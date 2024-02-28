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Ситуація на полі бою в Україні є "дуже серйозною", військові відчувають брак боєприпасів через затримку із пакетом допомоги від США, - Держдепартамент

міллер,метью

Українські війська на передовій не мають достатньо боєприпасів, необхідних для відсічі російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Вони продовжують хоробро воювати, вони продовжують мужньо боротися, вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати, але тепер їм доводиться економити їх, тому що Конгрес США не зміг ужити заходів", - сказав Міллер.

Він додав, що США сподіваються, що захисники України й надалі "продовжать хоробро воювати та досягати успіхів, як вони останнім часом це робили, передусім у Чорному морі, але їм буде значно складніше, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

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Міллер зазначив, що президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні фінансування для Києва в Конгресі.

"Ми переконані, якщо Палата представників винесе на голосування питання допомоги Україні, її буде ухвалено. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок, провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує", - наголосив він.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) Міллер Метью (157) США (22979)


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Топ коментарі
+12
потрібен військовий Путч - мудрий і простий народ знову вибере собі в глав.начальники кінчених виродків
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28.02.2024 06:44
+9
c зрадниками на чолі України ми просто зобов'язані програти цю війну незалежно від США

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28.02.2024 06:25
+9
Для кого ця заява, для трампівського нацюцюрника?
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28.02.2024 06:31
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c зрадниками на чолі України ми просто зобов'язані програти цю війну незалежно від США

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28.02.2024 06:25 Відповісти
потрібні вибори якщо Україна хоче вижити
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28.02.2024 06:33 Відповісти
потрібен військовий Путч - мудрий і простий народ знову вибере собі в глав.начальники кінчених виродків
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28.02.2024 06:44 Відповісти
З путчем проблемка: якщо вірити руснявому зливному бачку таймзє, Залужного тримають під домашнім арештом. Логічно, бо очолити путч більше немає кому. Скоріше за все, його вб'ють цієї весни, ближче до літа.
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28.02.2024 08:11 Відповісти
Для кого ця заява, для трампівського нацюцюрника?
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28.02.2024 06:31 Відповісти
А с другой стороны почему байден не откроет для Украины ленд-лиз.Тут недавно была статья что в штатах лежат ожидая утилизации 4 млн 155 мм снарядов ,которые байден хоть сегодня может передать нам безо всяких согласований в конгрессе одним росчерком пера но не делает этого
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28.02.2024 07:19 Відповісти
А з третьої сторони, чому Зеленський не прибрав з ОП кацапських "кротів" єрмака, татарова, шурму, смірнова і подоляка?
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28.02.2024 07:39 Відповісти
Мабуть тому що "всі свої".
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28.02.2024 09:26 Відповісти
А с третьей стороны, байден скрысятничал 4,2 млрд долларов УЖЕ ВЫДЕЛЕННЫХ, но НЕДОДАННЫХ УКРАИНЕ, отморозился и валит тупейшие отмазки.
Да и ваша послыця маркаракаровна больше занята частным своим бизнесом,вместо ТРЕБОВАТЬ - ОТДАЙ НАШЕ !

Там ничего подписывать и утверждать не надо.
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28.02.2024 07:42 Відповісти
Зрозуміло. Знову винен Байден і вся США. А де наш зброя? А за 5 років при одноосібному правлінні Херпіду, чому не налагодили своє виготовлення озброєння? Я впевнений, що Байден нічого не порушив, бо там чітко діють інститути влади і судової системи.
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28.02.2024 08:44 Відповісти
За 5 років до правління Херпіду створили ракетний комплекс "Нептун", яким втопили крейсер "Москву",ракетний комплекс "Грім 2-Сапсан", яким нанесли удар по аеродпрому кацапів в Криму, знищивши десятки літаків ворога, "Вільху М", САУ"Богдана", за допомогою якої звільнили острів "Зміїний" і ********* до неї, міномет "Молот", модернізували танки т-64 на "Булат", випустили танки "Оплот" на 2 роти, розробили проект ППО ПРО "Кільчень" та багато чого іншого, не говорячи за відродження армії, яку одягнули, нагодували по стандртах НАТО. Можна продовжувати писати, але не бачу необхідності і це при тому, що казна була пустою, відсутні золото-валютні резерви, у президента у Верховній Раді було всього 87 депутатів, а для прийняття рішення потрібно 226 голосів. Чого не скажеш про Зеленського -монобільшість у Верховній Раді, свій уряд, свої силовики, в казні 170 мільярлдіва гривень, виграні суди у кацапів по газу, за що поступили до казни 4,7 мільярдів доларів США, залишили 28 мільярдів доларів США золото-валютних резервів...
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28.02.2024 11:10 Відповісти
3,14и.
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28.02.2024 06:38 Відповісти
Робіть вже шось нарешті а то тільки п*****.
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28.02.2024 07:05 Відповісти
********** на складах США чекають рішення Байдена про відправку.
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28.02.2024 07:18 Відповісти
Forbes ещё об этом писал что эти снаряды для утизизации бидон хоть сейчас может передать нам без согласия конгресса но не делает этого
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28.02.2024 07:21 Відповісти
А вы погромче его славьте и срите на голову Трампу - кандидату в кандидаты.
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28.02.2024 07:43 Відповісти
Ні, через затримку із 4,2 млрд доларів особисто від Байдена, які він "помилково" не передав Україні у 2023 році. А також через затримку із 20 млрд доларів з особистого президентського фонду, куди Байдена може запустити руку будь-якої миті. А також через затримку із касетними ************, якими забиті військові склади у США. А також через затримку із ленд-лізом, точніше через його саботаж.
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28.02.2024 07:28 Відповісти
Спасіба, кеп
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28.02.2024 07:29 Відповісти
Два діди дуже опустили США за часи перебування при владі! А якщо ще втретє, хтось з них стане президентом, що дуже можливо, то США точно вийде з числа світових лідерів.
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28.02.2024 07:35 Відповісти
Дуже погано, що в США до цього часу не вирішии коли і яку надавати допомогу Україні. Але війна в нас і чому ми не запускаємо виробництво своєї зброї? Чому постійно нарікаємо то на США, то на Німеччину, то на Францію, то на Польщу? Де наша зброя, пройшло вже 5 років одноосібного правління Херпіду, який себе позицінує, як патріота.
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28.02.2024 07:43 Відповісти
Ми запускали виробництво зброї, але майже всі українські воєнні заводи були знищені крилатими ракетами. Очевидно деякі спеціалісти тоже загинули.

Коли війна закінчиться, ви прозрієте наскільки успішними були атаки росіян і скільки у нас шпигунів.
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28.02.2024 08:42 Відповісти
Я і так знаю, наскільки успішними були призначення на користь росіян керівників СБУ, які відповідають за безпеку "оборонки". Почнемо з баканова, наумова, кулініча..., але їх призначив наш Президент і його знають, як Зеленського. Ви мені розповідєте, як і до цього часу упороті "слугориги", що удари кацапів були точними по військових заводах, а я перезапитаю, чому до 24.02.2022 року нічого не робилося? Тоді не було ударів зовнішнього ворога по цим підприємствах, тоді буди удари внутрішнього ворога і доволі успішними. Чому скорочували працівників таких заводів, чому не було фінансування? І чому якось так вийшло, що наші можновладці діяли на користь ворога, то розмінували виходи з Криму і підходи до Маріуполя, то розформували танкову частину в Житомирській облсті, то відвели бригаду нацгврдії в Гостомельського аеродрому, то не відігнали найбільший літак "Мрію" та інших з десяток до Європи, на які тм чекали, то не вивезли музейні експонати, то не створили тероборону в тих місцях, звідки поліз ворог??? Добре, що хоч мівіну закупили в бункер Херпіду і пару тон локшини, яку 5 років розвішквали на вуха наріду.
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28.02.2024 08:54 Відповісти
Скільки можна гавкать про це?! Щоб кацапстан підбадьорювати??!!
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28.02.2024 09:11 Відповісти
якби не було Трампа, то його американцям треба було придумати - так зручно. Бути лідером, коли вигідно. Я вже починаю схилятися до думки, що демократія у нашому світі - це лише шоу від багатих бідним, ось і вся цивілізація. Можливо, це лише моє розчарування.
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28.02.2024 09:44 Відповісти
 
 