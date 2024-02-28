Зеленський проведе з прем’єром Албанії перемовини щодо оборонної та політичної співпраці
Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у столиці Албанії - Тирані.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою (прем'єр-міністр Албанії. - Ред.), візьму участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа", - зазначив глава держави.
За його словами, з прем’єр-міністром Албанії та його командою він проведе переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами.
"Албанія - одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - наголошує Зеленський.
Також зазначається, що у форматі "Україна - Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, говоритимуть про наш спільний шлях до євроатлантичної мети.
"Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту", - резюмує Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани.
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то там тоже тема албанії розглядалась...бо албанія оголосила війну америці....ну а зараз приєднується до коаліції...якби і угоди безпеки підписуються, тільки всі попереджують, що своїх військ в україну не вводитимуть...отакі гарантії безпеки