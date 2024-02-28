Армія РФ виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, тому вона не загрожує Британії, - командувач ЗС Радакін
Велика Британія не перебуває на порозі війни з Росією, адже армія РФ хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.
"Ми не збираємося зазнавати вторгнення. Ніхто в міністерстві оборони не говорить про військовий обов'язок у традиційному сенсі цього слова", – сказав Радакін.
Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.
"Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни", – заявив адмірал.
Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном.
"Але водночас вона значно менш ефективна, ніж ми очікували", – резюмував він.
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Хто основний світовий виробник компонентів для дешевих дронів?
бо все м'ясо буде перетворено на фарш.
Незалежно від того - лісна територія чи не лісна.
Наш військовий геній обіцяв подивитись в очі, чи поцілувати в очко Путіна і війни не буде, то вже два роки кров'ю вмиваємось від "менш ефективної" армії вторгнення.
при норм.столкновении с нато а не переговоры,впк каце ляжет за пару пусков 6 флота и нескольких вылетов ф35,у них по сути остаеться только яо чтоб щеки надувать, все остальное дутое,мясом они могут поселки и небольшие городки брать по пару месяцев у таких же аборигенов отсталых в вооружении(30 хаймарсов не в счет с коробочками которые сейчас корм для фпв)
починаючи з авіації, тож про Ла-Манш можна тільки помріяти.
Та й до Вісли ще треба долізти живими ...
Нам допомагають - і нічого, вторая армія міра це ковтає...
Партизани по лісах з американською зброєю ?
Чи зруйнована промисловість ?
Вони підуть у ліси - досвід уже є.
ото всі, натувашумать, надії і плани - шо українці своєю кров'ю вимотають орків, і ті вхлянуть та не дійдуть війною до велікобританії
Була би зброя вдосталь.
І не слід забувати, що "граніци россіі нє кончаюцца нігдє".