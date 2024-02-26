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Уряд України передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розблокування кордону, - Зеленський

володимир,зеленський

Український уряд підготував і передав Єврокомісії та Польщі пропозиції щодо розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Зроблено в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблему на кордоні з Польщею. І пропозиції були передані Єврокомісії, колегам з Польщі. Нам треба зробити все, щоб ситуація була вирішена, вирішена спокійно, прагматично, і щоб відповідні пропозиції запрацювали", - наголосив глава держави.

Він подякував українським аграріям і українському бізнесу за розуміння усіх наявних викликів і за "дуже достойну поведінку на кордоні України".

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ЗЕ-дилетант, этой проблемой надо было заниматься 3 мес назад, пока она не пришла в горячую фазу. У тебя есть МИД и министр? Вот это его вопрос.
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26.02.2024 14:16 Відповісти
22 лютого 2024
Туск: пункти перетину кордону з Україною оголосять «критично важливою інфраструктурою» Польщі
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26.02.2024 14:23 Відповісти
Як завжди: в хамсько-бидлятському стилі? Буду зовсім не здивованим!
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26.02.2024 14:36 Відповісти
А які це пропозиції?!???

Що подала Україна?

знов пішла на поступки туску та дуді?
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26.02.2024 15:40 Відповісти
Україна нічого не порушила. Порушила вимоги ЕС. Польща.

Якщо Україна дала достойну відповідь -це нормально.
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26.02.2024 15:42 Відповісти
...дуже швидко відбулося напрацювання документів, і потужно ...
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26.02.2024 18:59 Відповісти
Курва. Подайте скаргу в СОТ і Туск персонально буде гумовим кийком лупашити по спинах ту польсько-кремлівську вшивоту, ще й відбере всі дотації, які ЄС виділяє тим фермерам, які піддались на провокацію і пристали до блокування. Але це ж не можливо, щоб кремлівська вшивота боролась з кремлівською вшивотою
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26.02.2024 21:36 Відповісти
 
 