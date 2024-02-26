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конфіскація (806) росія (63594) Сілуанов (94) заморожені активи (472)

РФ відповість "симетрично" на дії Заходу у разі конфіскації її заморожених активів за кордоном, - міністр фінансів РФ Сілуанов

рублі,активи

Російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія відповість "симетрично" на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані проти її заморожених активів за кордоном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У нас також не менше заморожених активів, ніж у Заходу", - наголосив Сілуанов.

Однак міністр не уточнив, які саме західні активи мав на увазі, але, ймовірно, йшлося про заморожені золото-валютні резерви Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід має діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ, - Сунак

Широкомасштабні міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, заблокували низку активів за кордоном, включаючи близько 300 мільярдів доларів, що належать Центробанку Росії. Кампанія політиків та активістів, спрямована на те, щоб забрати ці активи та передати виручені кошти Києву, набирає обертів.

Агентство нагадує, що Росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на спеціальних рахунках типу "С" після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках перебувало понад 280 мільярдів рублів (3 мільярди доларів).

Відтоді ЦБ РФ не розкриває суму заморожених активів, хоча в червні минулого року російський "Інтерфакс" повідомляв, що до кінця 2022 року ця сума зросла до майже 600 мільярдів рублів (6,4 мільярда доларів).

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила в лютому, що кошти поступово накопичуються на рахунках "С", в основному коштом виплат дивідендів, купонів і погашення боргу за облігаціями.

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Топ коментарі
+11
Вкладывал этот Запад в российскую экономику миллиарды, строил заводы, обеспечивал рабочие места и такая "благодарность", а то так бы и жили с отсталыми советскими технологиями, которые тоже все в основном ворованные у Запада.
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26.02.2024 13:18
+11
Американцам и Европейцам запретят посещать параши в параше.
На снимке очередь свинособак в туалэт типа сортир на льду Байкала.
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26.02.2024 13:25
+8
Блііін! 😲 Напевне конфіскують у глубінного народа кацапії імпортні тєлєвізори і пралки для отримання мікрочипів, а також штани "Абібас" "Адідас"? 🤔
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26.02.2024 13:17
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26.02.2024 13:13 Відповісти
Конфскують свої активи на користь України???
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26.02.2024 13:14 Відповісти
Блііін! 😲 Напевне конфіскують у глубінного народа кацапії імпортні тєлєвізори і пралки для отримання мікрочипів, а також штани "Абібас" "Адідас"? 🤔
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26.02.2024 13:17 Відповісти
Вкладывал этот Запад в российскую экономику миллиарды, строил заводы, обеспечивал рабочие места и такая "благодарность", а то так бы и жили с отсталыми советскими технологиями, которые тоже все в основном ворованные у Запада.
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26.02.2024 13:18 Відповісти
Так. А в Україну не вливали бабло.
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26.02.2024 14:46 Відповісти
Рузьге боєвиє хорохорькі на марше?
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26.02.2024 13:20 Відповісти
Тоді був хорросс Гарбачьов, а зараз може Женанавальнава...
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26.02.2024 13:31 Відповісти
Американцам и Европейцам запретят посещать параши в параше.
На снимке очередь свинособак в туалэт типа сортир на льду Байкала.
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26.02.2024 13:25 Відповісти
Пздц, з відкіля п"ють, туди і серуть...
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26.02.2024 13:46 Відповісти
А казали що з байкалу можна воду пити. Мабуть вже ні
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Кацапам можно. Они же даже чистую мочу пьют. Причём в ассортименте.
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26.02.2024 16:56 Відповісти
мабуть американські вклади в рублях заморозять
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26.02.2024 13:38 Відповісти
частки в нафтогазових та інших компаніях

навіть газпром тільки на 50% російська
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26.02.2024 14:25 Відповісти
Невже, в сруськам міре, на ягель перейдуть з боярою!!
Але своїх дітей, у Кремлі,на московію не забирають, із дикого для них заходу! Нехай, так і «мучаються» на Заході ….
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26.02.2024 13:41 Відповісти
Вони збираються заморозити активи тих західних компаній, що не пішли з ринку московії після повномаштабного вторгнення? 🤔
Це в стилі "на зло мамі відморожу вуха"?
Нє, най роблять! Може усілякі "це просто бізнес" хоч через власний гаманець почнуть щось розуміти...
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26.02.2024 13:42 Відповісти
Все так приватних компаній(державних як рашкині нема),і тих що пішли і тих що лишились,але для України погано те що ці компанії теж хочуть покрити свої збитки за рахунок активів Центробанку,і їхні юристи більш проворні,навіть якщо дійде до *дележа*то нам лишаться *рожки та ножки*.
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26.02.2024 14:56 Відповісти
Блеф, шантаж і провокація...
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26.02.2024 13:48 Відповісти
Хто не встиг забрати бізнес з расеї - той нехай не нарікає.
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26.02.2024 14:01 Відповісти
посцьіть з трьібуньі всратого оон/обсє?
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26.02.2024 16:22 Відповісти
Это уже не активы пида рассии. 🤣🤣🤣🤣
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26.02.2024 16:26 Відповісти
Симметричный ответ?
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26.02.2024 16:59 Відповісти
 
 