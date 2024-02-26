Росія не має "больового порогу", сподіватися на це марно, - глава Сил оборони Естонії Херем
Коли два роки тому Росія почала повномасштабну війну в Україні, всі думали, що у Росії є якийсь больовий поріг, але зараз його неможливо виміряти й розраховувати на це не варто.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем.
"Нині Україні вдалося відтіснити Росію з дуже великих територій, куди російські війська спочатку змогли дістатися. За останній час серйозних змін на фронті не відбулося.
Але я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну", - сказав Херем.
Він додав, що Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед.
"Якщо раніше ми вважали, що у Росії є якась межа втрат, то зараз говорити про це не доводиться", – сказав Херем.
Також, за його словами, не варто очікувати на послаблення запасу стійкості російського суспільства.
"Раніше ми сподівалися на те, що російське населення зламається, але зараз можна спостерігати зовсім іншу картину. Люди, які раніше отримували кілька сотень доларів на місяць, тепер з великим бажанням підписують контракти на участь у війні за 2000 євро або доларів на місяць. Особи, які втратили роботу через санкції, тепер задіяні у військовій промисловості. Вони також вважають, що рятують світ від гнилої західної культури і всього такого. Тож це працює", – зазначив Херем.
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Це набагато більш небезпечний ворог, ніж ви думали.
І друге, в чому ви продовжуєте її недооцінювати - це в здатності проводити спецоперації. В тому числі дуже глибокі та масштабні.
Як от спецоперація з доведення народам західних країн, що автократія та соціалізм кращі, ніж демократія та капіталізм.
Про млн полонених савецкіх осіб на території Німеччини, у 2СВ, і поготів «дивно ЗАБУЛИ» в Кремлі !! Одне победобесіє і алкашня з вялічієм..
Він - у нафтогазових магістралях і трубопроводах.
І ця гра в добрих і цивілозованих призвела лише до погіршення ситуцації бо рф вважає це слабкістю і грає на цьому.А кби там розуміли що нікого жаліти не будемо і знищемо все тоді зовсім по іншому було.Ми дозволяємо їм спокійно нас вбивати !
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Мы, Украина и страны Балтии, имели возможность испытать на себе совок и "щедрость русской души," больше не хочется. Нам объяснять ничего не надо. МЫ ЗНАЕМ. Оттого и нарратив у нас другой. Вот только что читал в нашем государственном медиаканале нашу ответку Шольцу: "Нам не эскаляции бояться надо в данной ситуации, а собраться духом и силой, и эскалировать САМИМ." Конец цитаты. Среди эстонцев распространяется мнение, что мы должны показать Кремлю, что не боимся эскалации до конца, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Что мы готовы убить их всех до последнего. Но запад боится