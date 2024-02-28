Експосадовиця Мінагрополітики, викрита на хабарі у $150 тис., отримала 8 років в’язниці, - САП
Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишній начальниці відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України, яку у серпні 2016 року було викрито на отриманні 150 тис. доларів США неправомірної вигоди у підприємця за погодження ліквідаційної маси під час проведення процедури банкрутства.
Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як зазначається, заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та визнав указану особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
"За вироком суду їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна - земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована в Бородянському районі Київської області і автомобіль Mitsubishi Outlander", - йдеться у повідомленні.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС
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.........С В О Ї Х не кидають..
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" відбула покарання" сидячи в шикарні квартирі з правом виїзду на дачу..
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а може і у теплі краї " на відпочинок"..То ж не перший хабар напевно..
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я думаю що було за що поїхати " развеяться" от скуки..
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Україна - то країна чудес..
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Як то прислів'я про 100 друзів і гроші ?
Одне слово, суцільна доброчесність…