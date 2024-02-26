Боррель запропонує країнам ЄС створити фонд для України з розробки безпілотників та ШІ

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонує країнам-членам ЄС створити фонд допомоги для України з розробки дронів і штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Diario.

"Я збираюся запропонувати державам-членам фонд для допомоги Україні в розробці нових інструментів цієї війни: безпілотників і штучного інтелекту", - заявив Боррель.

За словами дипломата, війна вирішуватиметься переважно шляхом систем зв'язку і наведення.

"Це невеликі безпілотники, дальність польоту яких становить 20 кілометрів, вони несуть двокілограмовий заряд вибухівки, коштують дуже мало і більше не потрібні, щоб знищити танк", - наголосив він.

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"Танки використовуються як статична артилерія, вони не виходять на відкритий простір. На них або падає безпілотник, або під них підкладають міну. Усе видно на полі бою", - пояснив глава дипломатії ЄС.

Боррель зазначив, що зараз необхідно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни.

"Перед обличчям масованих атак малих безпілотників, схожих на рій ос, захисна альтернатива - заглушити систему зв'язку. Якщо ви можете контролювати спектр, дрон марний. Ми повинні нести класичні боєприпаси й підтримувати їх у сучасних аспектах ведення війни, таких як штучний інтелект. Потрібно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни. І вони це роблять, поки що з великою майстерністю, але їм потрібно більше", - додав Боррель.

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