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Новини Хабарники
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Експосадовиця Мінагрополітики, викрита на хабарі у $150 тис., отримала 8 років в’язниці, - САП

вирок

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишній начальниці відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України, яку у серпні 2016 року було викрито на отриманні 150 тис. доларів США неправомірної вигоди у підприємця за погодження ліквідаційної маси під час проведення процедури банкрутства.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та визнав указану особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

"За вироком суду їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна - земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована в Бородянському районі Київської області і автомобіль Mitsubishi Outlander", - йдеться у повідомленні.

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Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС

Автор: 

корупція (4685) Мінагрополітики (1556) САП (2220) Антикорупційний суд ВАКС (1955)


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Апеляційна палата уже потирає руки....
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28.02.2024 09:44 Відповісти
З серпня 2016 р до серпня 2024 р рівно 8 років,тобто якщо ще подасть апеляцію,реально не буде сидіти,бо термін закінчується.Гарно затягнула.
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28.02.2024 09:49 Відповісти
----
.........С В О Ї Х не кидають..
...

" відбула покарання" сидячи в шикарні квартирі з правом виїзду на дачу..
...
а може і у теплі краї " на відпочинок"..То ж не перший хабар напевно..
..
я думаю що було за що поїхати " развеяться" от скуки..
..
Україна - то країна чудес..
...
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28.02.2024 11:02 Відповісти
Не встигла записатися у фракцію "Слуг народу"!
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28.02.2024 09:58 Відповісти
A Князєву за МІЛІОН хабаря звільнення !
Як то прислів'я про 100 друзів і гроші ?
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28.02.2024 10:01 Відповісти
Промусолили злодія, і на свободу! Тепер, таке воно, кривосуддя від портнова-лукаш! Зате усі заброньовані і при грошах з посад…
Одне слово, суцільна доброчесність…
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28.02.2024 11:13 Відповісти
 
 