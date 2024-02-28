УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6445 відвідувачів онлайн
Новини
818 10

Зеленський проведе з прем’єром Албанії перемовини щодо оборонної та політичної співпраці

зеленський

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у столиці Албанії - Тирані.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою (прем'єр-міністр Албанії. - Ред.), візьму участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа", - зазначив глава держави.

За його словами, з прем’єр-міністром Албанії та його командою він проведе переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами.

"Албанія - одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - наголошує Зеленський.

Також зазначається, що у форматі "Україна - Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, говоритимуть про наш спільний шлях до євроатлантичної мети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі затримки і обмеження у підтримці європейських країн, - прем’єр-міністр Албанії Рама

"Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту", - резюмує Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани.

Автор: 

Албанія (107) Зеленський Володимир (23923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Думаю,що поїздки до країн,які мають населення меньше чим в Києві.які "бідні і голодні" це марні кошти які ми використовуєм для цих поїздок, а підписані . бумажки. це пусті незначущі документи для президента є головніші питання.це поставка зброї,виробництво своєї, "залагодити" всі конфлікти з нашими сусідами Десятки питань--де президент ПОВИНЕН вирішувати згідно з Конституцією і Законами,а не перекладати на структури і людей,які не мають права це вирішувати чи навіть вмішуватись в ці справи
показати весь коментар
28.02.2024 10:36
+1
колись було добре американське кіно хвіст крутить собакою, з роберт де ніро...
то там тоже тема албанії розглядалась...бо албанія оголосила війну америці....ну а зараз приєднується до коаліції...якби і угоди безпеки підписуються, тільки всі попереджують, що своїх військ в україну не вводитимуть...отакі гарантії безпеки
показати весь коментар
28.02.2024 10:07
+1
вище - як би і угоди....
показати весь коментар
28.02.2024 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
колись було добре американське кіно хвіст крутить собакою, з роберт де ніро...
то там тоже тема албанії розглядалась...бо албанія оголосила війну америці....ну а зараз приєднується до коаліції...якби і угоди безпеки підписуються, тільки всі попереджують, що своїх військ в україну не вводитимуть...отакі гарантії безпеки
показати весь коментар
28.02.2024 10:07 Відповісти
вище - як би і угоди....
показати весь коментар
28.02.2024 10:08 Відповісти
Ці "гарантії" підписують просто щоб буба не скучав. Який з них толк ніхто не знає..
показати весь коментар
28.02.2024 10:17 Відповісти
В Албанії мали би бути старі склади з ************, які б Україна могла безкоштовно утилізувати на головах рашистських військ.
показати весь коментар
28.02.2024 10:18 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 10:23 Відповісти
Ще є Острова зеленого Мису. Теж не погано там щось підписати
показати весь коментар
28.02.2024 10:34 Відповісти
Думаю,що поїздки до країн,які мають населення меньше чим в Києві.які "бідні і голодні" це марні кошти які ми використовуєм для цих поїздок, а підписані . бумажки. це пусті незначущі документи для президента є головніші питання.це поставка зброї,виробництво своєї, "залагодити" всі конфлікти з нашими сусідами Десятки питань--де президент ПОВИНЕН вирішувати згідно з Конституцією і Законами,а не перекладати на структури і людей,які не мають права це вирішувати чи навіть вмішуватись в ці справи
показати весь коментар
28.02.2024 10:36 Відповісти
зеленский не украинский президент а предатель и шлемазл- ему насрать на украинцев как и всей его ермаковской шобле
показати весь коментар
28.02.2024 12:35 Відповісти
Представьте себе президента Израиля, который ездит по всяким Албаниям, и подписывает "гарантии безопасности", в которых нет вообще никаких гарантий. А потом рассказывает евреям, что у них все чики-пики, Иран никогда не нападет, вместо рытья укреплений, производства вооружений и общей воинской обязанности.
показати весь коментар
28.02.2024 10:51 Відповісти
зеленский ни с кем не подписал ни одной реальной гарантии безопасности - это все протоколы или меморандумы..
показати весь коментар
28.02.2024 12:36 Відповісти
 
 