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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 412 610 осіб (+1060 за добу), 342 літаки, 6570 танків, 10 029 артсистем, 12 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 412 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,

танків  ‒ 6570 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,

артилерійських систем  – 10029 (+20) од,

РСЗВ  – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 688 (+2) од,

літаків – 342 (+2) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7753 (+24),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1594 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ має нестандартний погляд на допустимий рівень втрат на війні та готова жертвувати солдатами заради невеликих успіхів, - NYT

армія РФ

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298)


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Топ коментарі
+25
Гарний початок дня.Слава ЗСУ.
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28.02.2024 07:49
+17
Хай собі брешуть. Два роки тому було" потерь нет" і згорілі колони.
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28.02.2024 07:57
+13
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28.02.2024 08:17
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Гарний початок дня.Слава ЗСУ.
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28.02.2024 07:49 Відповісти
Московиты врут о своих потерях,значит надо их показывать и показывать.
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28.02.2024 07:55 Відповісти
Москалик знову на українську перейшов?
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28.02.2024 07:58 Відповісти
Хай собі брешуть. Два роки тому було" потерь нет" і згорілі колони.
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28.02.2024 07:57 Відповісти
А що таке оте Шойгу? Це те що про Кринки ***** доповідало? Чи те що по 100500 націоналістів знищувало високоточними ударами?
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28.02.2024 08:48 Відповісти
А це той поц чий батько мав імя шойгу і прізвище кожугет але переплутав їх коли рядянська влада документи йому робила. Феєричний довбойоб.
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28.02.2024 08:58 Відповісти
Перед этим, 800 з гаком - то у кацапов был выходной.
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28.02.2024 07:56 Відповісти
Ага, чотириденний вихідний, 23 хвєвраля празнували - 770/810/880/850 і ось повернулись до двох БТГ за добу, доречі дванадцятий раз в цьому місяці.
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28.02.2024 08:33 Відповісти
Гарний темп знищення ствольної артилерії, по пару десятків за день.
Сумніваюсь, що вони виготовляють стільки гармат.
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28.02.2024 08:08 Відповісти
Сюди і міномети входять
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28.02.2024 08:11 Відповісти
Тоді гірше, їх можна і більше на день робити.
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28.02.2024 08:15 Відповісти
Вивчай, розмірковуй - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
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28.02.2024 09:22 Відповісти
Жодного разу не зустрічав повідомлень, що в статистику знищенної артилерії входять і міномети, де це можна почитати?
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28.02.2024 09:00 Відповісти
З минулорічної осені почали враховувати але не менше ніж 82 калібр, той же "васільок"
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28.02.2024 09:16 Відповісти
Он воно що.
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28.02.2024 09:25 Відповісти
А це безповоротні втрати артилерії, чи "санітарні"?
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28.02.2024 09:54 Відповісти
Разом.
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28.02.2024 10:03 Відповісти
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28.02.2024 08:17 Відповісти
В 2022 році було представлено втрат ЗСУ за перші 4 місяці великої війни - було отримано цифру у 22 тисячі загиблих українських воїнів, що включає втрати у битві за Сєвєродонецьк-Лисичанськ.
З тих пір було іще три значні баталії: - це Харківсько-Ізюмська і Херсонська операція ЗСУ, наступ ворога на Соледар-Бахмут та воєнна кампанія 2023 року: контрнаступ ЗСУ та наступ рашистіа на Авдіївку й ворожі атаки по всьому фронту.
Тому шляхом екстраполяції первинної цифри на наступні за нею події на фронті отримуємо на согоднішній день не менш як 88 тисяч загиблих українських бійців.
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28.02.2024 09:22 Відповісти
Особисто я теж думаб про приблизно 100 тисяч. Правда не по вашій методиці.
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28.02.2024 09:41 Відповісти
Напиши листа шойзі. Він тобі без пропаганди повідає все, що тобі "безумовно цікаво було б"
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28.02.2024 09:09 Відповісти
Ювілейна тисяча танків з початку зими (1 006)
Весна 22-го 1 163 од.
Осінь 23-го 1 105 од.
Всі інші сезони до тисячі не дотягували, ба навіть і пів тисячі
Минулорічна зима 479 танків, весна 408
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28.02.2024 08:48 Відповісти
Щось наше ППО себе проявило. Знову 2 літачки полетіли к чортам у пекло. Мабуть точно таки С-200 на пересувну пускову приладили.
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28.02.2024 08:50 Відповісти
Ракета С-200 5В25В, В-880М (5В28М) чи В-880МН так і летіла на 300км. Навіть сама перша ракета 1967 року летіла на 160 км. Але це була стаціонарна система ППО. Зараз похоже нову пускову виготовили.
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28.02.2024 09:11 Відповісти
Ага, тоді це чудово 🔥
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28.02.2024 09:16 Відповісти
Тут цікаво що з нею зробили, явно якось модернізували електроніку і систему наведення. Наприклад навіщо літак відстрілював теплові ловушки, які на стару ракету С-200 ніяк не впливають? Може просто обіср...сь і тицкали у всі кнопки )) Але якби я планував модернізацію ракети, то розглядав би її в напрямку комбінованої системи наведення, благо ракета велика і викинувши стару систему управління можно втиснути все що хочеш. Наприклад зробити комбінацію наведення з GPS-інерціальна-корекція по радіокомандах і на останній ділянці зв'язка ІК і лазерне наведення. Але то думки вслух ))
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28.02.2024 10:41 Відповісти
GPS-інерціальна-корекція - це для для наземних цілей. І щось вже зробили, бо наводити радаром можна тільки на відстань прямого бачення, а писали що на дальність більше як на 600 км летить. А для повітряних і та що є зовсім непогана. Тільки на нову електронну базу перевести, та може якісь алгоритми добавити. Якщо б ще ядерні боєголовки збереглися - тоді кацапам була б дупа. Цікаво, а вони куди подівалися? Це ж була не тактична і не стратегічна зброя.
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28.02.2024 11:24 Відповісти
Ядерку віддали всю. А щодо GPS-інерціальна. В цій ракеті передбачена напівактивна система наведення на ціль, тобто по відбитому сигналу цілі сигналу наземного радару підсвіту. Але це на ранній стадії виявляється противником і враховуючи велику відстань дає йому можливість прийняти міри: маневр, активні та пасивні перешкоди, перехват ракети. Швидкість ракети біля 1 км/с, тобто до цілі в 240 км ракета буде летіти 4 хвилини і час у противника є. Щоб зменшити час на реакцію у противника треба підвести ракету ближню дистанцію від цілі в режимі радіомовчання РЛС. Це можно зробити або по ДПС, інерціально, або радіокомандно, але не на старих частотах і не старими командами, бо апаратура противника автоматично їх розпізнає. А вже на близькій відстані може вмикатись головка самонаведення, і краще щоб теж комбінована (рлс, ІК, лазерна). Враховуючи на які жирні цілі полює данна ракета, то напічкати її можно всім ))
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28.02.2024 11:43 Відповісти
Неможливо наводити ракету в режимі режимі радіомовчання РЛС. Це не стаціонарна ціль, тут таке не прокатить. Вона і так керується радіокомандно, може змінили частоти та алгоритм. Цікаво стаття https://espreso.tv/sistema-s-200-vse-pro-ukrainski-zenitni-raketi-yaki-ymovirno-mozhut-doletiti-do-moskvi Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
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28.02.2024 12:04 Відповісти
"Тут цікаво що з нею зробили" - похоже таки пересувну пускову зробили, швидко під'їхала, радар взагалі від іншої системи, теж швидко розгортається, пальнули та смотали вудки.
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28.02.2024 11:30 Відповісти
Враховуючи розміри ракети, то доволі тяжко буде зробити пересувну, але можливо. А от те, що не рідний радар, то напевно точно, бо рідний повинен був стояти рядом. Для С-200 по нормативах розгортання тільки 24 години і згортання здається 8. Думаю просто пускова і тут як раз і приходимо до стрільби на початковому етапі по координатах а на останньому напевно самонаведення.
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28.02.2024 11:53 Відповісти
Ні, координати, це тільки по наземних цілях.
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28.02.2024 12:05 Відповісти
Не погоджуюсь. На таких відстанях вивести ракету у визначений квадрат при апроксимації траєкторії цілі, яка нарізає одну і ту же траєкторію десяток разів, це саме те. А з дистанції, в залежності від ГСМ, 20-70 км може увімкнутись пасивна головка ІК або (або разом) лазерного наведення (наприклад зняті с західних ракет повітря-повітря середньої дальності, захід такі любить). При таймауті в 4-5 хвилин і швидкості ракети 1000 м/с зможуть її ідентифікувати як раз на відстані 20-50 км. А якщо ракета ще і буде перед виходом у визначені координати маневрувати, то автоматизовані системи управління методом апроксимації не відразу (а час йде на секунди) зможуть зрозуміти реальну ціль для ракети, щоб вчасно прийняти міри.
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28.02.2024 21:32 Відповісти
Звідки взялося "70 км"? Сама "стародавня" ракета, В-860 (5В21) або В-860П (5В21А), прийнята на озброєння в 1967 році, вже мала дальність 160 км.
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28.02.2024 09:15 Відповісти
Я випадково з иншою системою переплутав.
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28.02.2024 09:23 Відповісти
Так ліквідували, чи "загальні бойові втрати"? Скльки можна "слугам" ганьбити Україну?
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28.02.2024 09:52 Відповісти
Минув 3657 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки, 2! пєпєлаци та 1060!!! чумардосів.
Арта 20, броня 28, логістика 47!.
Загальна сухопутна техніка святкує ювілей - перевалила за 45500!

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 412 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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28.02.2024 10:17 Відповісти
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28.02.2024 10:27 Відповісти
На "Цензор.нет" пишуть ЛІКВІДУВАЛИ стосовно живої сили, на деяких інших ресурсах це ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ, у самому зведенні в оригіналі просто ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ. Після недолугих, на мій погляд, висловлювань Зеленського можливо трактувати це вже як завгодно. Все ж таки краще нашому ЗЕзиденту бути німим та руки зв'язати, аби він ними щось там не те не продемонстрував!
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28.02.2024 10:24 Відповісти
Вчора генштаб вже роз'яснив: https://censor.net/ua/news/3475710/*************************************************************************************************************
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28.02.2024 10:30 Відповісти
навпаки, з сьогоднішніми 412'610 - ще більше заплутав.
З того всього зрозуміло лише одне: ці цифри - включно з вбитими і пораненими.
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28.02.2024 13:00 Відповісти
Включно з тяжкопораненими і виключно ВС РФ та офіційними формуваннями. Зеки, ордло, колаборанти, частково ЧВК і т.п. не враховані
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28.02.2024 21:22 Відповісти
 
 