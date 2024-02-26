Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів на зразок Shahed, - Камишін. ВIДЕО

Українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net, про це в ефірі телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Україна станом на 2024 рік наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав Камишін.

За його словами, Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж 2022-го, - Камишін

"Те, що на Росії вибухає - то все наше", - додав посадовець.

Голова Мінстратегпрому зазначив, що українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами.