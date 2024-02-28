Минулої доби ворог завдав понад 200 ударів по містах та селах Запорізької області, одна людина загинула, ще одна - дістала поранення
76-річна жителька загинула від ворожого снаряду у тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.
187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.
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