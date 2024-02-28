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Новини Війна
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Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки від США після ухвалення рішення щодо продовження допомоги, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна зможе підписати зі США угоду про гарантії безпеки. Це може статися після ухвалення рішення щодо продовження допомоги від США.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання", - зазначив міністр.

"Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка", - пояснив Кулеба.

Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.

За словами очільника МЗС, це не буде альтернативою членству в НАТО. Це працює на шляху України до НАТО.

Нагадаємо, Україна підписала безпекові угоди з кількома країнами НАТО. А саме: з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією та Данією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, - Кулеба

Автор: 

безпека (936) США (22979) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Єдина гарантія безпеки це вступ до блоку НАТО.
Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
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28.02.2024 09:58
+6
Шо вони з тими гарантіями носяться як з писаною торбою? Я так і не розумію.
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28.02.2024 09:58
+5
Само собою -- бо які гарантіі - вже и допомоги нема а рашка тим часом пре
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28.02.2024 09:58
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Окуеть, наезд?...
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28.02.2024 09:56 Відповісти
А хто пише ті "угоди"?
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28.02.2024 09:57 Відповісти
кацапи з татаровим
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28.02.2024 11:20 Відповісти
Єдина гарантія безпеки це вступ до блоку НАТО.
Усе іньше то меморандум будапешський2.0
Не дайте себе задурити Українці!
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28.02.2024 09:58 Відповісти
"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання", - зазначив міністр. (((сказав міністр Мєчніков від Ільфа і Петрова" )))
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28.02.2024 09:58 Відповісти
Само собою -- бо які гарантіі - вже и допомоги нема а рашка тим часом пре
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28.02.2024 09:58 Відповісти
Шо вони з тими гарантіями носяться як з писаною торбою? Я так і не розумію.
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28.02.2024 09:58 Відповісти
Бо 31 березня і 21 травня наближаються.
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28.02.2024 10:05 Відповісти
А майскіє шашликі? Це ті про які лідор говорив? Ой вибачаюсь не говорив а піздів.
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28.02.2024 10:33 Відповісти
там розводняк,відступ від НАТО та ЄС в обмін на якийсь папірець.
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28.02.2024 10:51 Відповісти
мімарандум вони виконувати не збираються, то і угода нам нічим не допоможе, а от впрягти нас воювати за свої інтереси по всьому світі гамерика зможе і примусить українців виконувати кабальні умови тієї бамашки
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28.02.2024 09:59 Відповісти
підписуйте в будапешті. орбан кімнату знайде
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28.02.2024 10:00 Відповісти
Як кажуть «опит вже є»
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28.02.2024 10:02 Відповісти
Граблі і знову граблі, а воно на більше і не здатне... Шапіто...
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28.02.2024 10:02 Відповісти
Знов локшина про "гарантії" на вуха ЛОХторату зє! Слова "гарантії" нема навіть в укрперекладі - тільки на марафоні!
Вигнав конкурента Медведчука,привласнивши його канали разом з персоналом,і просторікує за гроші українців про "узький мир у шароварах"на марафоні.
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28.02.2024 10:03 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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28.02.2024 10:04 Відповісти
Тобто, якщо американці не дадуть зброї/ грошей то кулєбяка з боневтіком обідяться і не будуть підписувати ніяких гарантій ? Ем ... скажіть тому мамкиному шантажисту що воно трошки перегинає палку,не то щоб я вірю у силу всяких там підписаних папірців,але смикати кота за вуса ну таке собі занятіє.
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28.02.2024 10:07 Відповісти
Якесь шапіто з цими "гарантіями безпеки". Як на мене- це сраний папірець не вартий НІЧОГО!
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28.02.2024 10:13 Відповісти
Замість того щоби очікувати коли Конгрес США закінчить внутрішньо- і міжпартійні дискусії та врешті прийме законопроєкт про військову допомогу Україні, президент Байден міг би підписати відповідну міждержавну угоду з Україною, яку невідкладно мав би передати на ратифікацію в Конгрес.
Суть в тому, що в цьому випадку ніякі дискусії на кшталт щодо пакетних голосувань з приєднання довісків у формі заходів проти міграції чи допомог іншим країнам неможливі - угода або ратифікується, або ні.
Тоді все б одразу стало зрозуміло і опинилось на своїх місцях. І не було би зволікань з покликанням на необхідність продовження безкінечних дебатів.
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28.02.2024 10:15 Відповісти
дурна логіка у Кулеби. підписали б угоду а там уже проблеми америкосів де гроші брати. Кулеба українців за лохів тримає.
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28.02.2024 10:24 Відповісти
Не кулеба а система тримає за лохів з 91 року на жаль
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28.02.2024 10:44 Відповісти
Їх що, ''будапештський меморандум'' нічого не навчив?
А взамін що, Америка скаже відмовитися від окупованої *уйлом частини України?
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28.02.2024 10:33 Відповісти
Кулеба, це бл, кому потрібно?
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28.02.2024 10:35 Відповісти
""Вечером - стулья, утром - деньги... То есть сначала деньги, потом подписание", - отметил министр. "
- коли війська НАТО увійдуть в Україну, кожному "кулебі" відадуть персональний стілець щоб було зручно і довго сидіти
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28.02.2024 10:57 Відповісти
Чергова локшина для українського охлосу
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28.02.2024 11:00 Відповісти
Про эти угоды уже знаем на своей шкуре.
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28.02.2024 11:04 Відповісти
Жодні гарантії нічого не варті! Тільки своя зброя, та відновлення ядерного статусу!
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28.02.2024 11:07 Відповісти
 
 