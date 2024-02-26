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росія (63594) Естонія (1546) Херем (6)

Росія не має "больового порогу", сподіватися на це марно, - глава Сил оборони Естонії Херем

мартін,херем

Коли два роки тому Росія почала повномасштабну війну в Україні, всі думали, що у Росії є якийсь больовий поріг, але зараз його неможливо виміряти й розраховувати на це не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем.

"Нині Україні вдалося відтіснити Росію з дуже великих територій, куди російські війська спочатку змогли дістатися. За останній час серйозних змін на фронті не відбулося.

Але я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну", - сказав Херем.

Він додав, що Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед.

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"Якщо раніше ми вважали, що у Росії є якась межа втрат, то зараз говорити про це не доводиться", – сказав Херем.

Також, за його словами, не варто очікувати на послаблення запасу стійкості російського суспільства.

"Раніше ми сподівалися на те, що російське населення зламається, але зараз можна спостерігати зовсім іншу картину. Люди, які раніше отримували кілька сотень доларів на місяць, тепер з великим бажанням підписують контракти на участь у війні за 2000 євро або доларів на місяць.  Особи, які втратили роботу через санкції, тепер задіяні у військовій промисловості. Вони також вважають, що рятують світ від гнилої західної культури і всього такого. Тож це працює", – зазначив Херем.

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Топ коментарі
+9
Так, ви недооцінили росію.
Це набагато більш небезпечний ворог, ніж ви думали.
І друге, в чому ви продовжуєте її недооцінювати - це в здатності проводити спецоперації. В тому числі дуже глибокі та масштабні.
Як от спецоперація з доведення народам західних країн, що автократія та соціалізм кращі, ніж демократія та капіталізм.
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26.02.2024 13:37
+9
Звичайно що і в рашки є больовий поріг, питання тільки в засобах ураження та швидкості знищення її військ. Якби Україна мала усі їй потрібні засоби ведення війни, то втрати у кілька тисяч орків вдень, за який місяць-два швидко б освіжили та поставили її на місце!
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26.02.2024 13:40
+6
угу, так воно і є насправді..., на жаль, не всі це розуміють на Заході... вони міряють російське суспільство своїми західними мірками, де життя кожного має значення... на росії має значення тільки життя однієї людини, всі інші - це ресурс...
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26.02.2024 13:39
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Так, ви недооцінили росію.
Це набагато більш небезпечний ворог, ніж ви думали.
І друге, в чому ви продовжуєте її недооцінювати - це в здатності проводити спецоперації. В тому числі дуже глибокі та масштабні.
Як от спецоперація з доведення народам західних країн, що автократія та соціалізм кращі, ніж демократія та капіталізм.
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26.02.2024 13:37 Відповісти
Захоплення за рік пів відсотка території України масштабною операцією не назвеш як і безглузду десятирічну бійню, у якій кремлівський бездар поклав сотні тисяч кацапів, випустив ракети на десятки мільярдів доларів по трансформаторах і у ворога горить світло. х#йло це не полководець, а чекіст, каратель, який чудово розуміє, що не з його прмітивними мізками перемогти у чесній великій битві, тому во не веде підлу війну за допомогою підкупу, шантажу, бо не здатне на щось більше. Лише завдяки зрадникам, які розмінували чонгар х#йло досягло найбільших успіхів у 2022 році ну а далі коли все по дорослому, у чесному бою проти цілого народу за 10 років навіть одну українську область повністю захопити слабо
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26.02.2024 14:02 Відповісти
Успішні спецоперації - це Фіцо, Орбан, Трамп, сирійці в Німеччині та польські фермери вздовж кордонів. І все ніби якось само так сталось, доказатєльств, что ето россія, нєт.
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26.02.2024 14:54 Відповісти
Це все лише мала заноза у дупі. Неприємно, але цивілізованому світу жити з цим можна
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26.02.2024 15:14 Відповісти
Это если смотреть сейчас, а если в долгосрочной перспективе?
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26.02.2024 16:41 Відповісти
Від малих скалок буває велика гангрена чи правець.
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26.02.2024 18:06 Відповісти
Совдепія, з млн в'язнів у таборах ГУЛАГУ, до 1990 років «дивно забула» про них!
Про млн полонених савецкіх осіб на території Німеччини, у 2СВ, і поготів «дивно ЗАБУЛИ» в Кремлі !! Одне победобесіє і алкашня з вялічієм..
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26.02.2024 13:38 Відповісти
Не забувай про ГКЧП, як валяли пам'ятники радянським катам у 90-і, ніжки буша. победобесіє швидку переміг голодний шлунок. Алкашня з вялічієм вже продала і завтра продасть родину за джинсі зі жвачкою
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26.02.2024 14:05 Відповісти
угу, так воно і є насправді..., на жаль, не всі це розуміють на Заході... вони міряють російське суспільство своїми західними мірками, де життя кожного має значення... на росії має значення тільки життя однієї людини, всі інші - це ресурс...
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26.02.2024 13:39 Відповісти
Рашка не має больового порогу але, больовий поріг мають т.з малі народи - чеченці, буряти, дагестанці, башкіри. Найближчим часом ці народи зроблять висновки що відноситися до хрюских смертельно небеспечно для їх народів і це приведе до спалаху всередині Рашки
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26.02.2024 13:40 Відповісти
Я б не був таким оптимістом.Вони загнані під плінтус,і війна єдиний спосіб хоч якось вибратись з цього дна,хоча і це ще не гарантія.Або вмерти.Їхнє життя не цінується так як в нормальних державах,тому вони йтимуть покірно на смерть і все.І хоч десь почують себе кимось,маючи владу на окупованих територіях над населенням
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26.02.2024 13:45 Відповісти
Кавказ по аналогії - це жар присипанний листям. Рано чи пізно спалахне.
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26.02.2024 13:49 Відповісти
Та досить вже робити з кацапів термінаторів. Подивись відосики у телеграмі як ці нікчеми красиво подихають і тоді дізнаєшся мають вони больвий порог чи ні
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26.02.2024 14:07 Відповісти
их очень много и они ддосят просто наших героев. Все по Гегелю - от количественных преобразований к качественному скачку.
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26.02.2024 16:42 Відповісти
Багато, але вони нікуди не подінуться, якщо їх не знищити. А не знищити їх просто не можливо, бо інакще вони знищать десятки мільйонів цивільних українців. Тому їх треба премолоти аби врятувати народ, бо не можна залишатибеззахисних цивільних не розтерзання ворогу
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26.02.2024 16:46 Відповісти
Звичайно що і в рашки є больовий поріг, питання тільки в засобах ураження та швидкості знищення її військ. Якби Україна мала усі їй потрібні засоби ведення війни, то втрати у кілька тисяч орків вдень, за який місяць-два швидко б освіжили та поставили її на місце!
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26.02.2024 13:40 Відповісти
Та ясно ж . У будь яких рабів больового порогу нема . Вони будуть терпіти хоч їх і вбиватимуть .
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26.02.2024 13:40 Відповісти
Так думав колись російськи цар Микола ІІ. Перебив 2 мільйони у Першій світовій війні і кацапи потім його зкинули та звіряче вбили, коли зрозуміли, що кацапів покрошить. Цар знав що кацапи віками жили у кріпацтві, подиєхали та терпіли усі знущання, але вийшов облом. Кацапи звісно ті ще терпіли, але там славетні традиції царевбивства, коли кацапи вбивають царя щоб врятувати свою шкуру.
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26.02.2024 14:12 Відповісти
Поспілкувався б він із ветеранами-афганцями та їх родичами і дізнався би чи мають вони больовий порог чи ні. Як би він побував у росії у 90-і то дізнався б як кацапи відносяться до війни в афгані, коли розпався СРСР та можна було висловлювати публічно своє відношення. Так і в цей раз після розвалу росії коли повернеться свобода слова світ зрозуміє просту і очевидну річ що кацапи не залізні і не підтримують цю безглузду для них війну
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26.02.2024 13:43 Відповісти
Підтримуюють аж бігом. Для цілих регіонів ********** війна єдине джерело добробуту.
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26.02.2024 13:47 Відповісти
У тому то і справа, що для того щоб дізнатися підтримують чи ні потрібно, аби повернулася свобода слово. У СРСР всі теж ну начеб-то мовчки підтримували війну в афгані - бо звісно всі боялися слово проти сказати, але потім правда розкрилася для всіх - розкриється і далі. Якщо ти віриш брехні пропаганонів, до х#йла підртимає народ - ну вірь далі, але далекоглядні люди, які мають життєвий досвід вже не ведуться на таку пропаганду.
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26.02.2024 13:52 Відповісти
Досвід не має значення якщо розуму скласти 2+2 не вистачає з дитинства. Свого часу я в 18 років категорично відмовився виконувати "інтернаціональний борг". Трошки відгріб за це. Ну там стаття, зняття статті і 2 роки рабства в стройбаті. Сам бачив в воєнкоматі височенні стопки заяв з проханням українців направити на службу в Афганістан... Пропаганда не впливає лише на 2% населення.
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26.02.2024 14:00 Відповісти
Пригадай, як совки масово ненавиділи радянську владу у 90-і за виключенням кількох відсотків відбитих на голову, які стали посміховиськом для всього народу. От так вплинули 70 років пропаганди. Та клали болт на попаганду в усі часи. Власна шкура, шлунок, гаманець завжди були і будуть на прешому місці. Просто ти побачив стопки заяв кілька відсотків даунів, а окрім них була майже уся країна, яка призирала радянську владу і клала болт інтернаціональний борг
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26.02.2024 14:18 Відповісти
До 90-х були 80-і та 70-і. Я їх теж дуже добре памятаю. Справжню, тобто професійно виготовлену, пропаганду звичайні люди навіть не помічають, а "імплементовані" тези глибоко приникають в голови і стають частиною системи переконань та вірувань населення. Кажете "власний шлунок і гаманець"? Якби не так. В СРСР робітники отримували 7 копійок з заробленого карбованця, а селяни 2 копійки і не мали паспортів до 1974 року. В магазинах величезні черги за справжнім гівном яке жердли і яке на себе натягали.. І ніхто не протестував! Всі були занадто щасливі від того що "немає війни", голоду і "воронки не забирають щоночі". Саме це кацапи і хочуть повторити...
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26.02.2024 14:31 Відповісти
Не порівнюйте совок.Там все було інакше.
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26.02.2024 13:48 Відповісти
У тому то і справа, що кремлівське х#йло возомниело себе ср@ліним чи членіним і втілює божевільну ідею відродити совок, навіть після того, своїми очима бачив, що радянська держава не життєздатна, приречена на розвал, чудово знає причини, але свідомо штовхає свою країну наступити на ті ж граблі.
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26.02.2024 13:55 Відповісти
А КНР теж не життєздатна? Теж приречена на розвал?
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27.02.2024 05:39 Відповісти
Все живе має больовий поріг. У кацапів він досить високий, але не безмежний. Коли їх починаєш реально бити ногами вони скавчать, але коли гинуть їх діти та жінки вони просто бухають. Вони "товстошкірі" і морально тупі, але легко прострілюються наскрізь.
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26.02.2024 13:46 Відповісти
Навіть кчцапи мають больовий поріг. Наприклад, тренований спецназівець теж начебто не має больового порогу, чи у нього аін вкрай низький. Так, втрата кінцівки не робить його небоєздатним. А втрата голови? Він зможе без голови виконувати свої функції? Ні! Так само повне знищення москви - це і є той больовий поріг, який зробить кацапів небоєздатними. От лише Захід не хоче бачити очевидних речей, тому вигадує містику про безсмертних кацапів.
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26.02.2024 13:46 Відповісти
Кремль не має больового порогу, а от республіки Рашки мають - вже почалися гойдалки і люди стали розуміти що хрюскими добре бути коли нема війни, а під час війни буди хрюским смертельно небеспечно. Перші признаки в Башкірії і саме звідтіля зазвичай розгораєтються війни Кавказа проти Московії
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26.02.2024 13:47 Відповісти
Я кацапов знаю с детства, так получилось. Дед уехал на Урал @подымать целину@. Есть опыт общения с лаптежниками. Их, при встрече, надо очень сильно ****** в пятак. И чем сильнее вдариш, тем дружелюбнее он к тебе будет относиться. Вот такая недопропонятая, «русская душа».
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26.02.2024 13:56 Відповісти
Так на московию ещё и не давили по настоящему. Жизни холопов для них стоят меньше, чем ничего, а бояре и их кошельки не страдают от войны. Если бы параллельно уничтожению холопов оккупантов уничтожались бояре, отбиралось и уничтожалось их имущество, вот тогда эффект был бы гарантированно.
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26.02.2024 13:58 Відповісти
Люди всегда видят то что хотят видеть. Это природа человека. На Западе просто не хватает профессионалов, чтобы сложить дважды два, одни эмоции.
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26.02.2024 14:03 Відповісти
Міф русні. Ми ще не добралися до цього порогу але він вже недалеко
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26.02.2024 14:06 Відповісти
У всіх є кнопка, головне знати де вона ( Пригоди електроніка)
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26.02.2024 14:12 Відповісти
Не там шукають той "больовий поріг".
Він - у нафтогазових магістралях і трубопроводах.
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26.02.2024 14:40 Відповісти
Рф має больовий поріг.Але до нас це не доходить.Рф міста і селища ще 1,5 року тому потрібно було накривати всим тим чим можемо дістати.Саме усвідомлення населення що доних прийшла війна дає потужних рух на завершення війни в самій країні.А ми це так і не зрозуміли.За кожен обстріл Харкова Сум і інших міст потрібно рівняти на тій стороні все.Щоб вони розуміли що негайно буде відповідь.Ми цього не робимо.А там ворог .Немає там людей там ворог !Ось тому там є підримка і не усвідомлення що таке війна.А ми стали країною тиром яка дозволила це все.Бо все кажемо що партнери скажуть що там люди.Тут люди гинуть це важливо.А що хто скаже пофіг.І зброя буде йти якщо надумали.А зараз і без того що вони кажуть проблеми зі зброєю і що це варто того щоб не знищувати ворога?Їх міста повинні палати і взлітати !Там ворог повинен бути фізично знищений.
І ця гра в добрих і цивілозованих призвела лише до погіршення ситуцації бо рф вважає це слабкістю і грає на цьому.А кби там розуміли що нікого жаліти не будемо і знищемо все тоді зовсім по іншому було.Ми дозволяємо їм спокійно нас вбивати !
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26.02.2024 15:32 Відповісти
Ну прямо нема. Це він вже перегнув. Але поріг цей у них досить глибокий.
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26.02.2024 15:40 Відповісти
Болевой порог.. это когда Зоя Космодемьянская мочила в сортире дяревню Петрищево... Зеленский должен дать Космодемьянской Звание ХЕРой Украины 🇺🇦✊🔱
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26.02.2024 16:00 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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26.02.2024 16:34 Відповісти
Можно короче: русизм - это национальная черта, для носителей которой единственное счастье в мире, это делать других несчастными.
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26.02.2024 16:49 Відповісти
Тогда надо бить на поражение и бить сразу всей мощью. Раз болевой порог отсутствует. Если нарик под коксом лезет на тебя с ножом, то "долгосрочная стратегия", это самоубийство.
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26.02.2024 16:45 Відповісти
Про это Херем и говорит: "Когда русские пересекут границу, то наша цель должна быть не сдерживать их, а убить их всех до последнего." Конец цитаты.
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26.02.2024 16:55 Відповісти
Спокойно смотреть как на чувака, твоего соседа ломиться нарик с ножом и при этом думать - ну когда на меня полезет вот я его ого! Вот я ему сразу вломлю! Это разве не идиотизм?
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26.02.2024 16:59 Відповісти
Спокойно? А что нам делать надо по Вашему? Эстония поставляла и продолжпет поставлять Украине все оружие что только могла, и даже то что нельзя было, временно оголяя свой бок. Численность Сил обороны и расходы увеличили в два раза. Эстония в 2023 году была самым крупным покупателем оружия в Европе не только по отношению к численности населения, но и в абсолютном выражении. Эстонские добровольцы воюют вместе с украинцами, только недавно одного побратима похоронил. Мы волонтерим, политики уговаривают лидеров других стран дать больше оружия, делать хоть чуточку больше чем удобно. Что еще?
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26.02.2024 17:22 Відповісти
Тая я не про Эстонию. Прибалктика и так сделал много. Я про "коллективный Запад".
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26.02.2024 17:49 Відповісти
Тогда согласен на все 100. Отношение меняется, но уж очень медленно, к сожалению.
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26.02.2024 18:32 Відповісти
оно меняется, когда уже поздно и до одного места. Когда мы волали, дайте то, дайте это, что нам говорили? нельзя, эскалация. Теперь одни уроды блокируют границу и рассыпают зерно, другие собачатся за мексиканцев, а у нас люди каждый день пачками гибнут, территорию, которую отвоевали теряем назад, потому что сволочной "цивилизованный" запад хуже гнид!
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26.02.2024 23:43 Відповісти
Удивительно как Европа наступает на грабли. Хотя сейчас ситуация даже хуже, чем была в прошлом веке. Тогда все же люди были более толстокожими. Современные европейцы....не представляю их просто никак не представляю в окопах и в дождь и в мороз.
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27.02.2024 12:01 Відповісти
Не удивительно, так ведь было всегда - чем больше поколении живет в (сравнительном) мире, тем слабее становится страна в военном и психическом плане, тем меньше у нее готовности отстоять свои же принципы и идеалы и тем больше у она тратит энергии для решения совершенно мнимых "проблем". Западная Европа панически боится эскаляции. Ну, вы же знаете: "Лишь бы не было войны!" Пропуская нюанс, что западный мир УЖЕ в войне с Россией, ибо нельзя учить военных одной из сторон и дать им в реки оружие, не будучи участником. Просто удобно прятать голову в песке, думая, что неучастие в военных операциях как-то меняет восприятие другой стороны конфликта. Не потому что они в западной Европе и в США такие гниды. Просто страшно, и слишком много можно потерять. Просто человеческая сущность - тянуть одеяло прежде всего на себя и уходить от ответственности.
Мы, Украина и страны Балтии, имели возможность испытать на себе совок и "щедрость русской души," больше не хочется. Нам объяснять ничего не надо. МЫ ЗНАЕМ. Оттого и нарратив у нас другой. Вот только что читал в нашем государственном медиаканале нашу ответку Шольцу: "Нам не эскаляции бояться надо в данной ситуации, а собраться духом и силой, и эскалировать САМИМ." Конец цитаты. Среди эстонцев распространяется мнение, что мы должны показать Кремлю, что не боимся эскалации до конца, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Что мы готовы убить их всех до последнего. Но запад боится
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27.02.2024 13:29 Відповісти
Тогда нас всех ждут еще более тяжелые времена чем те, что сейчас.
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27.02.2024 18:20 Відповісти
https://rus.err.ee/1609265438/ilmar-raag-vozmozhno-zapadu-sleduet-samomu-pojti-na-jeskalaciju
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27.02.2024 13:33 Відповісти
 
 