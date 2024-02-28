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Новини
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Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, - командувач ЗС Великої Британії Радакін

війна,зсу

Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою через нестачу боєприпасів. У такому невигідному становищі країна перебуватиме протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

"Нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія "бореться з боєприпасами та запасами", оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину. Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", – наголосив Радакін.

Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.

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За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, "як ми можемо посилити нашу підтримку України". Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.

Автор: 

Велика Британія (5602) Україна (5917) бойові дії (3857)


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Топ коментарі
+7
Українці самі себе здали - у 19, у крайньому випадку миролюбива більшість на чолі з членограєм. Хоча рашистьски снаряди не обирають за мир ти був чи ні
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28.02.2024 07:17
+6
Ну якщо у нас не задіяно 70% особового складу в воєнних діях, то в ілюзії живемо ми...
Я вже мовчу за тих хто мав би виконувати свій конституційний обов'язок, захищати цілісність держави, і народ України...
Вони ж бачать кількісний склад, і ведуть розрахунок з стратегічної точки зору. а по факту у нас брак людей на нулі, зате купа під-рів, жодного дня не бувши на фронті, отримує бойові виплати.....
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28.02.2024 07:36
+4
Не допоможете, то до раннього літа наступ може бути вже не в Україні. А десь західніше.
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28.02.2024 06:56
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Українці самі себе здали - у 19, у крайньому випадку миролюбива більшість на чолі з членограєм. Хоча рашистьски снаряди не обирають за мир ти був чи ні
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28.02.2024 07:17 Відповісти
Не допоможете, то до раннього літа наступ може бути вже не в Україні. А десь західніше.
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28.02.2024 06:56 Відповісти
про який контрнаступ вони марять ? 2 рік живуть в ілюзії
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28.02.2024 06:58 Відповісти
Ну якщо у нас не задіяно 70% особового складу в воєнних діях, то в ілюзії живемо ми...
Я вже мовчу за тих хто мав би виконувати свій конституційний обов'язок, захищати цілісність держави, і народ України...
Вони ж бачать кількісний склад, і ведуть розрахунок з стратегічної точки зору. а по факту у нас брак людей на нулі, зате купа під-рів, жодного дня не бувши на фронті, отримує бойові виплати.....
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28.02.2024 07:36 Відповісти
Одних штабів скоро і в ротах будуть, а на нулі ще убд попождеш щоб отримати . А вони родинами вже поотримувал
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28.02.2024 10:02 Відповісти
Та який нах контрнаступ, ви що мозгами поїхали? Зовсім насрати на те скільки українців гине цим підбурювачам-бритам.
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28.02.2024 07:07 Відповісти
Сирського не для того призначали !
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28.02.2024 07:17 Відповісти
Бубочка ще старий не закінчив ,три міста бере,цапи в Бахмуті оточені з трьох сторін ,Залужного з генералами що ховали війська і покрали наступи переможено, ***** заганяє хабаря Єрмаку щоб той нарешті відніс депешу з телеграфу 17 року про поразку цапів і умови передачі всіх коштів на 95 квартал,поляки позорно втікали з кордонів від Шмигаля, Трама зашугали приводом в Україну, він ховається під Конгресом і готовий віддати всю зброю , всі контракти, і всі готелі і конкурс красоти Бубочці....Дайте Владіміру перепочити а то ще й за вас візьметься.
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28.02.2024 07:30 Відповісти
Етнічні Українці як нація майже зникла,їх землі заселили манкурти про що ви тут сперечаєтеся,спершу погляньте уважно кожен на себе і запитайте себе-Хто я є ?
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28.02.2024 07:45 Відповісти
поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва
Не погодить, русня не дозволить.
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28.02.2024 08:26 Відповісти
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28.02.2024 08:32 Відповісти
Наступ проводять при надлишку ресурсів, при їх нестачі діють від оборони. Сунь цзи
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28.02.2024 08:59 Відповісти
С такими союзниками даже не получится удержать то что есть.
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28.02.2024 09:43 Відповісти
Ну так времени мало. тут столько еще надо успеть сделать..... Растрындеть всему миру про контранступ. Где и когда и какими силами. Надо ж еще дать возможности шпионам врага на те планы посмотреть что бы им было все понятно. Надо еще гундосе покататься по заграницах с тем планом. Ну вот аккурат к ноябрю можно и начинать. Строго по направлениям известным врагу!
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28.02.2024 12:46 Відповісти
Про який контрнаступ взагалі може йтися? Не буде ніякого контрнаступу у цьому році. За цей рік можна лише підготуватися для наступу на слідуючий рік. А так як немає ніякої підготовки і її не буде. Як не було увесь 23 рік, то ніякого наступу не буде. Ми навіть теперішні позиції не втримаємо, бо кацапи не зупиняються ні на хвилину. А в нас кожен день 400млн.грн офіційно програється в онлайн казино. В той час всі додати в районі 100 млн. грн. Доходить до того, що ЗСУ мають обороняти себе, а не міста, я не кажу вже про села. Як жителі прифронтових міст підготують оборону така вона і буде. Про який контрнаступ може йти мова. Ха ха ха.
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28.02.2024 12:56 Відповісти
 
 