Уряд України передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розблокування кордону, - Зеленський
Український уряд підготував і передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Зроблено в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблему на кордоні з Польщею. І пропозиції були передані Єврокомісії, колегам з Польщі. Нам треба зробити все, щоб ситуація була вирішена, вирішена спокійно, прагматично, і щоб відповідні пропозиції запрацювали", - наголосив глава держави.
Він подякував українським аграріям і українському бізнесу за розуміння усіх наявних викликів і за "дуже достойну поведінку на кордоні України".
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Туск: пункти перетину кордону з Україною оголосять «критично важливою інфраструктурою» Польщі
Що подала Україна?
знов пішла на поступки туску та дуді?
Якщо Україна дала достойну відповідь -це нормально.