Армія РФ виявилася менш ефективною, ніж очікували союзники, тому вона не загрожує Британії, - командувач ЗС Радакін

Велика Британія не перебуває на порозі війни з Росією, адже армія РФ хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

"Ми не збираємося зазнавати вторгнення. Ніхто в міністерстві оборони не говорить про військовий обов'язок у традиційному сенсі цього слова", – сказав Радакін.

Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

"Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни", – заявив адмірал.

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Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном.

"Але водночас вона значно менш ефективна, ніж ми очікували", – резюмував він.