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безпілотник (3677) Камишін (159)

Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів на зразок Shahed, - Камишін. ВIДЕО

Українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net, про це в ефірі телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Україна станом на 2024 рік наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав Камишін.

За його словами, Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж 2022-го, - Камишін

"Те, що на Росії вибухає - то все наше", - додав посадовець.

Голова Мінстратегпрому зазначив, що українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами.

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Топ коментарі
+60
В них застосована технологія стелс, тому ми їх не бачимо
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26.02.2024 12:34
+42
Прикольно ,400-500 дронів на місяць. Плюс мільйон фпв на рік ( по 2700 на день) а бійці дякують чомусь тільки волонтерам...
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26.02.2024 12:38
+41
І де вони ?)
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26.02.2024 12:32
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І де вони ?)
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26.02.2024 12:32 Відповісти
В них застосована технологія стелс, тому ми їх не бачимо
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26.02.2024 12:34 Відповісти
Або ж технологія "суслік". Якого ніхто не бачить. Але він є...
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26.02.2024 12:49 Відповісти
Штирлиц перешел границу незаматено, об этом он узнал из утренних газет.

Де ці дрони?
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26.02.2024 12:43 Відповісти
На знімках притулиного супутника ((
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26.02.2024 13:50 Відповісти
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26.02.2024 15:15 Відповісти
У рожевих мріях.
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26.02.2024 15:22 Відповісти
В Ласточкиному
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26.02.2024 18:41 Відповісти
ну це якби серктна інформація, тому тут можна триндіти зранку до вечора, що вони є, а показати - дуля з маком, бо секретна інфа.
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26.02.2024 19:09 Відповісти
Ну так чувачок чесно сказав "...наші спроможності виробити такі дрони"

Це сильно відрізняється від "ми вже виробили таку кількість..."
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26.02.2024 21:56 Відповісти
Наздогнали росію та іран.
Ура.
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26.02.2024 12:33 Відповісти
оце 3.14дитьььььььььь
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26.02.2024 12:35 Відповісти
Ще один барон Мюнхаузен.
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26.02.2024 13:01 Відповісти
ось ті дрони!
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26.02.2024 15:24 Відповісти
Хуцпа.
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26.02.2024 12:35 Відповісти
Кацапи про це здогадуються?
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26.02.2024 12:35 Відповісти
Прикольно ,400-500 дронів на місяць. Плюс мільйон фпв на рік ( по 2700 на день) а бійці дякують чомусь тільки волонтерам...
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26.02.2024 12:38 Відповісти
Якщо є хоча 100 000 дронів, то також сума орків повинні бути знищені. А також техніка. Судячи з деяких відео,то слова і справа далеко не рівні.
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26.02.2024 12:38 Відповісти
А чому тоді по кількості ударів по території кацапів не наздогнали?
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26.02.2024 12:38 Відповісти
"наші спроможності виробити" - тут не про виробництво, тут про "спроможності".

Цитата про козу (с)
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26.02.2024 14:54 Відповісти
Вже стільки брехні наслухалися від зеленої влади, що не віриться ....
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26.02.2024 12:39 Відповісти
Навпаки. Все по завітам Гебельса. Чім більше брехні, тим більше в неї ті 73 % ідіотів вірять
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26.02.2024 12:42 Відповісти
камишін, досить пустопорожнє триндіти; на фронт йди, території втрачаємо. Рейтинг твого дебільного шефа-запроданця опісля зняття військової командної верхівки вже не підніметься ніколи.
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26.02.2024 12:39 Відповісти
Шахеди в нас літають кожен день по 10-20 штук. От коли так буде на росії, тоді і повірю.
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26.02.2024 12:44 Відповісти
Зеленський ..., де наші шахеди ? Винятки, тільки підтверджують правило.
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26.02.2024 12:44 Відповісти
хочу бути міністром.
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26.02.2024 12:50 Відповісти
Наздогнали - всі раді. Мопеди - це не крок уперед. Це крок у сторону, тупікова гілка розвитку військової техніки. Виснажують ППО, інколи досягають цілі, але вирішальними у цій війні будуть Хаймарси, ATACAMS, протирадарні ракети, бомби-ракети GLSDB, сотні тисяч снарядів а не гуртки авіамоделювання і мотори з газонокосарок.
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26.02.2024 12:54 Відповісти
тєлємарафон
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26.02.2024 12:54 Відповісти
Вам би, бункерним воєвакам, камишиним, шмигалям, зеленським наздогнати каZапів в будівництві оборонних споруд для простого солдата, який спить в норах, які риє нашвидкоруч під постійними обстрілами.

jana_skhidna

Ласточкине, Авдіївський напрям тримати село було важко в цих умовах, адже оборони там вибудуваної не було... і знову після боїв в Авдіївці нашим доводилось закріплятися вже в процесі бойових дій.
За@@@ли брехати про «підготовлені позиції».
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26.02.2024 12:59 Відповісти
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26.02.2024 13:01 Відповісти
І це правда. На земедвідчуківьскопроросійському марафоні це не покажуть. Розумних людей там не покажуть, тілько бидлоопу.
Але ж є й альтернативні канали, але таке враження що 73% хочуть чути тільки " правильні" новини, де ми вже повинні каву пити в ялтинських отелях.
Я в Києві, але сердце болить за всі наші міста і села, які навіть влада не намагається захищати.
Гинуть наші найкращі люди, бо влада досі не може захищатися.
Чому 24 лютого 2022 року люди вийшли на захист, чому зараз така пасивність.
Чому мовчемо чому не кричемо, що росія нам не потрібна, чому люди терплять досі цей жах? Чого чекають?
Знаєте, коли в мене питають, так що робити, я починаю розуміти в неадекватності свого оточення: коли я казала молимось до Господа, бо він є єдиний, хто допоможе боротися з нечистю, кричала, що я дура, бо Бога нема; коли казала виходьмо всі українці і кричимо про допомогу на весь світ , що ми не хочемо " освободитклей", сказала що треба мобілізуватись і йти воювати, кажуть чого, в нас мільйона армія, хай вони воюють - і це я кажу про своє невелике оточення. Навіть думати не хочу про такий масштаб.
Дуже сподіваюсь, що це тільки в мене.
Молимось, благаємо Господа про допомогу. Хоча Він з нами. Але ми не хочемо це помічати. А я бачу, хочаб по прекрасній теплій зимі.
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26.02.2024 13:57 Відповісти
Вибачте за обірвані десь думки і помилки. Просто крик душі.
Дякую , Господу, що досі разом з нами!
Дякую нашим захисникам, ви наша надія!
Низький уклін загиблим.
Молимось за Україну, за її синів і дочок.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
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26.02.2024 14:03 Відповісти
А Умєров сказав, що 80% БПЛА в ЗСУ - від волонтерів...
🤔
Не розумію: хто бреше?
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26.02.2024 13:09 Відповісти
а шо вы их квасите ,запускайте по Немытой
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26.02.2024 13:23 Відповісти
Де дрони? Де гроші?
От на кого розрахована ця брехня.
Сподіваюсь, що навіть дехто з 73% починають підозрювати владу у брехні.
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26.02.2024 13:30 Відповісти
ВАМ ВІРИ НЕМАЄ! ДЕ МІЛЬОН ДРОНІВ? НА ПЕРЕДКУ ПЕКЛО!
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26.02.2024 13:31 Відповісти
І де вони?

І де дрони Розенблата, на які держава виділила 650 млн. грн?
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26.02.2024 13:31 Відповісти
Пошліть в Іран послицю-ескортницю (чи ескортесу; колись таких називали курвами) - то, може, ми ще й наздоженемо за кількістю імпортованих шахедів?
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26.02.2024 13:35 Відповісти
ВІЙСЬКОВІ НА ПЕРЕДКУ БЛАГАЮТЬ ПРО ДРОНИ! ДЕ 2740 дронів на добу? волонтери в шоці від запитів, влада покриває не більше 5 відсотків потреб!
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26.02.2024 13:35 Відповісти
Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів на зразок Shahed, - Камишін

Залишилось наздогнати за кількістю нанесення руйнувань
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26.02.2024 13:38 Відповісти
Влада наздогнала кацапію за рівнем брехні , тож все нормально - скільки брешуть кацапи , рівно стільки наші у відповідь . Не критикуйте владу " не на часі " , вони іще не всю мівіну на теплій водичці пережували ((
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26.02.2024 13:54 Відповісти
А по посадке млрд деревьев догнала?
А по разворовыванию на ремонтах дорог догнала?
По дебильным видосикам точно перегнала.
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26.02.2024 13:49 Відповісти
А результат де, киздун?
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26.02.2024 13:50 Відповісти
В одній із бригад два наших "бомбери" знищили й затрьохсотили біля 700 орків (це 1,5 піхотного батальйону). В одному з вильотів вони втратили дрон. За такий "злочин" їх відправили в піхоту, де вони у першому ж бою загинули...
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26.02.2024 13:53 Відповісти
Зате Розенблат укравши 680 мільйонів на неіснуючих дронах , відчує себе цілком комфортно , його навіть не змушують гроші в бюджет повернути ((
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26.02.2024 13:56 Відповісти
Я своє написав щоб було зрозуміло як влада відповідає за свої вчинки на фоні того як військові ні за що своє життя втрачають ... А ви до чого це мені у відповідь ?
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26.02.2024 14:32 Відповісти
Довбана совєцька, псевдо українська армія(
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27.02.2024 00:44 Відповісти
ШО ЗА ******!!!! КОЛИ по росиее буда в день по 30 дронов прилитать таді розказуте
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Одними дронами небо не закриєш. Треба мати свою надпотужну авіацію і засоби ППО!
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26.02.2024 14:06 Відповісти
За кількістю брехні Україна наздогнала Російську *********.
Головне зробити відосік на фоні руйнувань. Але навіть це у Зеленського не виходить, бо світ більше турбує 1 померлий хорошій рузькій, ніж 9 розстріляних українських полонених, чи смерть ціло сімʼю під завалами від С-300.
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26.02.2024 14:08 Відповісти
Ці зелені брехуни вже набридли.Замість зайнятися своїми обов'язками і хоча б щось робити,вони сидять на гімномарафоні і брешуть.
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26.02.2024 14:37 Відповісти
твоє ім"я - ********!
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26.02.2024 14:44 Відповісти
Подивіться уважно відео, він не каже про те, що ми вже наздогнали кацапів по КІЛЬКОСТІ дронів типу "шлюхєд", він каже про те, що "на цей рік наші СПРОМОЖНОСТІ вже не менші ніж в росії". "Кількість" та "спроможність виробити" не є тотожніми поняттями. І, може так раптом статися, (а нажаль так схоже і буде) що спроможність у нас типу була, але по кількості вироблених дронів ми, бляха-муха, так кацапів і не навздогнали.... Але все це нам потім квітасто розкажуть отакі креативні мєнєджери вже в кінці цього року, або на початку наступного і в них на той час вже буде ще купа пояснень чому саме ми все це ніхєра так і не зробили... Так працює ЗЕ-пропаганда - спочатку вам згодовують локшину про "армію дронів" про те, що 40 мільярдів вже виділено з бюджету на дрони... Народ в захваті!!!! Аплодисменти!!!!! Проходить час, народ починає вдупляти, що це брехня, бо хлопці на нулі кажуть, що з десяти дронів лише один від держави, а дев"ять від волонтерів... Але ЗЕ-влада мовчить (бо розуміє, що збрехала), а потім щоб перебити попередню брехню, влада ЗЕ-покидьків вкидає наступну брехню, щоб перебити брехню попередню... І, напревеликий жах ця перманентна, незкінченна брехня за брехнею працює... Здитинілий нерозбірливий піпл, якому какаяразніца, який не заглиблюється в подробиці жере роками цю брехливу локшину, яку вміло та "с аганьком" йому згодовують маніпулятори з ОП, які на розвішування локшини та на брехливий самопіар (не на піар України чи українськиї Воїнів, не на висвітлення в ООН чи в ЄС та США кацапських розстрілів наших полонених, які нажаль вже стали системою) витрачають з бюджету мільярди гривень. Бо, коли вам "кількість дронів" підміняють "спроможністю їх колись виробити", знайте - перед вами підлі хитродупі шахраї.
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26.02.2024 14:44 Відповісти
Архітектор поразок ЗСУ це завжди єрмак
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26.02.2024 14:49 Відповісти
ПО РІВНЮ П**ДАБОЛЬСТВА Зе ВЛАДА ТАКИ ПЕРЕГНАЛА ВЖЕ КРЕМЛЬ
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26.02.2024 14:50 Відповісти
Квартальные скоморохи продолжают воевать в медийном пространстве.
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26.02.2024 14:55 Відповісти
ну чому вони всі ******???
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26.02.2024 15:09 Відповісти
Панове зрадолюбы, вы ноете не по тому поводу...
Он сказал, что "этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают" раше.
Но способности - это не выпуск дронов. Их надо еще заказать и произвести.
Т.е. потенциально есть на чём и есть мощности, дело за малым - выделить бабки и сделать их.
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26.02.2024 15:10 Відповісти
і який сенс цього вихваляння? Ось коли всі НПЗ рф зупиняться "на ремонт" тоді це буде найкраща реклама.
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26.02.2024 15:46 Відповісти
внимательнее прочти - сенкс чтобы бабки на производство выделили ))
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26.02.2024 18:31 Відповісти
хто має виділити?
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26.02.2024 18:34 Відповісти
Генштаб должен подать запрос, а МО выделить бюджетные деньги.
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26.02.2024 18:39 Відповісти
Ми пам'ятаємо, як під час повномасштабного вторгнення "слуги" приймали ось такі закони- "Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо використання коштів державного Дорожнього фонду. Згідно з ним, прибирають норму, що кошти Дорожнього фонду можуть спрямовувати тільки на військові потреби та виплату боргів.

Про це йдеться у проєкті закону https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40245 №7669. За основу проголосував 241 нардеп. Серед них:"Слуга народу" - 187;"Європейська солідарність" - 0;"Батьківщина" - 0;"Платформа за життя та мир" - 14;"За майбутнє" - 7;"Голос" - 0;"Довіра" - 16;"Відновлення України" - 12;"Позафракційні" - 5.
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26.02.2024 18:41 Відповісти
17 мільярдів вистачить?
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26.02.2024 23:56 Відповісти
Ага… сделать бабки то для зелених і є основою їх піздабольства
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29.02.2024 09:33 Відповісти
Немає слів.
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26.02.2024 16:31 Відповісти
У міністрів відмінили дреск-код? Що це за мавпа? Інтерв'ю з куреня дає?
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26.02.2024 16:52 Відповісти
Це "новоє ліцо".
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26.02.2024 17:32 Відповісти
Уявляєте - ця мавпа не мало, ні багато "міністр з питань стратегічних галузей промисловості".

А ми ще дивуємося, чому у світі ніхто не вірить в нашу перемогу...
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26.02.2024 17:36 Відповісти
Нагадує анекдот часів Хрущова.

Хрущов наказав наздогнати Америку, але ні в якому разі не обганяти.
Із залу спитали - а чому не переганяти?

А щоб не побачили наш голий зад.
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26.02.2024 17:33 Відповісти
Держись, корова из штата Айова!
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26.02.2024 20:12 Відповісти
ахахахахахахахаха!!!!!!!! Я б посміявся ще гучніше, але сльози мішаються.
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26.02.2024 18:27 Відповісти
Солідному сайту не личить розповсюджувати брехні зелених зрадників.
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26.02.2024 18:42 Відповісти
Пора вводити смертну кару за пздш!
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26.02.2024 19:25 Відповісти
Так тогда весь ОП придётся растрелять.
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26.02.2024 20:53 Відповісти
Маєте рацію шановний!
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26.02.2024 21:33 Відповісти
Цей поц нарозказував у телевізор, шо виробництво снарядів, озброєнь, дронів - влада наростила в рази. Тільки насправді їхню брехню, видає QR-код у правому куті екрана. Який закликає простих людей по копіках збирати на дрони. Народ, він безперечно - переможе... Бо іншого вибору у нас не має. А ця "влада", вміє тільки - *издіти, та *издити.
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26.02.2024 19:59 Відповісти
Одно понять НЕ могу , почему они их НЕ применяют ?Хотят видать куда-то продать ?
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26.02.2024 20:52 Відповісти
паралельна реальність
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26.02.2024 22:09 Відповісти
То де ж вони???
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27.02.2024 00:40 Відповісти
ми наздогнали зробили круг і ще раз наздогнали
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27.02.2024 01:34 Відповісти
дАгнАть і пєрєгнАть! ХАХАХАХА!!!!
вже дАгнАлі, то тепер будем пєрєгАнять!
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27.02.2024 06:10 Відповісти
Шахед несе 250 кг вибухівки, а федоров несе херню
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29.02.2024 09:34 Відповісти
 
 