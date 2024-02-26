УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6160 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
754 21
Крим (14082) окупація (6537) США (21024) Брінк (222)

Агресія РФ почалася 10 років тому. США непохитні: ми ніколи не визнаємо окупацію Криму Росією, - посол Брінк

шмигаль,брінк

Сполучені Штати ніколи не визнають спробу окупації Криму російськими загарбниками. З початку вторгнення РФ до півострова почалися порушення прав людини, викрадення і катування кримських татар та інших громадян України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X у День кримського спротиву російській окупації, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що російська агресія проти України почалася 10 років тому і була явним порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України та спробою забрати свободу її народу.

"Із вторгненням Росії почалися порушення прав людини, викрадення та катування кримських татар та інших громадян України, які проживають на півострові. Світ став свідком, як кримські татари стають обʼєктами політичних репресій з боку Росії", - наголосила Брінк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активісти "Жовтої стрічки" підняли прапор України на вершину кримської гори. ФОТО

Посол США зауважила, що, як і на інших окупованих територіях України, Росія використовує депортацію та незаконне переміщення громадян України, включаючи дітей, щоб знищити ідентичність нації.

Але культура і традиції кримських татар та інших корінних народів України залишаються живими й сильними, наголосила дипломатка.

"У 10-річчя цього незаконного акту Росії Сполучені Штати непохитні: ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією. Крим – це Україна", - резюмувала посол.

Читайте також: В окупованому Криму до Дня єднання вивісили прапор України, - "Жовта стрічка". ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Саме правильне рішення для США і НАТО це підписати з Україною договір військового партнерства та прийняти Україну в блок НАТО в кордонах 1991 року. Після чого заблокувати кордони з Рашкою щоб навіть голка з территорії помойки не пролізла на міжнародний ринок. Через 2-3 роки рашка піде на любі умови.
показати весь коментар
26.02.2024 14:02
+5
Ну - так - 10р назад США непохитно не визнала окупацію Криму - а толку
показати весь коментар
26.02.2024 13:58
+4
США як ініціатор договору винні Україні беспеку - Ціна беспеки в договорі не зазначалась, тому про гроші не має бути речі. За росходи США на беспеку України мають покарати Рашку. Як і в випадку з порушенням ПДР - платить порушник, а не жертва.
показати весь коментар
26.02.2024 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну - так - 10р назад США непохитно не визнала окупацію Криму - а толку
показати весь коментар
26.02.2024 13:58 Відповісти
Малувато буде. Більшовиків теж десятиліттями не визнавали а потім визнали. Ще й врятували імперію від остаточного краху у дев'яності.
показати весь коментар
26.02.2024 14:49 Відповісти
Де в чорта взявся той Буш з окорочками?
Мабуть, думав, що кацапня дякуватиме.
Аякже!
Жерли та матюкали "пиндосив"...
показати весь коментар
26.02.2024 17:40 Відповісти
Ми непохитні - ну типу як, скеля у горах, стоїть собі і стоїть, нікому не заважає, ні на що не впливає.
показати весь коментар
26.02.2024 13:59 Відповісти
Дуже вдячні США за підтримку і допомогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
26.02.2024 13:59 Відповісти
Особливо з грудня й до цього часу.
показати весь коментар
26.02.2024 17:41 Відповісти
А пуйла після 17.03.24 визнаєте як "mr. president"?

Чи так само, як і 18.03.18?
показати весь коментар
26.02.2024 13:59 Відповісти
https://www.nytimes.com/2018/03/20/us/politics/trump-putin-russia.html Trump Congratulates Putin, but Doesn't Mention Meddling in U.S.
показати весь коментар
26.02.2024 14:02 Відповісти


Підписання Будапештського меморандуму
показати весь коментар
26.02.2024 14:01 Відповісти
США як ініціатор договору винні Україні беспеку - Ціна беспеки в договорі не зазначалась, тому про гроші не має бути речі. За росходи США на беспеку України мають покарати Рашку. Як і в випадку з порушенням ПДР - платить порушник, а не жертва.
показати весь коментар
26.02.2024 14:08 Відповісти
Саме правильне рішення для США і НАТО це підписати з Україною договір військового партнерства та прийняти Україну в блок НАТО в кордонах 1991 року. Після чого заблокувати кордони з Рашкою щоб навіть голка з территорії помойки не пролізла на міжнародний ринок. Через 2-3 роки рашка піде на любі умови.
показати весь коментар
26.02.2024 14:02 Відповісти
Хорошо бы, эх...
показати весь коментар
26.02.2024 15:26 Відповісти
Було б дуже добре аби був закон про заборону будь яких відносин з московією до повного відновлення України у своїх кордонах...
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
показати весь коментар
26.02.2024 15:39 Відповісти
Заяви заяви заяви
На скільки вистачає уяви
Робити вже час починати
Бо тут за..лись чекати
показати весь коментар
26.02.2024 14:17 Відповісти
А віддали крим куйлу, коли у нас такі негаразди в Державі були..
показати весь коментар
26.02.2024 14:18 Відповісти
США непохитно ***********🤦
показати весь коментар
26.02.2024 15:37 Відповісти
Ми пам'ятаємо,як 10 років тому шоколадка у овальному кабінеті рвався у бій з кацапами! Навіть Джевелінів не дав!
показати весь коментар
26.02.2024 15:50 Відповісти
Какихнах "навить джавелинив"???
Наложили с байденом ЭМБАРГО на ЛЮБЫЕ ЛЕТАЛЬНЫЕ вооружения.
И прислали ДОПОМОГУ : три сотни списанных содатских одеял.
Не бронежилетов , не касок, не берцев, не термобелья, не тактических очков - ОДЕЯЛ.
НИЧЕГО, что могло бы помочь бойцам!
И они же правят сейчас с воплями "а вот Траааамп придеооот !!!!!...."
ДЖАВЕЛИНЫ дал как раз Трамп. И СТИНГЕРЫ. И снайперские комплексы.
Но укроСМИ об этом ни гу-гу, да и народ...комменты здесь почитайте, сколько помоев на Трампа льют.
показати весь коментар
26.02.2024 17:52 Відповісти
Було б дуже добре аби був закон про заборону будь яких відносин з московією до повного відновлення України у своїх кордонах...

До цього потрібно спонукати усі країни світу...

Розповсюджуємо!!!
показати весь коментар
26.02.2024 15:55 Відповісти
Не похитно можна казати і до другого пришестя,але це нічого не міняє в рашці,та що тут про рашку он жировик в ракетах використовує 70% вашої електроніки то про расею взагалі можна не говорити там сателітів купа через яких ваші чіпи до ракет поступають,але ви не похитні і дуже боїтесь щоб часом та недо країна не розвалилась.
показати весь коментар
26.02.2024 16:14 Відповісти
Шоб не было ИКСКОЛАЦЕИ !!!
Во !
показати весь коментар
26.02.2024 17:55 Відповісти
 
 