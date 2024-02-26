Рух метро на Теремки має відновитися до кінця літа, якщо не буде "помічників", - Кандибор

Роботи на закритій ділянці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" ідуть за графіком. Рух поїздів має відновитися до кінця літа. Якщо фахівцям не заважатимуть суб’єктивні фактори, як от бюрократія та "помічники", під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи.

Про це заявив в інтерв’ю директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає Цензор.НЕТ.

"Я кажу як людина, яка має інженерну освіту. Цю роботу можна було легко виконати за 6 місяців. І ми ці терміни не відкидаємо. Так, є певні бюрократичні питання. Погодження тих чи інших мереж. Такі суб’єктивні фактори нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Зараз вже виконано практично на 80% палі (стіна в ґрунті, яка стабілізує від обвалу ґрунтів), виконана плита, яка в подальшому дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Якщо в нас не буде якогось суб’єктивного фактору, якого ми зараз не передбачаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати", - заявив Руслан Кандибор.

Директор транспортного департаменту розповів, що над пошкодженою ділянкою було розташовано близько 200 кабелів різних мереж: ДТЕК, Укртелекому, РНБО, СБУ, ППО. Враховуючи воєнний час, узгодження переносу цих кабелів зайняло купу часу.

Крім бюрократичних перепон затримуючим факторами для метробудівців є "помічники", через візити яких будівельники змушені кожного разу припиняти роботи, наголосив Руслан Кандибор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аварійний стан тунелю між "Деміївською" та "Либідською" спричинили неякісне проєктування та будівництво, - експертиза

"Є такий старий фільм, коли пан ставив завдання відремонтувати карету. Казав: "За скільки відремонтуєш? За тиждень? А за два?" - "Ну, тут вже помічники потрібні". Так от якщо нам не будуть допомагати такі "помічники", які все знають і які тільки вносять деструктив… Ми змушені кожного разу призупиняти роботу, тому що треба відвезти ту чи іншу делегацію, показати кожному, розказати. То це дійсно "помічники" нам "допомагають", - зазначив Кандибор.

Він підкреслив, що йдеться про надскладну ділянку метрополітену, яка будувалася поспіхом, з труднощами і навіть трагедіями. Зокрема, під час будівництва у 2010 році тут був затоплений тунелепрохідницький щит вагою понад 200 тонн, а також загинули два працівники. Сьогодні ж роботи виконуються фахово, із залученням експертів та науковців.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА підкреслив, що зараз на ділянці від "Теремків" до "Деміївської" метро працює. Поїзди їздять в обидва боки з інтервалом 13 хвилин. Рух перекрито лише між станціями "Деміївська" та "Либідська". На цій ділянці рух метро дублюють автобуси, які їздять з інтервалом 3 хвилини. До того ж місто потурбувалося про те, щоб у киян, які роблять пересадку через ремонт метро, не збільшилися видатки на проїзд.

Читайте також: Синю гілку метро в Києві почнуть ремонтувати не раніше березня. Завершити мають до кінця літа

"Містяни, які користуються транспортною картою, фактично платять лише раз за проїзд. Якщо я пересідаю з метро на автобус, з мене також знімають плату за поїздку. Але до ранку наступного дня гроші повертаються назад. Тобто на маршруті від "Либідської" до "Теремків" ні двічі, ні тричі переплачувати не потрібно", - пояснив Руслан Кандибор.

Також Кандибор спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій метро.

"Не буде такого. Це паніка, яку розганяють невідомі люди, щоб нагнати страху. Немає ніякого страшного колапсу. Є деякі проблеми експлуатаційного стану, поточні роботи, які ми виконуємо. Планові роботи з капремонту також зараз виконуються", - наголосив директор департаменту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрядник обіцяє відновити тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" восени