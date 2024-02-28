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Новини Мобілізація
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В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

військовий,мобілізація,квиток

Комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки розглядає внесені в законопроєкт про мобілізацію правки.

Про це народний депутат "Голосу", воїн Роман Костенко заявив Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор", - розповів він.

Читайте: Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання, - "слуга народу" Завітневич

За словами Костенка, найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.

Також комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись, наголошує Костенко.

Також читайте: Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації: "3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі"

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок.

Автор: 

законопроєкт (3598) мобілізація (3068) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+13
Если валять дурака достаточно долго, то этот закон помогут дописать московиты. И недовольных не будет. Ни у чиновников, ни у жен, ни у штурмующего высоту в стране Евросоюза мяса никаких претензий не будет.
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28.02.2024 08:56
+9
Саботаж шляхом внесення поправок...
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28.02.2024 09:12
+7
Влада думає про рейтинг, а не про виграш у війні. Тому жосткої мобілізації не буде.
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28.02.2024 08:55
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28.02.2024 08:52 Відповісти
Їх потрібно зачинити у ВР поки не дадуть нормальний закон
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28.02.2024 10:26 Відповісти
Значит нужно писать новый на новых принципах,выкинуть старые - на войну силой и репрессиями отправить всех селян и работяг даже эпилептиков и прочих инвалидов,а - призвать многочисленную армию госслужащих и добавить к ним добровольцев с зарплатой не меньше триста за передову.
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28.02.2024 08:53 Відповісти
Влада думає про рейтинг, а не про виграш у війні. Тому жосткої мобілізації не буде.
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28.02.2024 08:55 Відповісти
Влада зеленої шмарклі думає тільки як вкрасти, та піти тихенько в ліс
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28.02.2024 08:58 Відповісти
Чому тихенько? Гучно здавши,що можна, а вони для втечі Жуляни відкриють, бо там є захист і 3 мільйони людей, які за зе і його болото
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28.02.2024 09:48 Відповісти
Рейтинг буде висіти на стовбах, якщо не одумаються, терпіння військових не безмежне. В українців живе виборність очільників в генах
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28.02.2024 09:00 Відповісти
Если валять дурака достаточно долго, то этот закон помогут дописать московиты. И недовольных не будет. Ни у чиновников, ни у жен, ни у штурмующего высоту в стране Евросоюза мяса никаких претензий не будет.
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28.02.2024 08:56 Відповісти
Зміни методичку.
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28.02.2024 08:59 Відповісти
А что не так он написал?
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28.02.2024 09:07 Відповісти
А ти якого розміру, тролленко?
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28.02.2024 10:29 Відповісти
Отже це антиконституційне лайно.
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28.02.2024 08:57 Відповісти
Чому тільки Костенко- " воїн", а гундосий, а Ляшко-вони теж форму хакі носять, вони теж "воїни"
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28.02.2024 08:57 Відповісти
Воєни.
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28.02.2024 08:59 Відповісти
Такое впечатление, что у нас создаются правила боя с бойцом без правил. Ну-ну.🙁
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28.02.2024 09:06 Відповісти
Так , це якийсь маразм . Війна , ворог який чхає на будь які закони і правила - прийшов щоб вбити і знищити , а у нас розробляють для війни якісь закони . Клоуни .
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28.02.2024 10:07 Відповісти
Прикольно.А зачем тогда голосовали за такой кривой законопроэкт?Законопроэкт для работы над законопроэктом,это же гениально.
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28.02.2024 09:11 Відповісти
Саботаж шляхом внесення поправок...
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28.02.2024 09:12 Відповісти
Почему столько поправок. Потому, что документ безграмотно первоначально составлен или просто затягивается время с его принятием. Необходимо минимум выразить недоверие всем кто его готовил. Второй момент. Этот документ затрагивает интересы разных слоев населения. Кто-то патриот и он желает идти защищать Украину, но хочет иметь определенный статус, хочет быть защищенным, например, при ранении или другие моменты. В документы должно быть четко все прописано. Часть не желает защищать Украину (всякие судьи, прокуроры, руководящие работники обл, рай администраций, УВД, СБУ, различного уровня всякие депутаты и их родственники, помощники и прочие чиновники), но хотят чтобы в документы были лазейки, чтобы не попасть на фронт и выглядеть белыми и пушистыми . То есть документ действительно сложный. Но необходимо исходить из самого главного, что у нас война, все должно быть направлено на победу.
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28.02.2024 09:15 Відповісти
Без тих же таки суддів, прокурорів, робітників інфраструктури і т.д - держава, інфраструктура просто не буде функціонувати.
То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, або напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді, яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю.
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше.
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28.02.2024 10:19 Відповісти
зелені потвори готують капітуляцію...
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28.02.2024 09:22 Відповісти
"що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти".

Тяжка робота у депутата, треба ще й читати і думати. О!
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28.02.2024 09:26 Відповісти
" - ... об этом думать поручено мне!
- я вообще не понимаю, как можно поручить "думать"! ..."
("Берегите женщин" 1982)
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28.02.2024 10:28 Відповісти
А тим часом у відділеннях банків та біля контор нотаріусів вже спостерігаються черги, явно майбутні "ухилянти" забирають кошти з рахунків та переписують майно. Також знайомий реєстратор розповідав що значно збільшилася кількість угод з продажу людьми землі. Фактично прийняття нового закону стане останнім цвяхом в домовину української держави, охочих захищати її вже немає, а насильний примус тільки спровокує бунти та масові втечі за кордон.
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28.02.2024 09:37 Відповісти
А не можна під час війни, коли стоїть питання існування самої країни, для оперетивності прийняття рішень взагалі обійтися без цього дуже затратного гальма - імпотентного парламенту? Все одно там все вирішують ті ж "слуги" якогось народу.
При Кучмі - прем'єру видавали Декрети КМУ - і нормально діяло. Деякі діяли досить довго.
А на заощаджені кошти від розгону тих дармоїдів стільки фінансування додаткового буде для ВСУ.
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28.02.2024 09:48 Відповісти
Закон про мобілізацію може розглядатися до нормального стану закону якщо 600 тисяч осіб в тилу, які є дійсними захисниками
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28.02.2024 09:50 Відповісти
Ну это потому, что изначальный вариант идиотский. Теперь из него пытаются что-то слепить.
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28.02.2024 09:54 Відповісти
Іншими словами його навмисне заспамили щоб зірвати мобілізацію та тримати країну у стані війни та сидіти у владі вічно!
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок

"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
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28.02.2024 10:24 Відповісти
Тягніть час уй..бки , тягніть . Оплески з кацапстану долітають аж до вашої дебільної Верховної зРади .
Йшов третій рік війни - парламент розглядав закон про мобілізацію . !! Це ж треба !! Ну де ще у світі можна почути про подібний маразм ??
Поразка у війні , ( якщо, не доведи Господи - станеться ) буде цілком і повністю - на совісті влади .
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28.02.2024 10:44 Відповісти
Так друже-цей закон треба було приймати,прошлою владою,так як і закон про тероборону.
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28.02.2024 10:49 Відповісти
Порошенко уже нет 5 лет. Он вам до сих пор мешает?
Закон про мобилизацию работает еще со времен совка. Все должны были явиться в военкоматы и так, без всякого нового закона. А за уклонение есть статья в УК. Почему при зелени это не работает? Может потому, что агент Козырь срывает мобилизацию?
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28.02.2024 11:00 Відповісти
Взагалі то я притримуюсь думки багатьох військових , про те що чинний закон про мобілізацію теж непоганий , проблема лише в тому що він не виконується . Бо безумовне виконання чинного закону , призведе до значного падіння рейтингів влади . Тому його й кинулись переробляти , щоб хоч якось свої рейтинги убезпечити . Щоб і рибку з'їсти і ....... ..... .!
Хоча це , владні рейтинги теж - не надто врятує . Не існує таких законів про мобілізацію , якими суспільство було б задоволене . Бо невдоволення в ньому викликає сам факт мобілізації .
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28.02.2024 11:11 Відповісти
Самая главная правка там должна быть, чтобы мобилизовали Лысого из Квартала. Иначе этот закон будет неполным.
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28.02.2024 10:56 Відповісти
Які всі кумедні, особливо петріоти, мобілізація провалена і ніякім законом її не відновити, це буде загін холопів під кійками, мобілізація під час війни - це 70% виготовлення зброї, техніки та їжі для війська а 30% воюють.

У нас як ? 80% живуть з незручностями поки 20% пустили на убій.

Ніхто не піде в військо яке не забезпечене зброєю "пулялки типу АК за зброю зараз не рахується".
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28.02.2024 11:09 Відповісти
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус. поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті.
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28.02.2024 11:36 Відповісти
 
 