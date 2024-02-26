Розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час окупації Миколаївщини: СБУ затримала зрадника

На Хмельниччині затримали жителя Миколаївщини, який під час окупації годував угруповання "кадирівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, житель селища Новопетрівка Снігурівського району під час окупації громади розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до населеного пункту.

"Встановлено, що "їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф.

Крім того чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. У подальшому загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Після деокупації селища чоловік переїхав до Хмельницького як переселенець. Таким чином він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та затримали.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

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