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Радник Сенату США Паркер неофіційно передав в Україну снайперське спорядження, він перебуває під слідством, - NYT

кайл,паркер

Старший радник Сенату США в Комісії з безпеки та співробітництва в Європі США Кайл Паркер неофіційно передав в Україну спорядження для снайперів на 30 тисяч доларів. Тепер через це він перебуває під слідством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New-York Times.

Комісія очолюється членами Конгресу й укомплектована помічниками членів Конгресу. Вона впливає на питання демократії та безпеки й активно підтримує Україну.

Діяльність Паркера

Як зазначається, у конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

У звіті також вказано, що він "найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США".

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Також NYT пише, що Паркер міг "свідомо чи несвідомо стати мішенню і використовувався іноземною розвідувальною службою", посилаючись на невизначені "питання контррозвідки", які повинні бути передані ФБР.

Крім того, зазначається, що звіт "настільки занепокоїв" голову комісії Джо Вілсона, що він рекомендував звільнити Паркера з метою захисту національної безпеки.

У своєму листі Вілсон також заявив, що скандал у комісії може поставити під загрозу "майбутню допомогу Україні".

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Паркер відправив спорядження українським військовим

Видання пояснює, що звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він зазначив, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій". Далекоміри - це спеціалізовані біноклі або монокуляри. Вітроміри допомагають розраховувати погодні параметри для вирівнювання пострілів.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства: "У воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою".

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Паркер щонайменше 7 разів був в Україні з 24 лютого 2022 року 

Як пише NYT Кайл Паркер - "один з багатьох американців, які прибули в Україну після початку повномасштабного вторгнення".

У своїх лекціях, подкастах і дописах у соціальних мережах Паркер заявив, що від початку вторгнення в лютому 2022 року він щонайменше сім разів відвідував Україну, зокрема у зоні бойових дій, називаючи себе "американським чиновником, який найбільше подорожував до України у воєнний час".

На фотографіях з цих поїздок у соціальних мережах він зображений у камуфляжі та з розпізнавальними знаками українських підрозділів.

Кайл Паркер в Україні

Водночас NYT зазначає, що відвідування лінії фронту в Україні не є незаконним, попри застереження Державного департаменту США. Але Паркер публічно говорив так, ніби вони були офіційними. Деякі з тих, хто подорожував з ним, сказали, що вірили, що він був у державних справах.

Представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об'єктом "кампанії відплати" за звинувачення в неправомірних діях проти авторів доповіді.

Також читайте: Комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у зброї РФ, - Reuters

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Топ коментарі
+21
Американець Паркер, від щирого серця, допоміг Україні, чим міг.
А його за це збираються судити в США.
Це сюрреалізм.
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26.02.2024 13:01
+10
От так...

Привіз країні, яка зазнала брутального нападу, найнеобхідніше (куплене на гроші ветеранів!) -- ще й судитимуть.

НЕ виконав закон про ленд-ліз (власноруч підписаний) -- балотуватимешся вдруге у президенти.
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26.02.2024 13:01
+9
США вже в трьох соснах блудять зі своєю системою стриманння та противаг. Дебілізм.
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26.02.2024 13:05
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Здали?
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26.02.2024 13:00 Відповісти
Що значить здали?Десь є закон, який забороняє допомагати Україні?
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26.02.2024 13:04 Відповісти
Так США роздувають цю історію шоб поставити під питання допомогу Украіні
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26.02.2024 13:12 Відповісти
От так...

Привіз країні, яка зазнала брутального нападу, найнеобхідніше (куплене на гроші ветеранів!) -- ще й судитимуть.

НЕ виконав закон про ленд-ліз (власноруч підписаний) -- балотуватимешся вдруге у президенти.
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26.02.2024 13:01 Відповісти
Демократія по американськи.
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26.02.2024 13:03 Відповісти
Те що його можуть судити, це погано, але досі вже загонятися з цим законом про ленд ліз. Ви його НЕ читали, бо там НЕМАЄ ОБОВ'ЯЗКУ США постачати нам зброю. НЕМАЄ!
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26.02.2024 18:44 Відповісти
Американець Паркер, від щирого серця, допоміг Україні, чим міг.
А його за це збираються судити в США.
Це сюрреалізм.
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26.02.2024 13:01 Відповісти
Це сишиа, для своїх при владі все для других закон. зніміть окуляри в сишиа офіціна корупція називається лобізм який є заборонений в яєС та в інших країнах окрім сишиа.
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26.02.2024 13:05 Відповісти
так мало того, эта поставка на 31к долларов, ставит под угрозу всю помощь Украине

В своем письме Уилсон также заявил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".
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26.02.2024 15:41 Відповісти
США вже в трьох соснах блудять зі своєю системою стриманння та противаг. Дебілізм.
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26.02.2024 13:05 Відповісти
"американський Пашинський."...- нічого дивного: кремлівська пропагандa перейшла у наступ....
Хитрий план....оманський план.....
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26.02.2024 13:05 Відповісти
До того, що не дав владним колаборантам знищити необхідну зброю і вона почала бити кацапів на початку повномаштабки,. І відмовляється продавати Україні збою в тридорога.
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26.02.2024 13:33 Відповісти
Опа, передав України зброю - під слідство. Так переможемо дорогі партнери.
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26.02.2024 13:08 Відповісти
Весь сюреалізм у тому, що він передав навіть не зброю, а барахло з Амазону, яке може купити навіть школяр - далекоміри та вимірювачі вітру.
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26.02.2024 13:16 Відповісти
тим паче, реально сюреалізм
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26.02.2024 13:28 Відповісти
поки всяка протрампівська і прорашитська шваль ******* в США, справжні американці допомгають як можуть, щє отримують за це на горіха
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26.02.2024 13:11 Відповісти
За поставку навіть не зброї, а спорядження для ЗСУ, у США вже почали переслідувати? Це вже дно. Байдон прийде, порядок наведе? Хм......
https://www.youtube.com/shorts/ExjgiiF5xeI През. Байден затримує $4.4 мільярди допомоги Україні. Кошти виділені для України з Серпня 2023р
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26.02.2024 13:11 Відповісти
Ось так байден хоче допомагати Україні
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26.02.2024 13:12 Відповісти
А коли буде суд над тими хто й досі поставля росії обладнання для виготовлення ракет?
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26.02.2024 13:22 Відповісти
В Україні у мисливському магазині поруч не те що далекоміри з Амазону, а можна купити гвинтівку з оптикою, з якої досвідчений стрілець покаже не гірший результат за кращого снайпера у світі. Тому хай краще американці допоможуть нам матеріально і no problem. Вони в десятки разів більше заробляють за українці, там кожен сьоми доларовий мільйонер - і для багатьох із них гвинтівка це їх денний заробіток. Тому англомовним українцям треба активно переконувати поділитись копієчкою задля порятунку Євпропи, Америки, світу, українських дітей
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26.02.2024 13:25 Відповісти
У нас зараз судять полковника Червінського, "розслідують діяльність" комбрига полковника Водолазького, комбата "Дикого Поля" майора Малахова, Сергія Пашинського... Викликали на допит Тетяну Чорновіл. Мабуть, не закритими є кримінальні справи проти Ріфмастера й Марусі Звіробій.
Це люди, які боронили й боронять Україну.
То що дивуватися американцям?..
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26.02.2024 13:30 Відповісти
Заборона на постачання військової допомоги в Україну , називається , Трамп! Ця особа потребує великих грошей , тільки на штраф , згідно останього судового рішення , Трампу потрібно сплатити у казн По всьому , пан Байден боїться конфротації з Трампом , робить вигляд , що нічого вдіяти не може, хоча , як-би , бажає ! у США , біля 500 млнл долярів, а ще не одна справа проти нього розглядається у судах ! Він надіється , що путлер йому " підкине " мільярд- другий! Звідси і заборона на поставки зброї , виділеня фінансової допомоги , що успішно робить його "шістка" в Конгресі США , такий собі Джонсон!
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26.02.2024 13:31 Відповісти
4,4 млрд доларів затримує Байден, а повинен в цьому Трамп. Дивна логіка.
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26.02.2024 13:44 Відповісти
"На одному відео, отриманому The Times, видно, як він розрізає російську шапку та мочиться на неї."
Наша людина.
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26.02.2024 13:46 Відповісти
https://uakino.club/filmy/genre_comedy/1622-vyna-charl-vlsona.html

Війна Чарлі Вілсона
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26.02.2024 13:51 Відповісти
Мавзолейные обезьяны Вермахта..если вы так ненавидите бандеровца Зеленского, то не не выбирайте его на в одной срок.. БЫДЛО Мавзолейное путлера 👹🇩🇪👽
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26.02.2024 15:30 Відповісти
Хуцпоца.
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26.02.2024 16:23 Відповісти
Чую вонь кремлевских провокаций...😠
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26.02.2024 15:40 Відповісти
Цікаво, якщо Комісія з безпеки та співробітництва в Європі така свята, чому вона не заборонить РФ кидати бомби на мирних людей в Україні
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26.02.2024 16:17 Відповісти
То есть опг трамма хорошие а Украине помогать не льзя.
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26.02.2024 20:44 Відповісти
ирану можно, сев. корее можно россии все передавать. А сша (харанты с*ные) - под следствие за помощь Украине
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26.02.2024 23:46 Відповісти
 
 