Ситуація на полі бою в Україні є "дуже серйозною", військові відчувають брак боєприпасів через затримку із пакетом допомоги від США, - Держдепартамент

Українські війська на передовій не мають достатньо боєприпасів, необхідних для відсічі російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Вони продовжують хоробро воювати, вони продовжують мужньо боротися, вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати, але тепер їм доводиться економити їх, тому що Конгрес США не зміг ужити заходів", - сказав Міллер.

Він додав, що США сподіваються, що захисники України й надалі "продовжать хоробро воювати та досягати успіхів, як вони останнім часом це робили, передусім у Чорному морі, але їм буде значно складніше, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

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Міллер зазначив, що президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні фінансування для Києва в Конгресі.

"Ми переконані, якщо Палата представників винесе на голосування питання допомоги Україні, її буде ухвалено. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок, провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує", - наголосив він.