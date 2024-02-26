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Миколаївська область (2207) СБУ (12513) колабораціонізм (1122)

Розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час окупації Миколаївщини: СБУ затримала зрадника

сбу

На Хмельниччині затримали жителя Миколаївщини, який під час окупації годував угруповання "кадирівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, житель селища Новопетрівка Снігурівського району під час окупації громади розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до населеного пункту.

"Встановлено, що "їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф.

Крім того чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Після деокупації селища чоловік переїхав до Хмельницького як переселенець. Таким чином він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та затримали.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+10
Дебил в квадрате 🤣
Сначала помогал кадырковцам, а потом не хватило ума уехать на расею
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26.02.2024 13:27
+7
Чужии серед своіх і свіи серед чужих - розстріляти нах
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26.02.2024 13:33
+5
Оперативно, не пройшло і два роки...
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26.02.2024 13:33
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Дебил в квадрате 🤣
Сначала помогал кадырковцам, а потом не хватило ума уехать на расею
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26.02.2024 13:27 Відповісти
Мабуть дупло було настільки роздовбане шо навіть вівцейоби побрезгували та з собою не забрали...
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26.02.2024 13:55 Відповісти
Кому он нужен на россии? Такие дураки разового использования.
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26.02.2024 14:35 Відповісти
ще й дпомогу, як біженець, отримував 100% Повернить його на пару годин до Снігурівки
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26.02.2024 13:30 Відповісти
Чужии серед своіх і свіи серед чужих - розстріляти нах
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26.02.2024 13:33 Відповісти
Оперативно, не пройшло і два роки...
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26.02.2024 13:33 Відповісти
Це ще один, з численних ригоАНАОІВ від мертвечука-сівковича, які в Системі харчування заробляв…
«Затримати» треба його за ноги, поки він на ліхтарному стовпі не вовисне… За 10 років московської війни, таких ЖДУНІВ-коригувальників, тільки судді МАЙДАНУ осуджували і фсьо… За смерть з московії, якій ЖДУНИ, надавали КРИВАВУ допомогу в убивстві Українців !!
Мобуть привладні, сподіваються на дієву допомогу, від самих Українців…
Слава Україні!! Пильнуймо осіб привладних! Конституцію треба виконувати, а не спотворювати!
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26.02.2024 13:34 Відповісти
90% колаборантів та зрадників не володіють українською мовою. Хто б що не говорив але мова є індикатором патріотизму. До речі, за все життя жодного разу не зустрічав підораса який би розмовляв українською... за винятком одного міністра юстиції. Він і зараз в Конституційному Суді...
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26.02.2024 13:34 Відповісти
Трішки не згідний їх вистачає любителів кацапських грошей а ще в голові радянський союз.
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26.02.2024 13:37 Відповісти
Чомусь і мене це дивує, якийсь ефект цікавий!
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26.02.2024 13:42 Відповісти
Любитель ішаків. Пробачити і на гіляку.
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26.02.2024 13:35 Відповісти
пять років тюрьми ??????? з такого покарання зрадники -ублюдки сміються ! тупорилий міністр юстиціїї малюска--ДЕ ЗАКОН,який за ці злочини,в військовий час, буде саджати років на двадцять з конфіскацією майна,в московії за дотик до поліцая дають до десяти ! років !!! зелене кодло ,коли ви почнети працювати ?
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26.02.2024 13:40 Відповісти
як завжди згубила жадність пішов за виплатами для переселенців
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26.02.2024 13:42 Відповісти
Повісити падлюку за зраду т😡
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26.02.2024 13:50 Відповісти
так.бо воно саме і є кадирівець.по національності💩
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26.02.2024 14:48 Відповісти
может он гей???
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26.02.2024 14:57 Відповісти
Для чого ретушують обличчя? Але й з ретушшю видно,що це якийсь муслім-кавказець....
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26.02.2024 15:34 Відповісти
 
 