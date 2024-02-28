Минулої доби ворог завдав понад 200 ударів по містах та селах Запорізької області, одна людина загинула, ще одна - дістала поранення

76-річна жителька загинула від ворожого снаряду у тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Курахове з артилерії, загинув цивільний, - прокуратура



