Агресія РФ почалася 10 років тому. США непохитні: ми ніколи не визнаємо окупацію Криму Росією, - посол Брінк

Сполучені Штати ніколи не визнають спробу окупації Криму російськими загарбниками. З початку вторгнення РФ до півострова почалися порушення прав людини, викрадення і катування кримських татар та інших громадян України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X у День кримського спротиву російській окупації, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що російська агресія проти України почалася 10 років тому і була явним порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України та спробою забрати свободу її народу.

"Із вторгненням Росії почалися порушення прав людини, викрадення та катування кримських татар та інших громадян України, які проживають на півострові. Світ став свідком, як кримські татари стають обʼєктами політичних репресій з боку Росії", - наголосила Брінк.

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Посол США зауважила, що, як і на інших окупованих територіях України, Росія використовує депортацію та незаконне переміщення громадян України, включаючи дітей, щоб знищити ідентичність нації.

Але культура і традиції кримських татар та інших корінних народів України залишаються живими й сильними, наголосила дипломатка.

"У 10-річчя цього незаконного акту Росії Сполучені Штати непохитні: ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Крим – це Україна", - резюмувала посол.

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