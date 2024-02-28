Окупанти за добу обстріляли 22 населені пункти Херсонщини, влучили у вантажне судно та ферму, одна людина загинула

Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор", - йдеться в повідомленні.

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27 лютого 16:20 окупанти обстріляли село Велетенське. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.