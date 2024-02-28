Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі затримки і обмеження у підтримці європейських країн, - прем’єр-міністр Албанії Рама

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Рама зазначив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога Володимира Путіна.

"Наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. чому Перш за все, для того, що для вас найдорожче – безпеки", – сказав він.

Також прем'єр-міністр закликав країни Заходу відповісти за поточний стан справ щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки.

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"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримки і обмежень може витримати довше. Тому кожен повинен виконати свої зобов'язання", - наголосив Рама.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани. Планується, що там він візьме участь саміті "Україна-Південно-Східна Європа".