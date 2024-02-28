В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки розглядає внесені в законопроєкт про мобілізацію правки.
Про це народний депутат "Голосу", воїн Роман Костенко заявив Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор", - розповів він.
За словами Костенка, найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.
Також комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись, наголошує Костенко.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок.
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То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, або напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді, яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю.
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше.
Тяжка робота у депутата, треба ще й читати і думати. О!
- я вообще не понимаю, как можно поручить "думать"! ..."
("Берегите женщин" 1982)
При Кучмі - прем'єру видавали Декрети КМУ - і нормально діяло. Деякі діяли досить довго.
А на заощаджені кошти від розгону тих дармоїдів стільки фінансування додаткового буде для ВСУ.
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок
"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
Йшов третій рік війни - парламент розглядав закон про мобілізацію . !! Це ж треба !! Ну де ще у світі можна почути про подібний маразм ??
Поразка у війні , ( якщо, не доведи Господи - станеться ) буде цілком і повністю - на совісті влади .
Закон про мобилизацию работает еще со времен совка. Все должны были явиться в военкоматы и так, без всякого нового закона. А за уклонение есть статья в УК. Почему при зелени это не работает? Может потому, что агент Козырь срывает мобилизацию?
Хоча це , владні рейтинги теж - не надто врятує . Не існує таких законів про мобілізацію , якими суспільство було б задоволене . Бо невдоволення в ньому викликає сам факт мобілізації .
У нас як ? 80% живуть з незручностями поки 20% пустили на убій.
Ніхто не піде в військо яке не забезпечене зброєю "пулялки типу АК за зброю зараз не рахується".