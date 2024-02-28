Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 412 610 осіб (+1060 за добу), 342 літаки, 6570 танків, 10 029 артсистем, 12 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 412 610 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,
танків ‒ 6570 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
артилерійських систем – 10029 (+20) од,
РСЗВ – 1000 (+0) од,
засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
літаків – 342 (+2) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 1594 (+6)
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Сумніваюсь, що вони виготовляють стільки гармат.
З тих пір було іще три значні баталії: - це Харківсько-Ізюмська і Херсонська операція ЗСУ, наступ ворога на Соледар-Бахмут та воєнна кампанія 2023 року: контрнаступ ЗСУ та наступ рашистіа на Авдіївку й ворожі атаки по всьому фронту.
Тому шляхом екстраполяції первинної цифри на наступні за нею події на фронті отримуємо на согоднішній день не менш як 88 тисяч загиблих українських бійців.
Весна 22-го 1 163 од.
Осінь 23-го 1 105 од.
Всі інші сезони до тисячі не дотягували, ба навіть і пів тисячі
Минулорічна зима 479 танків, весна 408
103!! одиниці техніки, 2! пєпєлаци та 1060!!! чумардосів.
Арта 20, броня 28, логістика 47!.
Загальна сухопутна техніка святкує ювілей - перевалила за 45500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 412 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
З того всього зрозуміло лише одне: ці цифри - включно з вбитими і пораненими.