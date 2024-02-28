В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки розглядає внесені в законопроєкт про мобілізацію правки.

Про це народний депутат "Голосу", воїн Роман Костенко заявив Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор", - розповів він.

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За словами Костенка, найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії щодо правок ще тривають.

Також комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись, наголошує Костенко.

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Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок.