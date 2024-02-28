РФ готується до вторгнення Китаю та відпрацювала застосування ядерної зброї, - FT

Російські війська відпрацювали можливість застосування тактичної ядерної зброї на "ранній стадії конфлікту з великою світовою державою".

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно із секретними документами, поріг застосування тактичної ядерної зброї є нижчим, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала.

"Сили Володимира Путіна відпрацьовували використання тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, згідно з витоком російських військових файлів, які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю", - пише видання.

Так, критерії потенційної ядерної відповіді варіюються від ворожого вторгнення на територію Росії до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами.

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Хоча файли датуються 10 роками і більше, експерти стверджують, що вони залишаються актуальними для поточної російської військової доктрини.

Матеріали показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображували китайське вторгнення.

Сценарії для застосування ядерної зброї Росією

"В одному з навчань, які окреслюють гіпотетичну атаку Китаю, зазначається, що Росія, в рамках військової гри названа "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити "Південь" від просування другої хвилі сил вторгнення", - пише FT.

"Головнокомандувач віддав наказ ... застосувати ядерну зброю ... у разі розгортання противником підрозділів другого ешелону і загрози подальшого наступу "Півдня" на напрямку головного удару", - йдеться в документі.

Окрема навчальна презентація для військово-морських офіцерів, не пов’язана з Китаєм, окреслює ширші критерії потенційного ядерного удару, включаючи висадку ворога на території Росії, ураження підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних районів, або неминучу атаку противника із застосуванням звичайної зброї.

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Зазначається, що поріг визначається як сукупність чинників, за яких втрати російських військ "безповоротно призведуть до їхньої нездатності зупинити велику ворожу агресію", що є "критичною ситуацією для державної безпеки Росії".

Інші потенційні умови включають знищення 20 відсотків російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами, 30 відсотків її атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по головному та резервному берегових командних пунктах.

Очікується, що російські військові зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей, включно зі "стримуванням держав від агресії ... або ескалації військових конфліктів", "припиненням агресії", запобіганням втрати боїв або території російськими військами, а також підвищенням ефективності російського військово-морського флоту.

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