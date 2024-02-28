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Новини Війна
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Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі затримки і обмеження у підтримці європейських країн, - прем’єр-міністр Албанії Рама

рама,еді

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Рама зазначив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога Володимира Путіна.

"Наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. чому Перш за все, для того, що для вас найдорожче – безпеки", – сказав він.

Також прем'єр-міністр закликав країни Заходу відповісти за поточний стан справ щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки.

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"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримки і обмежень може витримати довше. Тому кожен повинен виконати свої зобов'язання", - наголосив Рама.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани. Планується, що там він візьме участь  саміті "Україна-Південно-Східна Європа".

Автор: 

Албанія (107) Україна (5917)


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Повинен зробити зауваження до заголовку статті - Західні Балкани теж є частиною Європи і там саме європейські країни. Та й сам прем'єр-міністр Албанії Рама не згадує якісь "європейські країни" стосовно затримки допомоги чи нерішучості її надання, він використовує формулювання ЗАХІД!!! Ну і якщо Албанія та інші країни західних Балкан нададуть допомогу у *********** то ми лише ЗА, аби не тягнули із цим та не обмежувались лише обіцянками!!!
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28.02.2024 09:39 Відповісти
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" ,мабуть куплять "підтяжки" для ОП І ВЗРади, щоб надати підтримку
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28.02.2024 09:50 Відповісти
Хай албанці навчать наших будувати доти.
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28.02.2024 10:42 Відповісти
>>Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" Заходу.

оце так его...
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28.02.2024 13:30 Відповісти
Просто "бєшена" підтримка, особливо Чорногорії. Для довідки: "армія" цієї держави складає менше ДВОХ ТИСЯЧ військовослужбовців, з яких половина - це оркестр, почесний караул тощо. Насправді zеленський туди поперся, щоб влаштувати свої особисті справи, місце, куди буде тікати, 100%
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28.02.2024 15:37 Відповісти
 
 