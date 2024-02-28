Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 412 610 осіб (+1060 за добу), 342 літаки, 6570 танків, 10 029 артсистем, 12 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 412 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,

танків ‒ 6570 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,

артилерійських систем – 10029 (+20) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 688 (+2) од,

літаків – 342 (+2) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1594 (+6)

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