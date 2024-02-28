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Новини Війна
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Розмови щодо відправлення західних військ в Україну – сигнал для Москви, - естонський генерал Вялі

зсу

Обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливого відправлення на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, так вважає естонський генерал у відставці Нееме Вялі.

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні і вносити в неї свій внесок", - зазначив В'ялі.

Він наголосив, що європейські країни мають можливість відправити свої війська на допомогу Україні, проте чи є в цьому сенс

За оцінкою генерала, в України достатньо власних людських ресурсів, а від Європи очікують допомоги насамперед у вигляді зброї і техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", – сказав Вялі.

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Нагадаємо, президент Франції Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс теоретично може ввести війська для допомоги Україні. Втім наразі консенсусу щодо цього питання немає. Іспанія та Італія заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії. Також генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Альянс наразі немає планів щодо відправлення своїх військових в Україну.

Не планують відправляти свої війська і в Білому домі. Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.

Автор: 

Україна (5917) Естонія (1619)


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Топ коментарі
+10
Та да.
Вчорашнє ниття шо "ніхто і нікагда", - найкращий сигнал для ху-йла що йому нічого боятися...
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28.02.2024 10:23
+8
НАТО сигнал ,для куйла -"Продовжуй знищувати Україну,ми особливо не будемо в цьому Тобі заважати..."
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28.02.2024 10:33
+7
Сигнал на який всі дружньо сказали, що в жодному разі не відправлять? Ну так сигнал чудовий.
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28.02.2024 10:34
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Нехай відправляють. Коли будуть під загрозою життя їхніх громадян, лише тоді почнуть рухатись. Адже на життя українців їм усім начхати.
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28.02.2024 10:23 Відповісти
Це ще один критерій для диванних експертів. Дайте зброю,гроші,ідіть за нас воювати,а ми будемо писати,як нас убивають,а ми нічого не продидіємо. Навіщо,коли є марафон, зе і слуги. Так добре в болоті сидіти. Тендери за фортифікації, гроші не на дрони,а дороги, аеропорти для слуг. До речі,який уже раз у відпустці президент України? Знову турне без ідей
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28.02.2024 10:49 Відповісти
Навіть самім українцям начхати...
Не було б начхати, то не вибрали б те, що маємо зараз
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28.02.2024 10:59 Відповісти
Кожну країну цікавлять перш за все власні національні інтереси і у цих інтересах знищення росії і саме для цього Захід надає військову допомогу та сотні тисяч снарідяів. Головне що ця допомога рятує десятьки мільйоні українців від знищення російськми нелюдами
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28.02.2024 11:07 Відповісти
Що маємо зробити, щоб США прислали війська в Україну?

Підірвати хмарочос в Нью-Йорку 😕
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28.02.2024 12:04 Відповісти
Куда рухатись? Те 30 процентов поляков которые вроде как не против встать на защиту? не смешите. Или муслимы в парижских кварталах будут все как один? Может быть житель Лихтенштейна поправив очки и не докушав лобстера с омарами встанет и пойдет в окопы под дождем?
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28.02.2024 12:39 Відповісти
Та да.
Вчорашнє ниття шо "ніхто і нікагда", - найкращий сигнал для ху-йла що йому нічого боятися...
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28.02.2024 10:23 Відповісти
Я слілкував за цим питанням )) і знаєте скільки країн відповіли що перекинуть до нас війська? Правильно - 0 !!! Заїбісь такий сигнал.
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28.02.2024 10:26 Відповісти
Авжеж сигнал-можеш не хвилюватися, ми свої війська не відправимо .
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28.02.2024 10:26 Відповісти
Больше похоже на сигнал - если вы на нас нападете то мы свои войска не пошлем. Украина для путлера это как кость в горле, а вот страны НАТы прям приглашают к себе. Еще и знаки шлют - мы в Украину свои войска не отправим....в принципе в Прибалтику тоже...ну и за Польшу нам как-то нехочтеся отправлять.....и так далее.
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28.02.2024 12:42 Відповісти
Шольц вже зашольцив той сигнал
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28.02.2024 10:27 Відповісти
Якби не Шольц із.своїми «гепардами»,українцям було б дуже несолодко,бо саме «гепарди»знищують більшість шахедів.І не тільки шахедів.
А Шольц Україні нічого не винен,зовсім навпаки.Всі пам'ятають,як на початку вторгнення приїхали керівники деяких країн в Київ,а Шольца наш демонстративно найух послав.
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28.02.2024 11:38 Відповісти
Вони теж не хотіли воювати
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28.02.2024 10:31 Відповісти
Срать они хотели на ваши сигналы. Только оружие, современное, далекобойное, в нужном количестве и быстро. Но вы - только сигналы. Сигнальщики, блин.
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28.02.2024 10:31 Відповісти
А як же "снайпери латиші", "польські штурмовики", "німецькі танкісти" та "американські пілоти" котрих рашисти "бачать" в Україні?! Якось швидше всираються московити (т.з. "роССіяни") якщо від страху розповідають про усе це ще з 2014-го, а не сруть на це! Ну а по зброї дійсно краще побільше надавати Україні, бо тоді кремляді побачать і "НЛО з Тау Кита" на боці ЗСУ!
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28.02.2024 10:41 Відповісти
Нікого вони не бачать. Це все говориться в інтерв"ю своїм пропагандонам для свого ж плебсу, якому впарюють, що вони воюють з НАТО.
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28.02.2024 10:51 Відповісти
Подивіться відос штурм висоти 105 106 бійцями 59 бригади.
Вцілілі пітари після таких боєзіткнень розповідатимуть про нато.
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28.02.2024 11:08 Відповісти
"Polonez", у тому то й справа що зовсім не в інтернеті, а ОФІЦІЙНО і саме )(уйло (він же путін) і його підлеглі під час інтерв'ю, пресконференцій, у "Прямій лінії", на різних московських форумах це стверджували, як і пропаганда Кремля у своїх ток-шоу за участі депутатів ГосДури. Тому не варто сподіватись що на росії бреше ХТОСЬ і ДЕСЬ, там брешуть офіційні державні особи і тому саме громадяни Московії (т.з. "роССії") у це відверто вірять!!!
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28.02.2024 11:49 Відповісти
Так і є
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28.02.2024 11:56 Відповісти
НАТО сигнал ,для куйла -"Продовжуй знищувати Україну,ми особливо не будемо в цьому Тобі заважати..."
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28.02.2024 10:33 Відповісти
Ще й один перед одним наввипередки заявляють, що не будуть їх війська брати участь.
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28.02.2024 11:11 Відповісти
Сигнал на який всі дружньо сказали, що в жодному разі не відправлять? Ну так сигнал чудовий.
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28.02.2024 10:34 Відповісти
Всі посипалися, гарний сигнал
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28.02.2024 10:34 Відповісти
Цікаво подивитись на реакцію Кремля стосовно цього висловлювання естонського генерала Вялі про "сигнал для Росії", бо на самій Московії (т.з. "роССії") і саме )(уйло (він же путін) особисто, і усі пропагандисти Кремля та високопосадовці неодноразово заявляли, що воюють в Україні саме із військами НАТО і запевняли що українців серед захисників нашої держави небагато, а є "суцільні німці, поляки, американці, англійці і т.д."! Тож як так могло статися, що Москва "бачить" там натовців та "танцюючих на БТР" африканців ще з 2014-го, а у самому НАТО лише зараз щось на цю тему висловлюють, до того ж негативно як щось неприйнятне для більшості з представників країн цього альянсу?! Тому якась негативна реакція Кремля з цього приводу у будь якому випадку буде виглядати як зізнання у відвертій брехні!!!
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28.02.2024 10:35 Відповісти
Ви так кажете наче ніхто не знає що кацапи брешуть перманентно. А внутрішня аудиторія кацапстану критичного мислення не має від слова зовсім, тому диссонансів в них не буде. Навіть якщо путлер у прямому ефірі скаже, що рф то новий рейх, вони скажуть, що так треба і все норм.
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28.02.2024 11:15 Відповісти
"Павел Бортновский", ви впевненні що "всі знають" про рашистську брехливість, але це не так, бо у протилежному випадку не було б у цивілізованих країнах ніякої підтримки прокремлівських сил, а вона Є, що легко побачити по блокування кордону між Україною та Польщею, по обранню таких осіб як Фіцо та Орбан, по підтримці у США Трампа і його посіпак. Тож ви марно сподіваєтесь на "розумність" людства. До того ж свою брехню кремляді ховають між правдою про керівництво нашої країни котре дійсно діє так ніби намагається найбільше зашкодити Україні та надати побільше матеріалу для критики московським пропагандистам!!! Тому свою отруту Москва подає заходу під дуже привабливою оболонкою "правди". Я радий що ви бачите фашистську сутність кремлівського режиму, але це зовсім не очевидно для багатьох. Наприклад, останній раз на "Цензор.нет" мене забаніли коли я викладав приклади відповідності московського режиму 14-ти ознакам фашизму. Співпадіння???!!!
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28.02.2024 11:40 Відповісти
Ті хто під оболонкою "правди" сприймає рашистськи наративи також позбавлений критичного мислення і їм не допоможе те зізнання про яке ми балакаємо. Подивіться на реднеків трампофілів як показовий приклад. Вони не зважають на офіційне заключення суду про те що їх вогневолосого бога вижнано шахраєм та впаяно штраф на півмільярда баксів.
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28.02.2024 13:57 Відповісти
Як же ви ******* цією своєю політфенею: "подати сигнал", "озвучити" (наче губами на екрані хтось інший ляпав) та інше "потужне" гімно!
Промені діареї вам!
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28.02.2024 10:36 Відповісти
Вам це кому, тим хто допомагає Україні?! Може це тобі "Алекс Скела" треба щось у тримати у собі перш ніж кидатись лайном у бік партнерів?! Висловися чоловік про своє бачення, це його право, до того ж я не бачу нічого у цьому що б зашкодило Україні. Тому притримуй емоції та приведи у лад думки перш ніж писати аби що!!!
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28.02.2024 10:46 Відповісти
Кращий сигнал для московії - це насипати їм трішки томагавків на сніданок)
А все решта це, нажаль, пустопорожня балаканина.
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28.02.2024 10:40 Відповісти
Вони дійсно реально побоюються витівок "божевільного сукиного сина" у разі потужного удару по території Московії (т.з. "роССії") бо дійсно бачать у ньому "мавпу з ядерною гранатою". Тому й діють так обережно що нам дійсно обходиться дуже дорого, але цей недопалок не наважується використовувати ядерну зброю. Це тільки у казках всі хапаються за руки і зло гине під красиву пісню про дружбу та любов, у житті мерзота встигає прихопити на той світ багато мирних людей перш ніж здохне. Якби у Саддама Хусейна була ядерна зброя не думаю що Штати наважились би на операцію "Буря у пустелі", а діяли б опосередковано, підтримуючи сусідні із Іраком країни, а не лізучи самим у бійню!!!
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28.02.2024 10:53 Відповісти
Сигнал шоб рашка сильніше давила?
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28.02.2024 10:42 Відповісти
??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І як же твій загадковий розум "Валентин Коваль" до ТАКОГО висновку прийшов?! Подивись, може він заблукав у лабіринті та ніяк виходу не знайде тому і видає ОТАКЕ?!
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28.02.2024 10:55 Відповісти
Де отои цілии генерал побачив шо в нас вистачає солдатів?
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28.02.2024 11:05 Відповісти
Я на вулицях свого місту бачу величезну кількість потенційних солдатів котрі могли б стати на захист країни при цьому більшість з них не займаються роботою відсутність котрої послаби ла б Україну або не могла бути виконана жінками. Бучу і те, що відповідно до їх рухливості, агресивності до навколишніх, образу життя стан їх здоров'я є задовільним. Також бачу якісь недолугі дії керівництва держави що призводять до проблем із мобілізацією через боягузтво втратити рейтинги та бачу небажання реально зацікавити чоловіків у службі в армії бо НЕ БАЧУ постійних публічних заяв котрі б допомогли зробити вибір у напрямку погодження на службу в ЗСУ. Є лише купка плакатів, одна-дві реклами на добу по ТБ, а висловлювання стосовно військової служби у лавах ЗСУ з поку посадовців частіше негативні аніж позитивні і у кращому випадку це щось на кшталт "ТАК ТРЕБА". ТАК НЕ РЕКЛАМУЮТЬ! А от реклами від казино, особливо з використанням додатків, неймовірна кількість! То що ж в нашій країні бажають досягти, зростання чисельності захисників чи хворих на лудоманію???!!!
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28.02.2024 11:27 Відповісти
Тобто те що Україна НЕ робила дійсно масштабних кроків по звільненню Донбасу та Криму ДО 2022-го казало про те що ми "обісралися"?! "Zaratustrа", да ти просто "геній"!
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28.02.2024 10:57 Відповісти
А ти "Zaratustrа" чучело засмучене?! Пробач що заважаю тобі вільно закидати друзів України лайном та не підтримую твої намагання усе виставити виключно в сумному світлі! Я завжди на боці РОЗУМНИХ рішень, і ніколи не сприймав такими плювки у обличчя тих хто допомагає лише через те що допомога є недостатньою, та дотримуюсь точки зору що краще мати 100 друзів, а не 100 монет (у будь якій волюті), і що зі світу по нитці - голому рубаха, та що від допомоги не треба відмовлятись навіть якщо її розмір тебе не задовольняє! До того ж це ганебно сподіватись на те що ХТОСЬ і ЗА ТЕБЕ вирішить усі твої проблеми при тому що ти самий не надто поспішаєш їх вирішувати!!! А з огляду на хибні дії керівництва України обраного у 2019-му році все так само і виглідає - намагання вирішити власні проблеми чужими руками та поки інші допомагають робити усе аби ця допомога була нівельована безглуздими діями!!!
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28.02.2024 11:13 Відповісти
Сигнал це коли ви зібʼєте якесь корито московське , що хоч трохи залетіло, чи закриєте всі кордони для кацапів наглухо, а декілька томагавків шарахнуть по військовим обʼєктам москви , це сигнали.

а так будапештський меморандум теж був сигналом , а по факту ***** відтиснуло в України території як 2 Словакії
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28.02.2024 10:54 Відповісти
Те що ти перелічив "polini orop" називається актом агресії, а саме цього країни НАТО, навіть найактивніші, робити не бажають, бо це робиться згідно правил цього альянсу та й міжнародних лише у випадку ПРЯМОЇ ЗАГРОЗИ. Московія це зробила ВСУПЕРЕЧ міжнародним нормам виказавши себе як відвертого злочинця, і Захід не бажає робити те саме, тобто ставати злочинцем! Тому розмови про збільшення допомоги Україні є розумними, а от про напад на Московію (т.з. "роССію") ні, принаймні зараз, поки вона не становить ПРЯМУ ЗАГРОЗУ країнам НАТО. До того ж божевільна кремлівська мавпа із ядерною гранатою дійсно може забрати із собою на той світ катастрофічно багату частину населення Землі і це треба враховувати а не ядом плюватись!!!
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28.02.2024 11:04 Відповісти
це вже невідворотне
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28.02.2024 10:59 Відповісти
Може й так, але буде втіленим у життя найшвидше лише у випадку нападу Московії (т.з. "роССії") на якусь з країн члена НАТО!!!
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28.02.2024 11:15 Відповісти
немає жодного значення
в будь якому випадку московія буде деколонізована
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28.02.2024 13:04 Відповісти
Всегда так. Сначала было слово..
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28.02.2024 11:00 Відповісти
єдиний сигнал для москви - це невщухаючий сигнал тривоги у самій москві та в більшості міст росії 24/7...
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28.02.2024 11:00 Відповісти
Навіть якщо неможливо відправити війська, потрібно публічно мусолити цю тему, використовуючи її як важіль тиску. А потім типа ну не введемо, поки що не введемо, але надамо наприклад далекобійні ракети. Такі теми потрібня як таран, щоб продавлювати військову допомогу та інші речі
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28.02.2024 11:04 Відповісти
https://youtu.be/OtfaKN5ERmY?si=ZqHlOEKvfyUv3zul ..

ДБР Украины наехало на поставщиков из Дании которые поставляют Украине технику для ЗСУ.... приехали...
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28.02.2024 11:36 Відповісти
Перш ніж реагувати дочекаюсь більш обгрунтованої інформації!
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28.02.2024 11:43 Відповісти
 
 