуже цікава річ. Я коли буду коментувати тиск на свідків, розкажу більш детально, тому що там є заява Гусєва, прокурор нам годину розказував про цю людину, про тиск. Через місяць після цих подій, ваша честь, як прокурор заявив нам в процесі, УТНП почала поставляти нафтопродукти в Міністерство оборони. Причому він так радісно розказував, що це ж не ті, це вже були інші, куплені.

Ваша честь, так їх і передали на реалізацію, тому що термін зберігання – там виготовлення було 13 року. А мова була про кінець 15-го. Пане прокурор, для зберігання і продажу. Тому що термін зберігання бензину – рік. Дизеля – 2. А ви достеменно знаєте, що їх завезли ще з жовтня 13 року. Але це ж інша історія. Ваша честь, прокурор нам заявив, що 17 тис. т дизельного палива і там він називав цифри по бензинах, а мій адвокат якраз заявив, що там було десь 6-7 тис бензинів ще. Тобто получається, що як мінімум – але це контракти були, це була поточна робота Міноборони. Це не була передача. Договір купівлі-продажу. Пан Гусєв заявив, що це було поставлено по найнижчій ціні. До речі, пане прокурор, підказую, по найнижчій ціні – це ж значить УТНП завдало збитків державному бюджету – більш перспективна справа. Поставили дешево в Міноборони – підозру. Так от, до чого я це так детально розказую? Ну, вибачте мені, ну якби Пашинський з його вміннями та навиками хотів вкрасти це паливо, чи ці гроші, ну навіщо мені було оце все творити? Це ще не все, ваша честь, ми ще повернемся до цього питання. Ваша честь, там є ще одне. Ще одне аудіо 16 року, по-моєму, чи якого там – неважно, де я телефоную Тищенку, і пан прокурор в захваті розказував, от знаєте, ваша честь, Українська правда надрукувала і Пашинський через 5 хвилин уже дзвонить. Ви уявляєте, як він тим Тищенком керував? Ваша честь, дійсно, як тільки я прочитав в Українській правді, або у Шустера почув про жовту воду. Да, до речі, ваша честь, вам буде цікаво дізнатися що про жовту воду написала Українська правда. Є моє інтерв’ю і в матеріалах справи. Я зустрівся з журналісткою Української правди, запитав її, де взагалі взялась інформація про 14 тис.т жовтої води. Ваша честь, вона мені сказала, що цю інформацію їй дали високопоставлені офіцери СБУ. Я запитав, чи дасть вона в рамках кримінального провадження, хто це зробив. Вона сказала, в рамках кримінального провадження дасть. Я одразу написав заяву на тодішнього голову СБУ Наливайченка, ваша честь, - одразу, приїхав до нього і сказав: шановний пане Наливайченко, у вас дві опції. Або ви завтра зранку арештуєте всіх, хто підмінив 14 тис. жовтою водою, або ви завтра зранку знімете тих проходимців. Які займаються контрабандою по Одесі і шельмують мене.

Ваша честь, справа була порушена по жовтій воді. Ніяких офіційних інформацій більш не знаю. Була та жовта вода, не було. Прокурор про це не говорить, чомусь. Мабуть, не було. Ця справа потім була долучена, по-моєму, до цієї справи, а тепер ми перейдем до наступної моєї розмови з паном Тищенком.

Я прочитав в Українській правді, що щось там арештовано, щось це. І там дійсно є фраза, що рано расслабились. Річ у тому, що я Тищенку неодноразово, думаю, що він це неодноразово підтвердив – не знаю, я не бачив його показань і не хочу їх бачити. Але я сказав, що ти повинен за це все розрахуватись, тому що це вішають на мене. Уже 19 червня 15 року за позовом Роснєфті – 19 червня, ваша честь, коли ми закон розглядали 15 року за позовом Роснєфті Печерський районний суд, в приміщенні якого ми знаходимся , скасував арешти і передав начебто знову Роснєфті. Таких рішень, ухвал донецьких судів, сєверодонецьких, одеських, київських там було десятки. Чому так ефективно працювала Роснєфть по захисту своїх інтересів, ваша честь? Тому що у 14 році, це загальновідома інформація, Роснєфть провела влітку тендер на захист інтересів по цій справі і найняла компанію Артзінгер. Це дуже важливо, тому що партнером компанії Артзінгер був у різний час пан Касько, до якого ми ще повернемось через призму і Олени Тищенко і прибалтійських грошей, ще там панів, які в різний час очолювали як Генпрокуратуру, так і Мін’юст, виконавчу службу. Є величезний конфлікт між нашою командою, величезний, і представниками Роснєфті в органах державної влади. Десятки медійних, депутатських, кримінальних справ. Пам’ятаєте, шановний Сакварелідзе всіми сказав, що він дав Каську флешку і там якась справа порушилась. Ну буває таке. Це ж теж в рамках цього всього, ваша честь. Вони флешки передавали.

Ваша честь, про Олену Тищенко я хотів би наголосити окремо. Вона є одним із класних спеціалістів. Мені дуже жалко, що наша країна її не змогла оставити тут. Це буде смішно звучати, тому що прокурор сказав, що я депутатське звернення написав з метою прикрити свою злочинну діяльність, і закон вніс з метою прикрити свою злочинну діяльність. Пане прокурор, знаєте, що найбільше я зробив з метою прикрити свою злочинну діяльність?

(суддя) Сергію Володимировичу, ви зараз доповідаєте мені. А питання учасники кримінального провадження (нерозб)

Ваша честь, я зрозумів. Я зрозумів ваша честь. Це обґрунтованість підозри. Я закінчую цей блок питань, з вашого дозволу. Олена Тищенко дійсно допомагала мені робити закон про – це НАБУ в першій редакції звучало Національна служба боротьби з корупцією. Номер законопроєкту 1525 від 06.10.14. я автор цього закону. І половину блоків було імплементовано. Я був одним із лобістів створення НАБУ. Це так. Але головне, що ми зробили, уже маючи цей 14 року, 15 року, не дуже успішний досвід. Тому що це все майно, оцих – так, я боюсь, що зараз і з російським майном це так само буде повторюватись. Ми внесли системніший закон, в тому числі хотіли його розповсюдити (нерозб), так званий закон про спецконфіскацію від 5.02. 16 року. Ваша честь, це дітище, яке ми робили, в тому числі, з Оленою Тищенко, із залученням європейських експертів, круглих столів. База цього закону, я не буду тут… такі закони почали прийматися в країнах СНД. База цього закону це був казахський закон і латвійський закон. Але писати його нам допомагали в тому числі європейські експерти. Ваша честь, ми рік – рік! Бились рік, щоб цей закон про спецконфіскацію прийняти. Максимально, що мені вдалось зібрати – це 219 голосів. Чому я це так детально розказую, ваша честь? Тому що ще раз, 8 млрд дол, на сотні мільйонів доларів майна, золота, машина, гелікоптери, приміщення, гроші – чи вдалось хоч щось зробити державі Україна? Ваша честь, я хочу сказати, що ми, я, Пашинський, Чорновол, Лапін, автор закону і всі інші разом з командою Генпрокуратури конфіскували в доходи державного бюджету 1,5 млрд дол Януковича. Це було 2 роки війни. Ваша честь, саме за ці гроші були куплені всі, боюсь, що мені СБУ пред’явить звинувачення в розголошенні, але це вже 4 роки минули, не буду називати цифру, всі Стугни, з якими ми зустрічали війну, були куплені за ці гроші. Нептун був профінансований за ці гроші.. Богдана, зв'язок і багато-багато чого. Є цілі звіти. Ваша честь, ми це зробили. Що зробило НАБУ з САПом, ваша честь? На третій день після конфіскації цих грошей в доходи бюджету і перерахування їх в бюджет зі звичайного банку НАБУ і САП порушили кримінальну справу по заяві мафіозі з Нью-Йорку, він був в розшуку свого часу ФБР, він приїхав у Київ і заявив, що це його кошти. Фабула цієї справа була проста. Цитую напам’ять: невстановлені особи з метою завдання збитків державному бюджету організували переказ коштів з рахунків Ощадбанку на кошти Держказначейства. Пане прокурор, прошу вважати мою заяву офіційно. Я був одним із організаторів цього процесу. І готовий співпрацювати зі слідством. Справа ще не закрита. Яка ж доля цього закону про спецконфіскацію? Це ті антикорупційні реформи, про які ми говоримо. В 20 році вже іншим парламентом він був нарешті прийнятий

Ваша честь, чи реалізовувався до війни цей закон? Так ми всі знаємо, що в рамках цього закону наші борці з корупцією конфіскували торжественно жомову яму Іллі Киви. Жомову яму. Ми конфіскували

(суддя) Сергію Володимировичу, поверніться, будь ласка, до матеріалів клопотання і до суті підозри, якщо ви її читали

Суть підозри, тому що я розказую вам і пану прокурору

(суддя) Просто це судове засідання, розумієте. У вас є, як у громадянина України, інші майданчики, де ви можете це довести до інших осіб

Ваша честь, я доводжу тільки одне.

(суддя) Зараз судовий розгляд. Є підозра, є клопотання, є перелік документів. Будь ласка, в межах клопотання

Ваша честь, це все в межах клопотання, тому що в обґрунтуванні моєї підозри, там сторінок 30 і прокурор годину потратив на те, щоб розказати, що я призначив Олену Тищенко з метою вкрасти нафтопродукти

(суддя) Ви втретє повертаєтесь до того, що ви призначили Олену Тищенко

Ваша честь, я закінчую з обґрунтуванням

(суддя) але ви то в одну сторону відходите, то в іншу сторону. Тепер знову втретє повертаєтесь знову ж до того, призначили Олену Тищенко – призначили. Вам потрібен був фахівець, була проблема з реалізацією речових доказів. Ви над цим працювали, далі. от більше поки я далі по суті справи нічого не почула

По суті справи я хочу сказати що я не мав ніякого впливу управлінського на Тищенка. Я дійсно був знайомий з цією людиною, у нас там якісь ще були і гуманітарні проєкти. Я ніколи не був його бізнес-партнером, ваша честь. Ніколи. Слідство провело колосальну роботу. Колосальну. Сотні обшуків. Я не мав ніякої зацікавленості фінансової в цій операції. Але, ваша честь, я хочу зробити для мене особисто важливу дуже заяву. Не знаю, чи почує її прокуратура і слідство, але я її роблю зараз ваша честь. Я вважав і вважаю, що всі активи Януковича, росіян арештовані та реалізовані повинні бути звернені до державного бюджету. І як тільки я переконаюсь, що в цій кримінальній справі задача САП і НАБУ не арештувати Пашинського, а захистити державні інтереси, пане прокурор, тому що я зараз бачу тільки одну спробу –арештувати Пашинського. Я готовий зробити можливе і неможливе, щоб ці ресурси були перераховані в державний бюджет і потрачені на зброю для

(суддя) Які – ці ресурси?

З продажу палива.

(суддя) з продажу палива?

Звичайно

(суддя) А де вони зараз обліковуються щоб їх передати?

Я не знаю, ваша честь. Я не керівник компанії і одної, і другої, і третьої. Більш того, я нікого з тих керівників компаній в очі ніколи не бачив. Але я сказав те, що я сказав. Ваша честь, маленькі два блоки, які я хочу озвучити. Тиск на свідків. Це дуже цікавий, вибачте, будь ласка… Тиск на свідків. Це дуже цікавий блок, тому що дуже переконливо, якісь записи. Прокурор нам розказав, що Пашинського треба арештувати, тому що наприклад, такий собі Свірко вийшов з НАБУ, одразу набрав Пашинського і поїхав до нього. Ваша честь, це правда. Вийшов Свірко, подзвонив, сказав: є цікава розмова, я хочу під’їхати.. і він приїхав до мене. Не я його викликав. Він приїхав до мене. Я говорю, яка розмова? НАБУ, говорить, зацікавилось закупівлею дизельного палива в 15 році. Я щиро здивувався, що НАБУ нарешті-то цим зацікавилось, тому що це дуже гучна була історія. Говорю: хорошо. Я зайшов у Гугл, ваша честь, і роздрукував йому два документи і говорю: обов’язково передай НАБУ, тільки сам почитай. Ваша честь, цитую те, що сказав прокурор – прочитай і передай. Я запитав детектива, чи отримав він ці матеріали. Він сказав , так, але вони їх поки що не цікавлять. Що це за матеріали? І вони мають безпосереднє відношення, як виявилось, до моєї ганьби, я сам не розібрався до кінця до Гусєва Пашинського, УТНП, закупівлі палива і корупції. Це дуже проста і коротка історія. 25, нагадаю, що я тоді вже був головою комітету і був зобов’язаний відслідковувати

(суддя) 25 – чого?

Я дату точну скажу. 25.03 15 року Міністерство оборони у компанії ОКО-бізнес закупило 30 тис. т нафтопродуктів по ціні 26 тис грн. нам стала відома ця інформація. Курирував тоді закупівлі Міноборони замміністра оборони Гусєв, директором департаменту була така собі Неля Стельмах, теж, до речі… я тільки зараз побачив у цьому матеріалі, що, виявляється у той же період те ж УТНП давало пропозицію по 19 тис. але ціна в 26 тис. була настільки завищеною, що уже рядові співробітники вийшли на нас як на комітет і сказали, що страшна справа, 30%. Тоді була ціна десь 19-20 тис. Ваша честь, я дійсно, як тільки дізнався, що міністерство оборони купило нафтопродукти, дизельне паливо конкретно, на 30% дорожче, чим ринкова вартість, я набрав Гусєва по телефону. Я його в очі до цього не бачив. Я просто запитав, хто курирує. І я дійсно дуже переконливо сказав пану Гусєву, що красти в армії не можна, що бюджет пустий і якщо він заплатить по цій ціні, то я зроблю все можливе і неможливе, щоби справедливість встановлена була. Він мені одразу почав белькотіти, що йому жалко, але вони вже заплатили, тобто положили в Казначейство платіжки. Ми миттєво зібрали комітет, прийняли рішення. Я звернувся до Казначейства на підставі рішення комітету і заблокували ці розрахунки по завищеній на 180 млн грн ціні. Далі мене набрав власник компанії Окко, дуже достойна людина, відома і захотів зустрітися. На зустрічі він запропонував, що 50% цих нафтопродуктів він готовий, щоб поставив я. Я навіть розсміявся, говорю: слухай, я тобі що? Нафтотрейдер? Так, говорить, що ж робить. Говорю: давайте, знижайте ціну до 19 тис, тому що у мене була інформація, що Вог теж пропонував 19. Він мені сказав, що до 19 не може. Пропонує 20, тому що у нього там були якісь уже непередбачені витрати. Ваша честь, 180 млн грн тоді, коли прокуратура вважає, що я займався якимось крадіжками. Ось лист Держказначейства на Пашинського, де вся інформація підтверджується. Окко написало листа, знизило ціну до 20 і з ними розрахувались, зекономивши в бюджет, там просто не все було поставлено, 123 млн грн. Розумієте, з таких пазлів складається ота картина, яку вони хочуть

(суддя) Давайте порівняєм ці пазли. Там зекономили для бюджету. Із речових доказів з провадження кримінального, 76 останні цифри, скільки коштів поступило до бюджету? Якщо вам відомо

Мені звичайно невідомо, ваша честь

(суддя) Невідомо, тому нема чого порівнювати зараз

Ні, ваша честь

(суддя) ви вже до ризиків перейшли, давайте в межах ризиків

Що?

(суддя) Ну ризики ж ви почали – тиск на свідків

Так. Ваша честь, я ще раз хочу підкреслити, я не мав ніяких управлінських функцій. Всю документи і всю інформацію

(суддя) Обґрунтованість підозри – зрозуміло, повторюватись непотрібно, ви просто самі звертаєтесь. Оцей пазлик, про який ви сказали

Це тиск на свідків

(суддя) В чому тут тиск на свідків чи його відсутність? В чому?

Тому що нема ніякого тиску, ваша честь. Є конкретні матеріали, які я передав НАБУ. Якщо передача матеріалів НАБУ – тиск свідків… ну я не знаю, що. НАБУ заявляє, що я тисну на пана Гусєва. Більш того, за три дні до вручення підозри пан Гусєв написав мені заяву, рівно 10 років минуло, зловживання владою і службовим становищем. Так я пояснив. Я вимагаю очної ставки з Гусєвим, поки його ще… Його, до речі, він рік був без роботи. Буквально через 10 днів після того, як він дав на мене заяву і якісь показання, мабуть, там дав – послом призначили достойну людину. Буде представляти нас в Азербайджані. Але, пане прокурор, поки що є час, може якісь слідчі дії проведемо з вами і з Гусєвим? Бажано було б. Серйозно Голова комітету

(суддя)Сергію Володимировичу, у вас 4 адвокати, яких я бачу вони вам пояснять, як це робиться. Права підозрюваного у вас виникли з моменту повідомлення про підозру, коли ви підписали цей документ

Добре

(суддя) потім проконсультуєтесь, випрацюєте свою позицію і захист має право проводити

Ваша честь, упереджене ставлення Гусєва домене пояснюється тим, що я обґрунтовано вважаю, що він замішаний у корупційних злочинах. Більше того, ваша честь, 6 грудня 16 року ми звернулися до пана Холодницького. Справа ця не розслідувана. Я був особисто був у пана Ситника на зустрічі. На моє питання, чого він не розслідує цю справу, пан Ситник сказав: ну ви ж все знаєте. Так, ваша честь, я все знаю.

Ще одне питання, яке я хотів би висвітлити. Пан прокурор розказав нам дуже захоплюючу історію, так йому подобалась ця історія, детектив НАБУ поговорив з Танею Чорновол, а через 5 хвилин я вже дзвонив іншому детективу НАБУ з якимось претензіями ваша честь. Ну, по-перше, пане прокурор, якщо ви вважаєте, що той дзвінок і у вас же є НСРД, це тиск на слідство, то, будь ласка, хай пан детектив напише заяву і пояснить про злочин. В чому проблема? Я, коли дізнався, що проти мене готується ця підозра, мій адвокат сказав, я звернувся до голови НАБУ, є у матеріалах справи, голови СБУ, в Генеральну прокуратуру офіційно звернувся. Сказав, що готується ця провокація. Чому я так сказав? І чому я був впевнений, що вона готується? Мені треба ще максимум 7 хвилин. Річ у тому, що ми згадували дуже багато про Рябошапку, інших осіб. Але я, як голова асоціацію, дійсно на початку грудня – підкреслюю, на початку грудня – провів декілька таких нарад, співбесід в НАБУ з приводу корупції при закупівлі боєприпасів

(суддя) Наради з НАБУ у вас були

Такі робочі зустрічі. Я попросив у них, розказав їм матеріали. У нас, ваша честь, тільки за 22 рік міністерство оборони зараз своїм дочірнім підприємствам викатило претензії на 20 млрд грн

(суддя) Так, повертайтесь до роботи асоціації. В грудні 23 дві наради було з НАБУ

Так. З приводу корупції при закупівлі боєприпасів. Я передав матеріали. На початку грудня, ваша честь, в перши числах. Я передав матеріали, з моєї точки зору, які свідчать про корупційний замах на заволодіння шляхом завищення ціни на однакові боєприпаси на 10 млрд грн.

(суддя) Чому наради? Чому не звернутися в порядку 214-ї? подали заяву

Ваша честь, мої адвокати готують заяву ми просто не встигли, готувались до процесу. Але я передав матеріали, контракти. Я не буду їх озвучувати, типи боєприпасів. Це дуже така делікатна інформація. Ну всі це знають. Не в перший раз, до речі. Але коли я дізнався, що проти мене НАБУ готує підозру, я дійсно подзвонив детективу і запитав його: я правильно розумію, що після того, як я вам передав на 10 млрд грн корупційних злочинів, проти мене тут же активізувалось НАБУ? От і вся історія мого тиску на детектива НАБУ і на свідків. Ваша честь, є дуже ще важливий момент, який стосується … Я не хотів би долучати цей документ, це те, що я їм передав. 6 контрактів, ціни, порівняння. Загальна сума – 245 млн євро. Він у них є, він вилучений при ошуку. Тепер два маленькі моменти, 5 хвилин і будемо закінчувати? Перше. Чому саме зараз ця кримінальна справа? Річ у тому, що це загальновідома інформація

(суддя) Якщо можна, зупиніться ж тоді на асоціації, про це говорили кожен з ваших захисників. В чому суть вашої асоціації і ваша роль в ній? Окрім нарад з НАБУ в грудні 23 року

Дуже гарне запитання

(суддя) коротко, якщо можна

Дуже коротко. конспективно

(суддя)Так, в статуті я подивлюся сухі викладки…

Дуже коротко і конспективно. 11.0919 року – чистий конспект в Госдумі Росії назвали топ-5 ворогів Росії. Це був голова комітету закордонних справ. Один із ворогів це був Пашинський в топ-5 і там було сказане: все они должны получить реальные очень большие тюремные сроки, но до того времени, пока они остаются на свободе, ни о каком диалоге речи быть не может. Що відбулось рівно через 3 тижні після цієї заяви? мені було процесуальним керівником Рябошапкою

(суддя) Це події якого року

19-го. Це ми підходимо до створення, чому асоціація. І уже 7 жовтня під чутким процесуальним керівництвом Рябошапки з використанням показів пані Блистю(?) з цього залу я поїхав у СІЗО. Коли я виїхав з СІЗО, я вийшов на свободу, справа до речі, ви знаєте, була повністю… виправданий я. Дізнався, що сі оборонні замовлення заблоковані. Немає замовлень – Нептун, Стугну, Вільху – всі. Я був тоді ще на домашньому арешті. Я розумів, що мені треба створювати хоч якийсь орган, щоб зберегти хоча би, не розвивати, а зберегти те, що є. Богдана була заблокована, все, всі програми. Як програма розвивається? Вона іде в державне оборонне замовлення і розвивається. Все заблоковане було. Я зібрав підприємства, будучи ще під домашнім арештом і сказав, що нам треба. Асоціація, ваша честь, це не тільки ГОшка, це член Федерації роботодавців, це у нас орган, який має представництво

(суддя) Підприємства були державні-комунальні

Ні, тільки приватні

(суддя) тільки приватні?

Тільки приватні, да. Це виробники артилерії. Ми заснували це. Враховуючи, що я тоді був ще під домашнім арештом, я дійсно попросив пана Сенченка, поки не врегулюється це питання, покерувати. Він був моїм заступником в Адміністрації, був депутатом моєї фракції

(суддя) це Сенченко, той що свідок у справі?

Да, той, що свідок, той що на другий день втік, а зараз свідчить десь – ну бог з ним

(суддя) Так. Це одна і та сама особа? Одна і та сама

Одна і та сама, да. На жаль, одна і та сама. Так от, ми почали лобіювати якісь наші програми. А тепер до асоціації, ваша честь. Я думаю, що я навіть ви, як громадянин країни, читали за останні 2 роки, що відбувалось. 5 березня загальні збори асоціації обрали мене головою. Уже 15 березня ми підписали угоду зі Збройними силами України, налагодили контакти з Міноборони. У нас тоді було питання релокації. Ваша честь, перший раз я відлучився з-під Києва в Західну Україну десь 20-го, після тих обшуків відомих, щоб уже розміщати на Західній Україні підприємства. У нас багато підприємств було у Харкові, Краматорську і таке інше. Перших пів року пішло тільки на оце. Потім ми налагодили за дорученням влади України, в матеріалах слідства цього немає, я не став долучати, на СБУ у мене є заява, чому ж… хто ж дав їм команду. Ми налагодили поставки боєприпасів. Якщо вірити газеті Нью-Йорк Таймс та їхньому журналісту Джастіну Шеку, то мені як голови асоціації вдалось в перші тижні війни зробити неможливе. Тоді не було боєприпасів. Міжнародна технічна допомога ще не поставлялась

(суддя) це вже 22 рік

Це вже війна. Асоціація активно почала… вона почалась як цього… війна. Друге питання – це дуже конспективно, ваша честь. Всі знають Державну аудиторську службу. Весь минулий рік ми боролись з Державною аудиторською службою, тому що, ваша честь, ДАСУ визнала всі доходу підприємств збитками державного бюджету. Це було таке щастя. ДР, БЕБ почали порушувати справи, арештовувати рахунки. Буквально ми вже в цьому судовому засіданні на минулому тижні, що це ми розробляли разом з комітетом профільним цей законопроєкт, з Кабміном, що це питання ДАСУ зняте. Питання бронювання. Питання мобілізації. Питання, навіть примітивні. Є обласний центр, де завод, який випускає зброю, заплатив поточні борги за газ, але там заборгованість 19-20 року і облгаз не включає газ. Нам треба виконувати державні замовлення. Вони роблять комплектуючі до мінометів. Я подзвонив своїм знайомим. Це як приклад. Я подзвонив своїм колегам в область, сказав: розбирайтесь зі своїм облгазом і уже на наступний день було включено. Ваша честь, там є мільйони НСРД – мільйони НСРД, де детально розказано, чим з ранку до вечора я займаюсь, починаючи від виробництва снарядів і закінчуючи інтимними моментами, які зараз значно підвищили вже нашу… Я веду поточне… у нас бувають теми, де 3-4 підприємства асоціації займаються. Я вам розкажу ще

(суддя) Так Державна аудиторська служба, вона кого перевіряла, ви ж кажете, асоціація – це приватні

Ваша честь це легендарна історія

(суддя) Ні, отак просто: так чи ні. Кого перевіряли, скажіть? Міністерство оборони, які видатки ішли (нерозб)

Міністерство оборони, а потім пішла по ланцюжку. Тобто вони визнали

(суддя) до приватних?

Да, да. Є заява Радіонікса в СБУ. Вони ще хотіли, мало того, фінансову документацію отримати

(суддя) А що значить, тоді питання з аудиторської службою закрито

Закон України, найдіть, будь ласка, коли – в четвер був прийнятий закон України, який повністю врегульовує це питання, відкидає претензії ДАСУ і встановлює, що це доходи

(адвокат?) Ваша честь, дозвольте, поясню. Почалась масована інформаційна атака з даного приводу, потім було розроблено законопроєкт і проводилися переговори, в тому числі, з асоціацією і дослухався парламент і тоді прийняли законопроєкт, який говорить про те, що не можуть ставитись як злочин прибутки, які отримують організації, які співпрацюють з міністерством оборони. Якщо коротко

І державні підприємства, вони намалювали на КБ Луч 800 млн грн збитків. Це повністю закривало.

(суддя) Тобто закрили питання – це прийняли закон, згідно з яким немає контролю, вивели з-під контролю

Ні

(суддя) Зачекайте

Ваша честь, ви молодець

(суддя) Якщо можна… Зачекайте. Тоді якщо захисник

Ваша честь, є 363 постанова Кабміну

(суддя) Так

Яка регламентує доходи підприємств. Посередницькі операції – 1%, імпортні операції – 3%, власне виробництво -20%. 21 року. 363-тя. Потім приймається. Під час війни, постанова, яка в принципі спрощує просто калькуляцію. Спрощує порядок. Ця не скасована постанова, 363-тя

(суддя) а що спростилось тоді? Відсотки залишилось

Ні-ні-ні, спростилися порядок обґрунтування ціни, РКМи. РКМ Міноборони – розрахунково-калькуляційні матеріали – це отака пачка документів. Резніков прийняв рішення спростити – це його питання не моє. Через пів року заходить Держаудит і говорить: так як ця постанова була прийнята за цею 363-тьою, така дивна логіка, да? Тому будемо вважати, що всі оці доходи є збитками державного бюджету. Кабмін скасовує оцю сумнівну постанову і підтверджую 363-ті

(суддя) першу, все. Зрозуміло.

Розумієте? Але. Ні-ні. Але Держаудит говорить: але ж постанова зворотної сили не має. Верховна приймає конституційною більшістю постанову, що доходи обчислюються за нормативними документами, які діяли на момент початку війни. Держаудит говорить: ні Ну тоді вже прийняли закон і на цьому все закінчилось

(суддя) Закінчилось. Зрозуміла.

Ваша честь, сотні годин. Питання не тільки в цьому. Питання в тому, що (нерозб) зараз росте. Якщо на початку було 25 підприємств, зараз вже 55. Питання виникають самі різні, починаючи, наприклад, від того, що хтось підписав контракт з якось державою на поставку комплектуючих, а ця держава не поставляє. Треба допомога. Треба консультації. Треба вплив, втручання. Треба альтернативні поставки. Я можу до ранку розказувати. Але, ваша честь, я хочу сказати головне. Я відповідально заявляю, що зараз підприємства асоціації, якщо прибрати КБ Луч, вони за обсягом виробництва та продажу воєнної техніки і боєприпасів більші, ніж наш хвалений Оборонпром. Ваша честь, чим займається ще наша асоціація? Виробництвом. Але я хочу сказати, чому зараз. Чому зараз ця кримінальна справа. Нам Рябошапка розказував з вами, у нас є відео, що не звертайте на ту справу Пашинського 19 року, у нас ще є 3 справи на нього, по яких ми його притягнемо до відповідальності… Ваша честь, 5 хвилин. Дивіться, Рябошапка тоді озвучив на всю країну три кримінальні справи. Перша кримінальна справа – вони побачили у мене в Фейсбуці макет 72-го міномету і прибігли допитувати в СІЗО, думали 620 мм. Смішно, сумно, але таке. Друга кримінальна справа, це коли я вже вийшов з СІЗО, мене ж треба було посадити далі, 18 лютого ви ухвалили іменем України рішення на подання детектива Ковтуцього, де він вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Пашинський Сергій Володимирович та Кузьма М.В. розробили злочинний план на заволодіння коштами державного бюджету шляхом організації виробництва бронетехніки. Ваша честь, мова про машини Новатор, які спасли вже сотні життів і які в своєму класі вважаються найдешевшими і найбільшими. Ваша честь, чому зараз? Знаєте, то був 19 рік 3.11 23 року в місті Донецьк голова їхнього слідчого комітету Бастрикін висунув мені звинувачення в організації геноциду донецького народу в ухваленні рішення про проведення АТО. Тоді вони роблять публічну заяву – мене саджають. Зараз вони роблять публічну заяву, нам прокурор розказує, що з кінця грудня пішла активізація розслідування

18 лютого про що було рішення? Якого року? Про Новатор

Ваша честь, я розказую, як пан Рябошапка виконував

(суддя) Про Новатор.. ви сказали, було рішення 18 лютого якого року

20-го, ваша честь

(суддя) про що це було рішення?

Про проведення обшуків в зв’язку з тим,

(суддя) На обшук, да?

Да-да-да, але ця справа, ваша честь, є. Я думаю, що наступне наше побачення буде уже в рамках цієї справи

(суддя) Так, далі. 3 листопада 23 року – це що було?

Слідчий комітете Російської Федерації заявив про те, що він звинувачує мене в геноциді і порушив справу за геноцид донецького народу, який я розв’язав шляхом проведення АТО. Бачите, слово і діло. Слово і діло. Мені вже адвокати говорять, що треба закінчувати. Я буду закінчувати. Ваша честь, ми переходимо до дуже простого, але в той же час катастрофічного питання. Це обґрунтування суми застави. Маленька ремарка. Прокурор вам показував якийсь листочок, Медвежонок і все інше, ви зацікавились я набрав свого партнера. Це документ 2006 року. Ми з ним були інвесторами, коли я став депутатом, я це все попродавав. Це слідству відомий робочий проєкт "Проектирование незавершенного строительства пансионата "Медведжонок" по адресу АР Крым, г.Судак, пятый километр, первая очередь, пояснювальна записка, Чернігів 2006 р" це так, прокурор розмахував. Да, я продав всі активи, пане прокурор і задекларував усі кошти, мій останній блок, ваша честь. Вибачте, що забираю багато часу, але про це я хотів сказати більш спокійно. Матеріали до цієї справи нам передавались двома блоками 6 томів і 3, по-моєму. Коли передавали перший блок, 6 томів. Я дуже попросив детективів НАБУ не прив’язувати сюди компанію Українська бронетехніка і не робити нічого, що може заблокувати її роботу. Мені здалось що вони з розумінням поставились до цього питання. Але через 4 дні нас запросили, дали додаткові матеріали і пан прокурор, коли обґрунтовував, чому 300 млн грн, почав розказувати про обороти Української бронетехніки. Да, це найбільша приватна компанія. Найбільший постачальник боєприпасів. Найбільший. Це компанія, якою пишаюсь я як член, як голова асоціації і я думаю, що ми всі повинні пишатись. Жодного простроченого контракту, найнижчі ціни, в 1,5-2 рази. Співробітникам НАБУ і СБУ це достеменно відомо. Це всі знають. Але чому 300 млн? Так, компанія заробила доходи, заплатила 450 млн грн податків – це я вже з преси подивився в Гуглі, 100 млн грн. Але, ваша честь, те, що я зараз скажу, це страшно.. ми з вами знаємо, що НСРД було з кінця грудня всюди. Знаєте, чому 300 млн? Тому що у них достеменно є інформація, тому що я брав участь в цих нарадах, що в даний момент компанія Українська бронетехніка реалізує інвестиційний проєкт по виробництву снарядів – вже реалізує! І в першому кварталі цього року обсяг інвестицій становить 300 млн грн. Ваша честь, застава Пашинського – це обсяг інвестицій у виробництво снарядів 122, мін-82 120. Це перша черга.

Я не хочу далі продовжувати цю тему. Я можу годинами розказувати про кожне підприємство асоціації, про свою в координації і розвитку цих підприємств. Мені є чим пишатись. Питання не в цьому. Знаєте, я колись з керівниками нових антикорупційних органів мав філософську розмову на тему, що краще: вибіркове правосуддя чи відсутність правосуддя? Він мені сказав, подумав і сказав, що краще відсутність, ніж вибірковість. Ваша честь, я клянусь вам, що це навіть не вибірковість. Це просто відсутність. Це виконання замовлення Росії через своїх агентів впливу, які, на жаль, на мій погляд, використали непоганих людей, рядових співробітників, прикриваючись боротьбою за закон та іншими словами. Ваша честь, я не знаю, яке ви рішення приймете. Якщо ви приймете рішення про арешт, знаєте, навіть Сталін своїм воєнним інженерам і організаторам робіт давав можливість працювати над зброєю під час війни. Передбачте тоді якийсь порядок під наглядом прокурора, щоб я міг все-таки далі виконувати свою роботу. Якщо ви ухвалите інше рішення, я дивлюсь в очі всьому народу України і говорю: я нікуди не дінусь. Я буду далі робити все можливе і неможливе, щоб ми виграли цю війну і я буду, якщо буде потреба, якщо я побачу незаангажованість слідства, буду допомагати слідству. Дякую, ваша честь. Вибачте, що забрав стільки часу".

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Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

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