Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки від США після ухвалення рішення щодо продовження допомоги, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна зможе підписати зі США угоду про гарантії безпеки. Це може статися після ухвалення рішення щодо продовження допомоги від США.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання", - зазначив міністр.

"Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка", - пояснив Кулеба.

Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.

За словами очільника МЗС, це не буде альтернативою членству в НАТО. Це працює на шляху України до НАТО.

Нагадаємо, Україна підписала безпекові угоди з кількома країнами НАТО. А саме: з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією та Данією.

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