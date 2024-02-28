Розмови щодо відправлення західних військ в Україну – сигнал для Москви, - естонський генерал Вялі

Обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, так вважає естонський генерал у відставці Нееме Вялі.

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні і вносити в неї свій внесок", - зазначив В'ялі.

Він наголосив, що європейські країни мають можливість відправити свої війська на допомогу Україні, проте чи є в цьому сенс

За оцінкою генерала, в України достатньо власних людських ресурсів, а від Європи очікують допомоги насамперед у вигляді зброї і техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", – сказав Вялі.

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Нагадаємо, президент Франції Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс теоретично може ввести війська для допомоги Україні. Втім наразі консенсусу щодо цього питання немає. Іспанія та Італія заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії. Також генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Альянс наразі немає планів щодо відправлення своїх військових в Україну.

Не планують відправляти свої війська і в Білому домі. Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.