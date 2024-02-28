Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, - командувач ЗС Великої Британії Радакін
Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою через нестачу боєприпасів. У такому невигідному становищі країна перебуватиме протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.
"Нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія "бореться з боєприпасами та запасами", оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину. Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", – наголосив Радакін.
Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.
За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, "як ми можемо посилити нашу підтримку України". Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.
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Я вже мовчу за тих хто мав би виконувати свій конституційний обов'язок, захищати цілісність держави, і народ України...
Вони ж бачать кількісний склад, і ведуть розрахунок з стратегічної точки зору. а по факту у нас брак людей на нулі, зате купа під-рів, жодного дня не бувши на фронті, отримує бойові виплати.....
Не погодить, русня не дозволить.