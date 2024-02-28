Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки від США після ухвалення рішення щодо продовження допомоги, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна зможе підписати зі США угоду про гарантії безпеки. Це може статися після ухвалення рішення щодо продовження допомоги від США.
Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання", - зазначив міністр.
"Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка", - пояснив Кулеба.
Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.
За словами очільника МЗС, це не буде альтернативою членству в НАТО. Це працює на шляху України до НАТО.
Нагадаємо, Україна підписала безпекові угоди з кількома країнами НАТО. А саме: з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією та Данією.
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Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
Вигнав конкурента Медведчука,привласнивши його канали разом з персоналом,і просторікує за гроші українців про "узький мир у шароварах"на марафоні.
Суть в тому, що в цьому випадку ніякі дискусії на кшталт щодо пакетних голосувань з приєднання довісків у формі заходів проти міграції чи допомог іншим країнам неможливі - угода або ратифікується, або ні.
Тоді все б одразу стало зрозуміло і опинилось на своїх місцях. І не було би зволікань з покликанням на необхідність продовження безкінечних дебатів.
А взамін що, Америка скаже відмовитися від окупованої *уйлом частини України?
- коли війська НАТО увійдуть в Україну, кожному "кулебі" відадуть персональний стілець щоб було зручно і довго сидіти